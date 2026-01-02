El reconocido actor surcoreano Hyun Bin es uno de los protagonistas de la serie "Made in Korea". Esta producción de Woo Min-ho explora géneros como el suspenso y el drama a lo largo de su trama (Foto: Hive Media Corp / Disney+)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

Woo Min-ho, el cineasta surcoreano cuya serie goza de gran popularidad en con , ya había explorado el mundo del crimen organizado en los años 70’s. Y es que, en el 2018, estrenó una película que la plataforma de streaming Netflix aún conserva en su extenso catálogo. Se trata de “The Drug King” (o “Ma-yak-wang”) y, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber sobre este thriller criminal. ¡Prepárate para agregarlo a tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que si bien y “The Drug King” transcurren en la misma época, la serie de Disney+ se enfoca en un agente ficticio de la KCIA que lleva una doble vida como contrabandista

La película, por su parte, se concentra en una historia real: la de un hombre que pasó de ser un joyero desempleado a convertirse en el rey de la exportación de metanfetamina cristalina hacia Japón.

¿DE QUÉ TRATA “THE DRUG KING”?

“The Drug King” narra el ascenso vertiginoso y la inevitable caída de Lee Doo-sam (nombre ficticio del verdadero Lee Hwang-soon), un narcotraficante interpretado por Song Kang-ho.

Así, la cinta nos muestra su entrada al crimen organizado, la cual ocurre cuando el hombre acompaña a contrabandistas coreanos a un intercambio con miembros de la yakuza japonesa para verificar la autenticidad de relojes de oro.

A partir de allí, lo veremos expandiendo su operación: desde el contrabando de diamantes y relojes... hasta la producción y exportación masiva de metanfetamina.

Sin embargo, su camino se cruza con el del fiscal Kim In-goo (Jo Jung-suk), un oficial de justicia incorruptible determinado a desmantelar los negocios de nuestro protagonista, sin importarle el costo personal (sí, un rol muy parecido al personaje de en “Made in Korea”).

MIRA EL TRÁILER DE “THE DRUG KING”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE DRUG KING”?

El elenco de “The Drug King” está liderado por Song Kang-ho, uno de los actores más influyentes del cine coreano contemporáneo. Por supuesto, él le da vida al protagonista Lee Doo-sam.

En el reparto principal de la película, lo acompañan:

  • Jo Jung-suk como Kim In-goo, un fiscal determinado y moralmente recto.
  • Bae Doona como Kim Jeong-ah, una poderosa socialité.
  • Kim Dae-myung como Lee Doo-hwan, el primo de Doo-sam y su compañero en el tráfico de drogas.
  • Kim So-jin como Sung Sook-kyung, la esposa de Lee.
  • Lee Hee-joon como Choi Jin-pil, capitán de barco y contrabandista que se convierte en rival del imperio de Lee.
  • Jo Woo-jin como Jo Seong-kang, jefe de una poderosa mafia coreana.

¿CÓMO VER “THE DRUG KING”?

Tal como mencioné previamente, “The Drug King” está disponible en el catálogo de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

  • Estándar con anuncios: US$7.99 al mes
  • Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes
  • Premium: US$24.99 al mes

FICHA TÉCNICA DE “THE DRUG KING”

  • Título original: Ma-yak-wang
  • Año: 2018
  • Duración: 139 min.
  • País: Corea del Sur
  • Dirección: Woo Min-ho
  • Guion: Woo Min-ho
  • Compañías: DMZ Comics, Showbox/Mediaplex
  • Distribuidora: Showbox Entertainment
El póster de "The Drug King", película del director Woo Min-ho que se desarrolla a lo largo de 139 minutos de metraje (Foto: Showbox Entertainment)
El póster de "The Drug King", película del director Woo Min-ho que se desarrolla a lo largo de 139 minutos de metraje (Foto: Showbox Entertainment)

Bachiller en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.

