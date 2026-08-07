Si eres de los que disfruta leer mangas, esta noticia te interesará. Y es que Shueisha, la editorial detrás de icónica sagas como “One Piece”, “Naruto”, “Jujutsu Kaisen” y “Demon Slayer”, acaba de lanzar una plataforma digital pensada para llevar el manga a cualquier parte del mundo, sin barreras de idioma ni de pago. El proyecto se llama Manga Million y ya se puede visitar desde el navegador, en español incluido. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que este lanzamiento forma parte de las celebraciones por el centenario de Shueisha, compañía fundada en 1926.

Así, el portal reúne un millón de páginas de manga traducidas a más de 100 idiomas y todo su catálogo está disponible online.

¿QUÉ ES MANGA MILLION Y CÓMO FUNCIONA?

Manga Million es la plataforma de Shueisha para leer manga de forma gratuita, sin registro y directamente desde su sitio oficial.

Cabe resaltar que los títulos se publican por tomos: la editorial va liberando volúmenes de manera progresiva y ya anunció que seguirá sumando contenido más adelante.

La plataforma Manga Million permite leer mangas de forma 100% legal y gratis sin necesidad de crear una cuenta o registrarse (Foto: Shueisha)

¿QUÉ TÍTULOS ENCONTRARÁS EN EL CATÁLOGO DE MANGA MILLION?

La plataforma Manga Million suma alrededor de 400 series, entre ellas “One Piece”, “Naruto”, “Bleach”, “Demon Slayer”, “Jujutsu Kaisen”, “Chainsaw Man”, “Kingdom”, “Oshi no Ko” y “Spy x Family”.

Asimismo, el catálogo incluye más de 150 títulos de shojo, como “Nana” y “Kimi ni Todoke”.

Por si fuera poco, 300 series se tradujeron por primera vez para este proyecto y 50 de ellas recibieron traducción a varios idiomas de forma simultánea.

En ese sentido, como referencia de escala, los primeros doce tomos de “One Piece” se lanzaron disponibles en 102 idiomas.

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE MANGA MILLION GRATIS?

El acceso gratuito y sin registro a Manga Million estará disponible por tiempo limitado, sin una fecha de cierre exacta.

Por lo tanto, para no perder el acceso, lo más seguro es evitar postergar demasiado la lectura de tus tomos pendientes.

¿EN QUÉ IDIOMAS ESTÁ DISPONIBLE MANGA MILLION?

La plataforma está disponible en idiomas como español, inglés, chino, hindi, árabe, francés, turco, tagalo, coreano y polaco.

¿POR QUÉ HAY POLÉMICA ALREDEDOR DE MANGA MILLION?

Horas después de su lanzamiento, Manga Million enfrentó acusaciones de usar inteligencia artificial en sus traducciones.

Y es que, según refieren algunos usuarios del portal en redes sociales, los créditos de varios títulos señalan a empresas vinculadas a servicios de traducción automática, como Flitto Japan Inc. y EC Innovations, en lugar de traductores individuales.

Tras esto, Shuhei Hosono, editor en jefe de MANGA Plus y responsable del proyecto, le dijo a Anime Corner que no se utilizó IA y que personas reales estuvieron a cargo de las versiones, postura que Shueisha reiteró ante otros medios.

Sin embargo, la editorial aún no ha detallado qué rol específico cumplen esas compañías ni cómo se supervisa el proceso de traducción, lo que mantiene abierta la discusión entre lectores y especialistas.

La plataforma Manga Million pone a disposición del público un total de un millón de páginas de manga (Foto: Shueisha)

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