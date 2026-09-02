Emilia Sauri (Renata Vaca), la protagonista de “Mal de amores” (“Lovesick” en inglés) debe elegir su propio camino entre la pasión, el sacrificio y sus convicciones personales. Se trata de una joven de una familia liberal que sueña con convertirse en doctora a pesar de las restricciones a las que se debe enfrentar en México a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Quiénes completan el reparto principal del nuevo drama romántico de Netflix? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

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Esta miniserie mexicana está basada en la célebre novela homónima de la escritora Ángeles Mastretta. El libro de 1995 consiguió el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en 1997. Catalina Aguilar Mastretta, hija de la autora original, es la encargada de adoptar esta historia del despertar de un país y del corazón de una mujer.

Renata Vaca, Juan Pablo Fuentes y Iván Amozurrutia son los protagonistas de “Mal de amores”, que también cuenta con las actuaciones de Humberto Zurita, Miguel Rodarte, Diana Bovio, Cassandra Ciangherotti, Juan Pablo Medina, Alejandro Puente y Sofía Carrera, entre otros.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MAL DE AMORES”

1. Renata Vaca como Emilia Sauri

Renata Vaca, que fue parte de “Familia de medianoche”, “Nuestros tiempos”, “Un cuento de pescadores”, “La reina soy yo”, “Rosario Tijeras”, “Saw X: El Juego Del Miedo” y “Trust”, asume el papel de Emilia Sauri, una joven independiente, valiente y con una profunda vocación por la medicina que desafía las normas de la sociedad de la época.

De acuerdo con la descripción de Netflix, es “una mujer que lo quiere todo: su vocación, su libertad y su derecho a amar sin límites, en una sociedad que rara vez toma en cuenta a las mujeres.”

Juan Pablo Fuentes como Daniel Cuenca, Renata Vaca como Emilia Sauri y Iván Amozurrutia como Antonio Zavalza en la serie mexicana "Mal de amores" (Foto: Netflix)

2. Juan Pablo Fuentes como Daniel Cuenca

Juan Pablo Fuentes, que apareció en las series “Cecilia”, “Pacto de silencio”, “Bandidos” e “Isla Brava”, da vida a Daniel Cuenca, amigo de la infancia y primer amor de Emilia. Aunque es hijo del doctor Cuenca y goza de privilegios, desarrolla una conciencia política, lo que los lleva a apoyar la causa revolucionaria. Aunque se aleja de Emilia, la ama y regresa por ella.

Juan Pablo Fuentes interpreta a Daniel Cuenca y Renata Vaca interpreta a Emilia Sauri en la serie mexicana "Mal de amores", que se estrenó el 2 de septiembre (Foto: Netflix)

3. Iván Amozurrutia como Antonio Zavalza

Iván Amozurrutia, que participó en “El niñero”, “Donde hubo fuego”, “Perfil falso” y “La venganza de las Juanas”, “El Señor de los Cielos” y “Oscuro deseo”, interpreta a Antonio Zavalza, un médico que representa la estabilidad, la paz y un apoyo incondicional para el crecimiento profesional de Emilia. ¿Con quién se quedará la protagonista? ¿O se elegirá a ella misma?

Renata Vaca asume el papel de Emilia Sauri y Iván Amozurrutia asume el papel de Antonio Zavalza en la miniserie mexicana "Mal de amores" (Foto: Netflix)

4. Humberto Zurita como el Doctor Cuenca

Humberto Zurita, recordado por producciones como “La Reina del Sur”, “Secretos del alma”, “Ladrón de corazones”, “Cómo sobrevivir soltero”, “100 días para enamorarnos”, “La querida del Centauro”, “Velvet: el nuevo imperio” y “La oficina”, asume el rol del Doctor Cuenca en “Mal de amores”. Se trata del padre de Daniel

5. Miguel Rodarte como Diego Sauri

Miguel Rodarte, que ha participado en “Salvando al Soldado Pérez”, “Los héroes del norte”, “El tigre de Santa Julia”, “Casi el paraíso”, “Perfectos desconocidos” y “Tiempo compartido”, da vida a Diego Sauri, el padre de Emilia. Él desea que su hija conserve su independencia.

Miguel Rodarte como Diego Sauri, Renata Vaca como Emilia Sauri y Diana Bovio como Josefa Veytia en la serie mexicana "Mal de amores", dirigida, producida y adaptada por Catalina Aguilar Mastretta (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Mal de amores”:

Diana Bovio como Josefa Veytia

Cassandra Ciangherotti como Milagros Veytia

Juan Pablo Medina como Rivadeneira

Alejandro Puente como Salvador Cuenca

Sofía Carrera como Sol García

¿DE QUÉ TRATA “MAL DE AMORES”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “la serie ‘Mal de amores’ presenta a Emilia Sauri (Renata Vaca), una mujer que lo quiere todo: su vocación, su libertad y su derecho a amar sin límites, en una sociedad que rara vez toma en cuenta a las mujeres.

Emilia enfrenta la disyuntiva más difícil de su vida: amar a dos hombres, sin renunciar a su propio sueño de estudiar medicina. Daniel Cuenca (Juan Pablo Fuentes), el aventurero y revolucionario que marcó sus sueños de infancia, y Antonio Zavalza (Iván Amozurrutia), el médico que busca la paz en medio de la guerra, la obligan a elegir entre lo que siente y lo que quiere ser.”

¿CÓMO VER “MAL DE AMORES”?

“Mal de amores” se estrenó el miércoles 2 de septiembre de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie mexicana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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