La nueva película “Maldita suerte” promete sumergir a los espectadores en el corazón de Macao, entre el vértigo de los casinos y la soledad de un impostor buscándose a sí mismo. Dirigida por Edward Berger—reconocido por su visión arriesgada y su elegancia visual—, la cinta reúne a Colin Farrell, Fala Chen y Tilda Swinton en un thriller existencial que explora el vicio, el azar y la redención.

Con ecos de cine negro y una pincelada de drama psicológico, la adaptación de la novela de Lawrence Osborne llegará primero a festivales internacionales antes de convertirse en una de las apuestas más fuertes de Netflix este año. La expectativa crece con cada imagen y avance, aunque la plataforma aún guarda en secreto la fecha de su estreno global.

¿DE QUÉ SE TRATA “MALDITA SUERTE”?

La historia sigue a Lord Doyle (Colin Farrell), un jugador británico que, intentando olvidar su pasado, sobrevive en Macao apostando en casinos mientras sus deudas y demonios crecen. Doyle pasa los días y las noches en el anonimato, hasta que la misteriosa Dao Ming (Fala Chen), empleada del casino, le ofrece una salida inesperada. Sin embargo, lo acecha la detective privada Cynthia Blithe (Tilda Swinton), quien lo persigue sin descanso, obligándolo a confrontar aquello de lo que siempre ha huido. Cada intento de salvación parece acercarlo más al abismo, mezclando fantasía y realidad en una atmósfera sofocante.

"Maldita suerte" es una película visualmente poderosa y cargada de suspenso psicológico (Foto: Netflix)

FECHA DE ESTRENO DE “MALDITA SUERTE” Y CÓMO VER LA PELÍCULA EN NETFLIX

“Maldita suerte” tendrá su estreno mundial en el Festival de Toronto entre el 4 y 14 de septiembre, y posteriormente será uno de los platos fuertes del Festival de San Sebastián, del 19 al 27 de septiembre, donde busca consolidar su prestigio crítico. El estreno comercial limitado en cines será el 17 de octubre, mientras que la llegada a Netflix está confirmada para el 29 de octubre, en busca de estar presente en la temporada de premios y conquistar a audiencias de todo el mundo.

“Maldita suerte” se estrena en octubre por Netflix (Foto: Netflix)

PERSONAJES PRINCIPALES DE “MALDITA SUERTE”

Lord Doyle (Colin Farrell): Un adicto al juego, perseguido por su pasado y por las deudas que lo ahogan.

(Colin Farrell): Un adicto al juego, perseguido por su pasado y por las deudas que lo ahogan. Dao Ming (Fala Chen): Enigmática empleada de casino, que le ofrece a Doyle algo más que una simple salvación.

(Fala Chen): Enigmática empleada de casino, que le ofrece a Doyle algo más que una simple salvación. Cynthia Blithe (Tilda Swinton): Investigadora privada, determinada a confrontar a Doyle ya no dejarlo escapar de sus crímenes y remordimientos.

Junto a ellos, el elenco incluye a Alex Jennings, Adrienne Lau, Deanie Ip y Jason Tobin, entre otros.

MIRA EL TRÁILER DE “MALDITA SUERTE”

Netflix ya ha lanzado el primer tráiler de la película. En el avance, destacan los intensos neones de Macao, la tensión interior de Colin Farrell y la constante persecución de Tilda Swinton, prometiendo imágenes potentes y una atmósfera de peligro existencial.

FICHA TÉCNICA DE “MALDITA SUERTE”

Título original: Ballad of a Small Player

Ballad of a Small Player Dirección: Edward Berger

Edward Berger Guion: Rowan Joffe, basada en la novela de Lawrence Osborne

Rowan Joffe, basada en la novela de Lawrence Osborne Género: Thriller psicológico / Drama existencial

Thriller psicológico / Drama existencial Plataforma: Netflix

Netflix País: Estados Unidos, Reino Unido

Estados Unidos, Reino Unido Año: 2025