Cuando el mercenario de las Fuerzas Especiales John Creasy (Yahya Abdul-Mateen II) intenta retomar su vida luego de las experiencias en el campo de batalla debe lidiar con el trastorno de estrés postraumático. Cuenta con el apoyo de su amigo Paul Rayburn (Bobby Cannavale), pero la situación se complica luego de un ataque terrorista. El protagonista de “Man on Fire” (“Hombre en llamas” en español) no tiene más opción que volver y enfrentar su demonios internos para proteger a la joven Poe (Billie Boullet). ¿Quiénes conforman el reparto principal de la nueva serie de Netflix?

El thriller de acción, que se basa en la saga literaria de AJ Quinnell, que comenzó con la novela homónima de 1980 que presenta a su popular personaje Marcus Creasy, un exmiembro de la Legión Extranjera Francesa y mercenario nacido en Estados Unidos, en su primera aparición, cuenta con Kyle Killen (“Fear Street”) como guionista, productor ejecutivo y showrunner.

Yahya Abdul-Mateen II, Billie Boullet, Alice Braga, Scoot McNairy y Bobby Cannavale son parte del elenco principal de “Hombre en llamas”, que cuenta con Kyle Killen, Arnon Milchan, Yariv Milchan, Natalie Lehmann, Peter Chernin, Jenno Topping, Tracey Cook, Yahya Abdul-Mateen II, Steven Caple Jr., Scott Pennington, Ed McDonnell, Michael Polaire y Stacy Perskie como productores ejecutivos.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MAN NO FIRE”

1. Yahya Abdul-Mateen II como John Creasy

Yahya Abdul-Mateen II, conocido por su papel de Cadillac en la serie “The Get Down” y Calvin Abar en la serie “Watchmen”, y por películas como “Baywatch”, “El gran showman”, “Aquaman”, da vida a John Creasy, un mercenario de las Fuerzas Especiales, experto en sobrevivir incluso en las situaciones más extremas. Debe utilizar sus habilidades para salvar a la hija de su amigo.

Yahya Abdul-Mateen II asume el rol de John Creasy, el mercenario de las Fuerzas Especiales, en la serie de acción y suspenso "Man on Fire" (Foto: Netflix)

2. Billie Boullet como Poe Rayburn

Billie Boullet, actriz británica que fue parte de producciones como “The Worst Witch”, “World Breaker” y “Small Light”, asume el papel de Poe Rayburn, una joven que está descontenta con la decisión de sus padres de mudarse a Brasil y cuya vida da un giro luego de que se convierte en única testigo de un suceso aterrador. Para sobrevivir, debe confiar en John Creasy.

La relación entre Creasy y Poe es el corazón de “Man on Fire”. “Se están encontrando el uno al otro”, señaló Abdul-Mateen. “Se basa en la confianza. Creo que es una relación preciosa. En definitiva, ambos necesitaban algo el uno del otro: Creasy necesitaba un amigo, y Poe necesitaba a alguien que sintiera como de la familia”.

Yahya Abdul-Mateen II interpreta a John Creasy y Billie Boullet interpreta a Poe Rayburn en la serie de acción y suspenso "Man on Fire" (Foto: Netflix)

3. Alice Braga como Valeria Melo

Alice Braga, actriz brasileña que ha participado en producciones como “Ciudad de Dios”, “Soy leyenda”, “The New Mutants”, “The Suicide Squad”, “A Murder at the End of the World” y “Dark Matter”, interpreta a Valeria Melo, que de acuerdo con la descripción de Netflix, es una conductora profesional con vínculos familiares con una banda que controla una favela local.

Alice Braga da vida a Valeria Melo, una conductora profesional, en la serie de acción y suspenso "Man on Fire" (Foto: Netflix)

4. Scoot McNairy como Henry Tappan

Scoot McNairy, conocido por sus papeles en “Herbie: Fully Loaded” y “Mr. Fix It.”, “Monsters”, “Halt and Catch Fire”, “De caza con papá” y “Narcos: México”, da vida a Henry Tappan en “Hombre en llamas”. Se trata de “un exsoldado de las Fuerzas Especiales con una habilidad única para comprender a las personas.”

Scoot McNairy interpreta a Henry Tappan, un agente de campo de la CIA destinado en Brasil, en la serie de acción y suspenso "Man on Fire" (Foto: Netflix)

5. Bobby Cannavale como Paul Rayburn

Bobby Cannavale, que fue parte de “Jumanji: Welcome to the Jungle”, “Ant-Man and the Wasp”, “Motherless Brooklyn”, “Once Upon a Time in Staten Island”, “Law & Order: Criminal Intent”, “Nine Perfect Strangers”, “Modern Family”, “ The Watcher” y “Only Murders in the Building”, interpreta a Paul Rayburn, el padre de Poe y amigo de John.

Paul Rayburn (Bobby Cannavale) le ofrece ayuda a su amigo John Creasy (Yahya Abdul-Mateen II) en la serie de acción y suspenso "Man on Fire" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes completan el reparto de “Man no Fire”:

Paul Ben-Victor como Moncrief

Billy Blanco Jr. como Presidente Carmo

Alex Ozerov-Meyer como Ivan Gusev

Dmitri Kornakov como Osip

Martín Peralta

Calo Rodriguez

Kristi Monson

Elizabeth Leiner como Regina Rayburn

Asher Alexander como David Rayburn

David Will No como Davi

Juliana Spínola como Bank Teller

Grace Shen como Natalie Cook

Daniela Porras

Mursi Haynes

Matías López como Robbie Rayburn

Marc Dennis

Álvaro Peralta

¿DE QUÉ TRATA “MAN NO FIRE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Man on Fire’ narra la historia de John Creasy, un mercenario de las Fuerzas Especiales, experto en sobrevivir incluso en las situaciones más extremas. Sin embargo, ahora lucha contra un trastorno de estrés postraumático severo y sus demonios internos. En su intento por empezar de cero, se encontrará de nuevo en el fuego (metafórico) y tendrá que luchar con más ahínco que nunca."

Por lo visto en el tráiler, John Creas hará que todo arda para salvar a Poe. El protagonista no solo debe capturar a un misterioso grupo de terroristas que destruyó un rascacielos, también debe proteger a la hija de su viejo amiga.

¿CÓMO VER “MAN NO FIRE”?

“Man no Fire” se estrenará el jueves 30 de abril de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie de acción y suspense solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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