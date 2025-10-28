Cuando su pasado y sus deudas empiezan a pasarle factura, el apostador Lord Doyle (Colin Farrell) encuentra un alma gemela que podría tener la clave de su salvación en “Maldita suerte” (“Ballad of a Small Player”, película británica de Netflix dirigida por Edward Berger (“Sin novedad en el frente” y “Cónclave”) y escrita por Rowan Joffé. ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

El thriller psicológico que se basa en la novela de 2014 de Lawrence Osborne, tuvo su estreno mundial en el 52º Festival de Cine de Telluride el 29 de agosto de 2025. También se proyectó en la sección Presentaciones Especiales del Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025 el 9 de septiembre de 2025. Llegó a cines selectos en los Estados Unidos el 15 de octubre de 2025 y también estará disponible en Netflix.

“Maldita suerte”, cuya fotografía principal comenzó el 26 de junio de 2024 en Macao y Hong Kong y finalizó el 25 de agosto, está protagonizada por Colin Farrell, Fala Chen, Deanie Ip, Alex Jennings y Tilda Swinton. A ellos se unen actores como Alan K. Chang, Margaret Cheung, Jason Tobin, Selena Fong, Christina Yong, Tsz-Wai Suen, Suki Wong, entre otros.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MALDITA SUERTE”

1. Colin Farrell como Lord Doyle

Colin Farrell, que fue parte de “Banshees of Inisherin”, “The Batman”, “The Gentlemen” y “The Penguin”, asume el papel de Lord Doyle, un apostador que huye de su pasado y de sus deudas. Mientras se esconde en Macao, pasa las noches en los casinos, bebiendo en exceso y apostando el poco dinero que le queda.

Colin Farrell interpreta a Lord Doyle, un apostador que escapa de su pasado y deudas, en la película “Maldita suerte” (Foto: Netflix)

2. Fala Chen como Dao Ming

Fala Chen, que apareció en las películas “Turning Point”, “72 Tenants of Prosperity”, “I Love Hong Kong”, “The Fortune Buddies”, “Tales from the Dark 2”, “Secret Treasure”, “Despicable Me 3”, “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, “Godzilla x Kong: The New Empire” y “Peg O’ My Heart”, da vida a Dao Ming, una empleada del casino con sus propios secretos y que le ofrece un salvavidas a Doyle.

Fala Chen asume el rol de Dao Ming, una empleada del casino, en la película "Maldita suerte" (Foto: Netflix)

3. Tilda Swinton como Cynthia Blithe

Tilda Swinton, que obtuvo reconocimiento por papeles como la Bruja Blanca en la serie “Las Crónicas de Narnia” y la Anciana en la franquicia del Universo Cinematográfico de Marvel, y que apareció en “The Grand Budapest Hotel” y “Asteroid City”, interpreta a Cynthia Blithe, una investigadora privada que sigue los pasos de Doyle.

Tilda Swinton da vida a Cynthia Blithe, una investigadora privada, en la película británica "Maldita suerte" (Foto: Netflix)

4. Alex Jennings como Adrian Lippett

Alex Jennings, que participó en producciones como “The Queen”, “The Wings of the Dove”, “Bridget Jones: The Edge of Reason”, “Babel” (2006), “The Lady in the Van” y “The Crown”, da vida a Adrian Lippett en “Maldita suerte”.

Alex Jennings es el encargado de interpretar a Adrian Lippett en la película británica "Maldita suerte" (Foto: Netflix)

5. Deanie Ip como la abuela

Deanie Ip, que fue parte de “Days of Tomorrow”, “The New Legend of Shaolin”, “Thanks for Your Love”, “Queen of Kowloon”, “A Simple Life”, “A Complicated Story”, “The Intruder” y “Our Time Will Come”, es la encargada de interpretar a la abuela.

Deanie Ip asume el papel de la abuela en la película británica "Maldita suerte" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Ballad of a Small Player”:

Chik-Ka Lai

Alan K. Chang como Bellman Kai

Margaret Cheung

Jason Tobin como Mr. Huang

Selena Fong

Christina Yong

Tsz-Wai Suen

Suki Wong

Yun Kwok Wai

Gary Fong

Ashley Lin

Mel Lau

Tyler Holland

¿DE QUÉ TRATA “MALDITA SUERTE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Maldita suerte”, “bajo las encandilantes luces de los casinos de Macao, un apostador que huye de su pasado (y de sus deudas) queda fascinado con una enigmática mujer en una mesa de bacará.”

¿CÓMO VER “MALDITA SUERTE”?

“Maldita suerte” se estrenará el miércoles 29 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo thriller británico solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

