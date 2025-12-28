“Made in Korea” es el llamativo thriller político que se sumó al catálogo de Disney+ y Hulu con el protagónico de dos pesos pesados de la industria surcoreana: Hyun Bin y Jung Woo-sung. Así, si llegaste a esta nota, seguro es porque quieres conocer la opinión de los expertos sobre la serie. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento qué están diciendo los críticos acerca de esta producción dirigida por Woo Min-ho. ¡Presta atención!

Vale precisar que el k-drama está ambientado en la turbulenta Corea del Sur de los años 70’s, y narra la historia del agente de inteligencia Baek Ki-tae (Hyun Bin), quien lleva una peligrosa doble vida como contrabandista y traficante.

Mientras, por otro lado, el fiscal Jang Geon-young (Jung Woo-sung) intenta desmantelar el imperio criminal de nuestro protagonista. ¿Lo logrará?

Antes de continuar, mira el tráiler de “Made in Korea”:

¿QUÉ ESTÁ DICIENDO LA CRÍTICA SOBRE “MADE IN KOREA”?

Tal como te puedes imaginar, el consenso crítico es prácticamente unánime en un aspecto: las destacadas interpretaciones de Hyun Bin y Jung Woo-sung.

Por ejemplo, Joel Keller de Decider señala: "Hyun Bin es firme y tranquilo en el papel de Baek, y proyecta un personaje que parece tener todo bajo control".

Bhavna Agarwal de India Today agrega: “Hyun Bin ofrece una interpretación controlada y convincente. Su Baek Ki-tae es tranquilo, observador y difícil de descifrar (...) Jung Woo-sung aporta el mismo peso a su papel, interpretando a Geon-young como un hombre que se ve lentamente consumido por su propia inflexibilidad”.

Otro de los puntos fuertes de la serie coreana, según los críticos, es la calidad de la producción.

Agarwal escribe: “Visualmente, la serie está muy cuidada. El diseño de producción captura muy bien la época de los años 70. Ya sean las calles empapadas por la lluvia o las oficinas llenas de humo, la cinematografía es elegante”.

Diego Lerer de Micropsia Cine, por su parte, resalta la influencia de un reconocido cineasta francés en la obra: “Se nota por diversos motivos que el director Woo Min-ho (’Inside Men’) es un fanático de ‘El samurai’, de Jean-Pierre Melville, con Alain Delon”.

¿CUÁL ES EL PUNTO MENOS FUERTE DE “MADE IN KOREA”?

Por supuesto, no todos son elogios respecto a “Made in Korea”. Y es que algunas reseñas señalan una debilidad que podrían alejar a ciertos espectadores de la producción: una narrativa densa con ritmo irregular.

Lerer, por ejemplo, explica que la serie “va perdiendo algo de fuerza dramática con el paso de los episodios”.

Y Agarwal, mientras tanto, manifiesta: “La narrativa puede sentirse densa con múltiples subtramas compitiendo por atención al mismo tiempo”.

¿VALE LA PENA VER “MADE IN KOREA”?

​La respuesta corta es SÍ. Para quienes disfrutan de thrillers políticos con sólidas actuaciones y una producción de alta calidad, “Made in Korea” es una serie que vale la pena verse.

No obstante, si buscas acción trepidante desde el primer minuto, quizás esta no sea la acción perfecta para ti.

"Made in Korea" es una serie coreana que explora géneros como el drama, el suspenso y la acción (Foto: Hive Media Corp / Disney+)

