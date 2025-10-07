La comedia romántica “Maintenance Required” llega a Amazon Prime Video este 8 de octubre de 2025 con un elenco de lujo encabezado por Madelaine Petsch, Jacob Scipio y Robin Wright. Dirigida por Lacey Uhlemeyer y basada en la novela de Michelle Frances, esta producción promete una mezcla perfecta de romance, humor y tensión psicológica.

Ambientada en un taller mecánico exclusivamente femenino, la historia sigue a Charlie, una propietaria independiente que se enfrenta a la llegada de un competidor corporativo. Lo que empieza como un duelo de negocios pronto se convierte en una conexión inesperada que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Aquí te contamos quién es quién en “Maintenance Required”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ MAINTENANCE REQUIRED”

1. Madelaine Petsch – Charlie

Actriz reconocida por su papel en “Riverdale”, Madelaine Petsch interpreta a Charlie, la protagonista y dueña de un taller mecánico de mujeres. Con trayectoria en thrillers juveniles y dramas, Petsch aporta fuerza y carisma a un personaje dividido entre el amor y la competencia empresarial.

Madelaine Petsch como Charlie en la comedia romántica "Mantenimiento requerido" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Jacob Scipio – Beau

Jacob Scipio, conocido por “Bad Boys: Ride or Die”, encarna a Beau, el misterioso confidente en línea de Charlie, que resulta ser su rival comercial. Su papel combina encanto y tensión, creando un interés romántico con tintes de conflicto.

Jacob Scipio interpreta a Beau, el rival carismático y confidente secreto de Charlie en Maintenance Required.(Foto: Jacob Scipio / Instagram)

3. Madison Bailey – Izzy

Famosa por su papel en “Outer Banks ”, Madison Bailey da vida a Izzy, la mejor amiga y aliada incondicional de Charlie en el taller. En pantalla, aportará una presencia fresca y solidaria, esencial para el desarrollo emocional de la protagonista.

Madison Bailey como Izzy, la mejor amiga y pieza clave en el equipo de Charlie, fundamental para el éxito del taller en Maintenance Required. (Foto: Madison Bailey / Instagram)

4. Katy O’Brian – Kam

Katy O’Brian, vista en “Misión: Imposible – The Final Reckoning" y “The Mandalorian” , interpreta a Kam: una experta en mecánica, clave dentro del equipo de Charlie, que aporta talento técnico y mucho sentido del humor al grupo.

Katy O'Brian es Kam, la mano experta en mecánica que aporta fuerza y lealtad al grupo femenino en "Maintenance Required" (Foto: Katy O'Brian/ Instagram)

5. Julee Cerda – Liz Novak

Reconocida por series como “Billions ” y “Manifest ”, Julee Cerda asume el papel de Liz Novak, una figura profesional referente en la trama y un enlace entre las protagonistas y el entorno externo al taller.

Julee Cerda da vida a Liz Novak, figura de autoridad y referente profesional en la película "Maintenance Required".(Foto: Inanna Sarkis/ Instagram)

6. Freddie Pearson – Joe

Actor emergente británico, Freddie Pearson interpreta a Joe, uno de los nuevos empleados del taller cuya lealtad se pondrá a prueba en medio de la rivalidad de Charlie y Beau.

Freddie Pearson como Joe, el nuevo empleado del taller cuya lealtad será puesta a prueba en "Maintenance Required" (Foto: Freddie Pearson / Instagram)

7. Luke Carroll – Sammy

Luke Carroll, quien ha participado en “All Saints” , interpreta a Sammy, cliente habitual del taller y parte del ecosistema social que rodea a las mecánicas.

Luke Carroll interpreta a Sammy, cliente habitual y amigo entrañable del taller de Charlie en "Maintenance Required"(Foto: Luke Carroll / Instagram)

8. Jim Gaffigan – Mr. Miller

El aclamado comediante estadounidense y actor de “The Jim Gaffigan Show ”, interpreta a Mr. Miller, el vecino sabio y observador que sirve de consejero no solicitado para Charlie y sus colegas.

Jim Gaffigan es Mr. Miller, el vecino sabio y mentor accidental de las protagonistas en "Maintenance Required" (Foto: Inanna Sarkis/ Instagram)

9. Mimi Slinger – Jasmine

Conocida por “Emmerdale” , Mimi Slinger encarna a Jasmine, una joven aprendiz que busca abrirse camino en el taller.

Mimi Slinger da vida a Jasmine, la joven aprendiz del taller luchando por su lugar en "Maintenance Required" (Foto: IMimi Slinger/ Instagram)

10. Inanna Sarkis – Lola

La actriz y creadora digital Inanna Sarkis (“Boo 2! A Madea Halloween﻿”) interpreta a Lola, quien aporta diversidad y un toque disruptivo al grupo femenino del taller.

Inanna Sarkis es Lola, la voz disruptiva y espontánea dentro del diverso equipo femenino de Maintenance Required (Foto: Inanna Sarkis/ Instagram)

¿CÓMO VER “MANTENIMIENTO REQUERIDO?

“Mantenimiento requerido” se estrena el miércoles 8 de octubre de 2025 en Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí.