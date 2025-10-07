La comedia romántica “Maintenance Required” llega a Amazon Prime Video este 8 de octubre de 2025 con un elenco de lujo encabezado por Madelaine Petsch, Jacob Scipio y Robin Wright. Dirigida por Lacey Uhlemeyer y basada en la novela de Michelle Frances, esta producción promete una mezcla perfecta de romance, humor y tensión psicológica.
Ambientada en un taller mecánico exclusivamente femenino, la historia sigue a Charlie, una propietaria independiente que se enfrenta a la llegada de un competidor corporativo. Lo que empieza como un duelo de negocios pronto se convierte en una conexión inesperada que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Aquí te contamos quién es quién en “Maintenance Required”.
LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ MAINTENANCE REQUIRED”
1. Madelaine Petsch – Charlie
Actriz reconocida por su papel en “Riverdale”, Madelaine Petsch interpreta a Charlie, la protagonista y dueña de un taller mecánico de mujeres. Con trayectoria en thrillers juveniles y dramas, Petsch aporta fuerza y carisma a un personaje dividido entre el amor y la competencia empresarial.
2. Jacob Scipio – Beau
Jacob Scipio, conocido por “Bad Boys: Ride or Die”, encarna a Beau, el misterioso confidente en línea de Charlie, que resulta ser su rival comercial. Su papel combina encanto y tensión, creando un interés romántico con tintes de conflicto.
3. Madison Bailey – Izzy
Famosa por su papel en “Outer Banks ”, Madison Bailey da vida a Izzy, la mejor amiga y aliada incondicional de Charlie en el taller. En pantalla, aportará una presencia fresca y solidaria, esencial para el desarrollo emocional de la protagonista.
4. Katy O’Brian – Kam
Katy O’Brian, vista en “Misión: Imposible – The Final Reckoning" y “The Mandalorian” , interpreta a Kam: una experta en mecánica, clave dentro del equipo de Charlie, que aporta talento técnico y mucho sentido del humor al grupo.
5. Julee Cerda – Liz Novak
Reconocida por series como “Billions ” y “Manifest ”, Julee Cerda asume el papel de Liz Novak, una figura profesional referente en la trama y un enlace entre las protagonistas y el entorno externo al taller.
6. Freddie Pearson – Joe
Actor emergente británico, Freddie Pearson interpreta a Joe, uno de los nuevos empleados del taller cuya lealtad se pondrá a prueba en medio de la rivalidad de Charlie y Beau.
7. Luke Carroll – Sammy
Luke Carroll, quien ha participado en “All Saints” , interpreta a Sammy, cliente habitual del taller y parte del ecosistema social que rodea a las mecánicas.
8. Jim Gaffigan – Mr. Miller
El aclamado comediante estadounidense y actor de “The Jim Gaffigan Show ”, interpreta a Mr. Miller, el vecino sabio y observador que sirve de consejero no solicitado para Charlie y sus colegas.
9. Mimi Slinger – Jasmine
Conocida por “Emmerdale” , Mimi Slinger encarna a Jasmine, una joven aprendiz que busca abrirse camino en el taller.
10. Inanna Sarkis – Lola
La actriz y creadora digital Inanna Sarkis (“Boo 2! A Madea Halloween”) interpreta a Lola, quien aporta diversidad y un toque disruptivo al grupo femenino del taller.
¿CÓMO VER “MANTENIMIENTO REQUERIDO?
“Mantenimiento requerido” se estrena el miércoles 8 de octubre de 2025 en Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
