La televisión hispana vivió una jornada marcada por la sorpresa y la incertidumbre. A la salida de Myrka Dellanos y Jessica Maldonado, se suma Magaly Ayala, quien tiene más de 30 años de trayectoria televisiva. Las tres periodistas fueron separadas de Telemundo, una medida que confirma los profundos cambios estructurales dentro de la cadena estadounidense.

Los despidos se producen tras varios rumores de recortes en el área de talento y producción de Telemundo, acciones que apuntan a una reorganización de costos y renovación de rostros en su programación estelar. El público, aún sorprendido, se pregunta cómo afectará este reacomodo al futuro de los emblemáticos espacios “La Mesa Caliente” y “Al Rojo Vivo”.

MAGALY AYALA TAMBIÉN FUE DESPEDIDA DE TELEMUNDO

Magaly Ayala, corresponsal de entretenimiento con base en Ciudad de México, se une a la lista de periodistas que quedaron fuera de Telemundo. Ayala formaba parte del equipo de “Al Rojo Vivo” desde 2009 y era uno de los rostros más constantes en la cobertura de eventos de espectáculos en Latinoamérica.

¿Por qué fue despedida?

De acuerdo con fuentes cercanas, su salida responde a la misma reestructuración que afectó a Myrka Dellanos y Jessica Maldonado.

Ayala, reconocida por su profesionalismo y trayectoria de más de tres décadas, fue una pieza clave para fortalecer la presencia de Telemundo en la región. En 2003 recibió el premio Sol de Oro por su labor periodística, reconocimiento que la cadena difundió en su momento con orgullo. Hasta ahora, Telemundo no ha emitido un comunicado oficial sobre estos despidos ni ha detallado si habrá más movimientos en los próximos días.

¿QUÉ PASARÁ CON “LA MESA CALIENTE” Y “AL ROJO VIVO”?

Con la salida de Magaly Ayala, Myrka Dellanos y Jessica Maldonado, dos de los programas insignia de Telemundo enfrentan un cambio de dinámica. “La Mesa Caliente”, que debutó en 2022 con gran aceptación, pierde a una de sus fundadoras, mientras “Al Rojo Vivo” se queda sin dos de sus voces más experimentadas en el mundo del entretenimiento latino.

MYRKA DELLANOS Y SU REACCIÓN TRAS EL ADIÓS A TELEMUNDO

Myrka Dellanos, exconductora de “La Mesa Caliente”, reaccionó con serenidad en sus redes sociales tras conocer la noticia. La periodista compartió un mensaje basado en la fe, asegurando que confía en los planes de Dios y que cada etapa llega con un propósito. Su salida marca el final de una etapa de tres años en el show vespertino.

