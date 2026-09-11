La serie coreana de espionaje y ambición “Made in Korea” ya estrenó su temporada 2 en Disney+ y Hulu, la cual viene con una decisión narrativa que genera curiosidad. Y es que la historia no continúa donde quedó la primera entrega de la producción, sino que avanza bastante en el tiempo. Así, si andas con ganas de saber qué fue de Baek Gi-tae y Jang Geon-young, aquí te explico qué significa exactamente este salto temporal y por qué el equipo detrás de la ficción lo eligió de esta manera.

Vale precisar que, tal como lo indica el título, el show televisivo está ambientado en Corea, un país que en la vida real atravesó sucesos históricos determinantes en muy poco tiempo.

Y ese trasfondo es el que empuja a la serie hacia un terreno más tenso y adulto, lo que marca una diferencia de tono importante frente a la tanda de episodios inicial.

¿POR QUÉ LA TEMPORADA 2 DE “MADE IN KOREA” DA UN SALTO DE NUEVE AÑOS?

La segunda y última temporada de “Made in Korea” retoma la historia nueve años después del final de la primera.

De acuerdo con KPOPPOST, el director Woo Min-ho reveló que ese periodo lo eligió a propósito para ubicar la trama entre el asesinato del presidente surcoreano en octubre de 1979 y el golpe militar de diciembre de ese mismo año, dos hechos reales que marcaron al país asiático.

Según el propio realizador, la pregunta que dio origen a esta entrega fue si la agencia de inteligencia protagonista habría aceptado sin más ese reacomodo de poder y de ahí surgió la premisa de los últimos episodios de la serie.

Asimismo, el director resumió la diferencia entre ambas temporadas con una sola frase: si la primera era “una pelea de niños”, la segunda es “una pelea de adultos”.

¿QUÉ CAMBIÓ EN LOS PERSONAJES DE “MADE IN KOREA” TRAS EL SALTO TEMPORAL?

Tras el salto temporal, Baek Gi-tae, interpretado por Hyun Bin, asciende de subdirector a director en funciones de la agencia de inteligencia.

Por otro lado, Jang Geon-young, personaje de Jung Woo-sung, reaparece como un asesor especial con sed de venganza.

A su vez, Baek Gi-hyeon, encarnado por Woo Do-hwan, ya es teniente coronel y deja de depender de su hermano mayor; Oh Ye-jin, interpretada por Seo Eun-su, se convierte en la primera mujer fiscal del país; e Ikeda Yuji, personaje de Won Ji-an, pone en marcha su propio plan dentro de la organización yakuza.

De esta forma, la segunda temporada de “Made in Korea” presenta nuevas jerarquías y tensiones en vínculos familiares y rivalidades que se transformaron durante casi una década.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA TEMPORADA 2 DE “MADE IN KOREA”?

Esta entrega de la serie coreana se estrenó el pasado miércoles 9 de septiembre del 2026 con sus dos primeros episodios en Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (Estados Unidos).

A partir de allí, la producción sigue un esquema de dos capítulos por semana:

El segundo bloque llega el miércoles 16 de septiembre del 2026.

llega el miércoles 16 de septiembre del 2026. Y el tramo final se lanza el miércoles 23 de septiembre del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar del show televisivo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu territorio.

Jung Woo-sung regresa como Jang Geon-young en la segunda temporada de la serie coreana "Made in Korea" (Foto: Hive Media / Mbrella Films)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí