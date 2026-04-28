Tras abandonar el campo de batalla, el mercenario de las Fuerzas Especiales John Creasy (Yahya Abdul-Mateen II) intenta empezar de cero, pero el trastorno de estrés postraumático le complica las cosas. Intenta superar su oscuro pasado, pero un atentado lo obligará a volver para proteger a Poe (Billie Boullet), la hija de su amigo Paul Rayburn (Bobby Cannavale) en “Man no Fire” (“Hombre en llamas” en español). ¿Quieres conocer los detalles de esta nueva serie de Netflix? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama, miembros del reparto y más.

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“Esa es, en esencia, la historia de la temporada”, señaló Kyle Killen, guionista, showrunner y productor ejecutivo, a Tudum. “Creasy baja la guardia, permite que otros se acerquen y descubre que, como equipo, pueden lograr mucho más de lo que él puede individualmente”. Por su parte, Abdul-Mateen agregó: “Creasy no tiene problemas para ayudar a los demás, pero cuando se trata de decir que sí, de dejarse ayudar, es cuando realmente lo vemos sufrir”.

Además de Yahya Abdul-Mateen II, “Man no Fire” cuenta con la participación de Billie Boullet (“World Breaker“), Alice Braga (“City of God”), con Scoot McNairy (“True Detective”) y Bobby Cannavale (“The Watcher”).

Paul Rayburn (Bobby Cannavale) le ofrece ayuda a su amigo John Creasy (Yahya Abdul-Mateen II) en la serie de acción y suspenso "Man on Fire" (Foto: Netflix)

¿EN QUÉ SE BASA “MAN NO FIRE”?

“Man on Fire” está basada en la saga literaria de AJ Quinnell, que comenzó con la novela homónima de 1980 que presenta a su popular personaje Marcus Creasy, un exmiembro de la Legión Extranjera Francesa y mercenario nacido en Estados Unidos, en su primera aparición.

¿DE QUÉ TRATA “MAN NO FIRE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Man on Fire’ narra la historia de John Creasy, un mercenario de las Fuerzas Especiales, experto en sobrevivir incluso en las situaciones más extremas. Sin embargo, ahora lucha contra un trastorno de estrés postraumático severo y sus demonios internos. En su intento por empezar de cero, se encontrará de nuevo en el fuego (metafórico) y tendrá que luchar con más ahínco que nunca."

Por lo visto en el tráiler, John Creas hará que todo arda para salvar a Poe. El protagonista no solo debe capturar a un misterioso grupo de terroristas que destruyó un rascacielos, también debe proteger a la hija de su viejo amiga.

¿CÓMO VER “MAN NO FIRE”?

“Man no Fire” se estrenará el jueves 30 de abril de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie de acción y suspense solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “HOMBRE EN LLAMAS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “MAN NO FIRE”

Yahya Abdul-Mateen II como John Creasy

Billie Boullet como Poe Rayburn

Alice Braga como Valeria Melo

Scoot McNairy como Henry Tappan

Paul Ben-Victor como Moncrief

Bobby Cannavale como Paul Rayburn

Billy Blanco Jr. como Presidente Carmo

Alex Ozerov-Meyer como Ivan Gusev

Dmitri Kornakov como Osip

Martín Peralta

Calo Rodriguez

Kristi Monson

Elizabeth Leiner como Regina Rayburn

Asher Alexander como David Rayburn

David Will No como Davi

Juliana Spínola como Bank Teller

Grace Shen como Natalie Cook

Daniela Porras

Mursi Haynes

Matías López como Robbie Rayburn

Marc Dennis

Álvaro Peralta

Yahya Abdul-Mateen II interpreta a John Creasy y Billie Boullet interpreta a Poe Rayburn en la serie de acción y suspenso "Man on Fire" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “HOMBRE EN LLAMAS”?

La primera temporada de “Man no Fire”, que cuenta con Kyle Killen, Arnon Milchan, Yariv Milchan, Natalie Lehmann, Peter Chernin, Jenno Topping, Tracey Cook, Yahya Abdul-Mateen II, Steven Caple Jr., Scott Pennington, Ed McDonnell, Michael Polaire y Stacy Perskie como productores ejecutivas, tiene siete episodios.

¿DÓNDE SE GRABÓ “MAN NO FIRE”?

El rodaje de “Hombre en llamas”, producida por las compañías Chapter Eleven, Chernin Entertainment y New Regency Productions, se realizó en la Ciudad de México.

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