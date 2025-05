Cuando Reese Russell (Eléa Rochera), una joven de familia adinerada, empieza a recibir amenazas anónimas y estar en situaciones de peligro, su padre decide contratar a Eros Douglas (Alberto Olmo) como guardaespaldas en “Mala influencia”, película española que llega a Netflix en mayo de 2025. Aunque ambos jóvenes pertenecen a mundos muy diferentes, sienten una química especial cada vez que están juntos. ¿Qué sucederá con la pareja? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

El drama romántico, dirigido por Chlóe Wallace (“Un cuento perfecto”) en su ópera prima, quien la coescribió con Diana Muro, se basa en la novela homónima de la autora anónima valenciana “Teenspirit”. La historia fue publicada originalmente en Wattpad en 2017. En 2021, Penguin Random House apostó por ella y la convirtió en un libro físico.

Eléa Rochera y Alberto Olmo son los protagonistas de “Mala influencia”, que se estrenó en cines españoles el 24 de enero de 2025, bajo la distribución de Tripictures. Mientras que Mar Isern, Sara Ariño, Selam Ortega, Fer Fraga, Clara Chaín, Enrique Arce, Mirela Balić y Farid Bechara completan el elenco.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MALA INFLUENCIA”

1. Eléa Rochera como Reese Russell

Eléa Rochera es la encargada de interpretar a Reese Russell, una joven millonaria que practica ballet y que es obligada a tener guardaespaldas tras recibir una serie de amenazas anónimas. A pesar de que al principio no está de acuerdo con la presencia de Eros, todo cambia cuando empieza a enamorarse del joven criminal.

En conversación con eCartelera, Rochera la describe como una joven que “se lanza, se atreve a hacer cosas, toma la iniciativa y acepta mucho antes que esta enamorada”.

Eléa Rochera asume el rol de Reese Russell, una joven millonaria que se enamora de su guardaespaldas, en la película española "Mala influencia" (Foto: Netflix) ×

2. Alberto Olmo como Eros Douglas

Alberto Olmo, que dio vida a Carlos Aguado en “Amar es para siempre”, a Edmundo Dantés en “Montecristo” y a José en “El agua”, asume el rol de Eros Douglas, un joven huérfano que se convierte en el guardaespaldas de Reese, de quien no tarda en enamorarse.

“No ha tenido amor nunca en su vida y, cuando entra en esta esfera de ricos, al principio se siente como un perro callejero cuando entra a un sitio que no es la calle, que esconde la cola y está en alerta siempre”, explicó Olmo al medio antes mencionado. “Habla mucho, es muy divertido con la gente con la que tiene confianza pero tiene algo de no querer mostrarse, su mundo interior es su mundo interior, no enseña sus dibujos, todas las cosas que hace para él no las va a enseñar nunca a nadie y aceptar que se está enamorando le cuesta la vida, literalmente”.

Alberto Olmo da vida a Eros Douglas, un joven criminal que se convierte en guardaespaldas, en la película española "Mala influencia" (Foto: Netflix) ×

3. Enrique Arce como Bruce Russell

Enrique Arce, recordado por el papel de Arturo Román en “La casa de papel”, da vida a Bruce Russell, el padre de Reese. Se trata de “un hombre muy poderoso, hecho a sí mismo, que ha ganado mucho dinero con la hostelería pero que tiene un secreto muy bien guardado”.

Enrique Arce da vida a Bruce Russell, el padre de Reese, en la película española "Mala influencia" (Foto: Netflix) ×

4. Mirela Balić como Peyton

Mirela Balić, conocida por ser Chloe en las últimas temporadas de “Élite” y por producciones como “Cristo y Rey”, “Tú también lo harías” y “Si lo hubiera sabido”, interpreta a Peyton en “Mala influencia”.

La actriz española describe a su personaje como “la cara B de la película, el submundo, el barrio, las no posibilidades, el no privilegio, el ser huérfanos, el no tener una figura ni materna, ni paterna, ni de ningún tipo, el crecer sin ninguna referencia, en contrapunto con la niña pija, la que tiene posibilidades, la que tiene un privilegio, a la que no le han dicho ‘oye el mundo y las cosas de la vida cuesta hacerlas’”.

Mirela Balić da vida a Peyton, amiga de Eros, en la película española "Mala influencia" (Foto: Netflix) ×

5. Farid Bechara como Diego

Farid Bechara, quien anteriormente participó en “Caiga quien caiga” y “Mi soledad tiene alas”, da vida a Diego, el mejor amigo de Eros junto a Peyton. Son “como hermanos de otra madre, es un poquito el pegamento entre los tres, es gracioso, es buena gente y tiene pareja”, contó Bechara.

Farid Bechara interpreta a Diego y Mirela Balić interpreta a Peyton en la película española "Mala influencia" (Foto: Netflix) ×

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Mala influencia”:

Mar Isern como Karol

Sara Ariño como Lily

Selam Ortega como Bárbara

Fer Fraga como Raúl

Clara Chaín como Ariadna

¿DE QUÉ TRATA “MALA INFLUENCIA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Mala influencia”, “un exconvicto tiene la posibilidad de empezar de nuevo cuando lo contratan para proteger a una heredera rica, pero la química entre ambos será difícil de resistir…”

¿CÓMO VER “MALA INFLUENCIA”?

“Mala influencia” se estrenará el viernes 9 de mayo de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama romántico español solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí