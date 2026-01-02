Woo Min-ho, el cineasta surcoreano cuya serie “Made in Korea” goza de gran popularidad en Disney+ con Hyun Bin como protagonista, ya había explorado el mundo del crimen organizado en los años 70’s. Y es que, en el 2018, estrenó una película que la plataforma de streaming Netflix aún conserva en su extenso catálogo. Se trata de “The Drug King” (o “Ma-yak-wang”) y, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber sobre este thriller criminal. ¡Prepárate para agregarlo a tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que si bien “Made in Korea” y “The Drug King” transcurren en la misma época, la serie de Disney+ se enfoca en un agente ficticio de la KCIA que lleva una doble vida como contrabandista

La película, por su parte, se concentra en una historia real: la de un hombre que pasó de ser un joyero desempleado a convertirse en el rey de la exportación de metanfetamina cristalina hacia Japón.

¿DE QUÉ TRATA “THE DRUG KING”?

“The Drug King” narra el ascenso vertiginoso y la inevitable caída de Lee Doo-sam (nombre ficticio del verdadero Lee Hwang-soon), un narcotraficante interpretado por Song Kang-ho.

Así, la cinta nos muestra su entrada al crimen organizado, la cual ocurre cuando el hombre acompaña a contrabandistas coreanos a un intercambio con miembros de la yakuza japonesa para verificar la autenticidad de relojes de oro.

A partir de allí, lo veremos expandiendo su operación: desde el contrabando de diamantes y relojes... hasta la producción y exportación masiva de metanfetamina.

Sin embargo, su camino se cruza con el del fiscal Kim In-goo (Jo Jung-suk), un oficial de justicia incorruptible determinado a desmantelar los negocios de nuestro protagonista, sin importarle el costo personal (sí, un rol muy parecido al personaje de Jung Woo-sung en “Made in Korea”).

MIRA EL TRÁILER DE “THE DRUG KING”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE DRUG KING”?

El elenco de “The Drug King” está liderado por Song Kang-ho, uno de los actores más influyentes del cine coreano contemporáneo. Por supuesto, él le da vida al protagonista Lee Doo-sam.

En el reparto principal de la película, lo acompañan:

Jo Jung-suk como Kim In-goo , un fiscal determinado y moralmente recto.

, un fiscal determinado y moralmente recto. Bae Doona como Kim Jeong-ah , una poderosa socialité.

, una poderosa socialité. Kim Dae-myung como Lee Doo-hwan , el primo de Doo-sam y su compañero en el tráfico de drogas.

, el primo de Doo-sam y su compañero en el tráfico de drogas. Kim So-jin como Sung Sook-kyung , la esposa de Lee.

, la esposa de Lee. Lee Hee-joon como Choi Jin-pil , capitán de barco y contrabandista que se convierte en rival del imperio de Lee.

, capitán de barco y contrabandista que se convierte en rival del imperio de Lee. Jo Woo-jin como Jo Seong-kang, jefe de una poderosa mafia coreana.

¿CÓMO VER “THE DRUG KING”?

Tal como mencioné previamente, “The Drug King” está disponible en el catálogo de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

FICHA TÉCNICA DE “THE DRUG KING”

Título original: Ma-yak-wang

Ma-yak-wang Año: 2018

2018 Duración: 139 min.

139 min. País: Corea del Sur

Corea del Sur Dirección: Woo Min-ho

Woo Min-ho Guion: Woo Min-ho

Woo Min-ho Compañías: DMZ Comics, Showbox/Mediaplex

DMZ Comics, Showbox/Mediaplex Distribuidora: Showbox Entertainment

