El centro médico Jongno Yulje recibe un nuevo grupo de residentes, quienes tienen que demostrar que son capaces de resistir el ajetreado mundo de la Ginecobstetricia. Por supuesto, no es con lo único que deben lidiar. Los problemas personajes también son parte fundamental de su proceso en “Manual para residentes” (“Resident Playbook” en inglés), drama médico coreano de Netflix. ¿Quiénes son los protagonistas del spin-off “Hospital Playlist”? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

“Nuestro drama retrata las experiencias universales de jóvenes profesionales que carecen de conocimientos, habilidades y confianza, pero que crecen con perseverancia y apoyo. Creemos que el público, especialmente aquellos que transitan sus propias carreras tempranas, se conectará profundamente con las historias de nuestros personajes”, señaló el equipo de producción.

“Manual para residentes”, dirigido por el creador Shin Won-ho y el guionista Kim Song-hee, cuenta con un elenco conformado por Go Yoon-jung, Shin Si-ah, Han Ye-ji, Kang Yoo-seok, Jung Joon-won, Lee Bong-ryun, Lee Chang-hoon, Son Ji-yoon, Lee Hyun-kyun, Seo Yi-seo, Jung Woon-sun, Hong Na-hyun, Cha Kang-yoon, Yoo Yeon-seok, Jung Kyung-ho y Ahn Eun-jin. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie surcoreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MANUAL PARA RESIDENTES”

1. Go Yoon-jung como Oh Yi-young

Go Yoon-jung, que fue parte de “The School Nurse Files”, “Sweet Home”, “Alquimia de almas”, “Rookie Cops”, “Law School”, “El juego de la muerte” y “Light Shop”, da vida a Oh Yi-young, una de las residentes de primer año de obstetricia y ginecología del centro médico Jongno Yulje.

Go Yoon-jung interpreta a Oh Yi-young, residente del primer año de obstetricia y ginecología, en el drama médico coreano "Manual para residentes" (Foto: Netflix) ×

2. Shin Si-ah como Pyo Nam-kyung

Shin Si-ah, que participó en películas como “Prasad”, “The Witch: Part 2. The Other One”, “The Old Woman with the Knife”, y en series como “My Love Dog Boyfriend”, “When Two Male Friends Fight Over Me” y “Manual para residentes”, asume el rol de Pyo Nam-kyung, una doctora novata muy atenta a la moda y al maquillaje.

3. Han Ye-ji como Kim Sa-bi

Han Ye-ji, que apareció en “Walk to Kwangya”, “Gaus Electronics”, “Cheer Up”, “Love Attack”, “Death’s Game”, “Beauty and Mr. Romantic”, “Seoul Busters”, “Dog Knows Everything” y “Our Beautiful Summer”, interpreta a Kim Sa-bi en “Manual para residentes”. Se trata de una estudiante que siempre ha sido la número uno.

Han Ye-ji es una de las protagonistas del drama médico coreano "Manual para residentes", donde interpreta a Kim Sa-bi (Foto: Netflix) ×

4. Kang Yoo-seok como Uhm Jae-il

Kang Yoo-seok, que fue parte de “Melting Me Softly”, “Kim, el doctor romántico”, “Start-Up”, “Beyond Evil”, “Payback”, “Light On Me”, “Si la vida te da mandarinas…” y “El caballero negro”, da vida a Uhm Jae-il, que antes de la medicina fue miembro de un grupo de ídolos.

Kang Yoo-seok asume el rol de Uhm Jae-il, uno de los residentes de primer año, en el drama médico coreano "Manual para residentes" (Foto: Netflix) ×

5. Jung Joon-won como Koo Do-won

Jung Joon-won, conocido sobre todo por sus papeles en la película “Believer” y en la serie “My Lawyer” y “Mr. Jo 2: Crime and Punishment”, asume el papel de Koo Do-won, un residente de cuarto año en el departamento de obstetricia y ginecología.

Jung Joon-won como Koo Do-won, residente de cuarto año, en el drama médico coreano "Manual para residentes" (Foto: Netflix) ×

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Manual para residentes”:

Lee Bong-ryun como profesora de obstetricia y ginecología del hospital Yulje

Lee Chang-hoon como Ryu Jae-hwi

Son Ji-yoon como Yul-je

Lee Hyun-kyun como profesor de obstetricia y ginecología.

Seo Yi-seo como Park Joon-seok

Jung Woon-sun como Joo-young​

Hong Na-hyun como Cha Da-hye

Cha Kang-yoon como Tak Gi-on

Yoo Yeon-seok como Ahn Jung-won

Jung Kyung-ho como Kim Jun-wan

Ahn Eun-jin como Chu Min-ha

¿DE QUÉ TRATA “MANUAL PARA RESIDENTES”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Manual para residentes”, “los residentes de Ginecobstetricia de un hospital lidian con el caos laboral y personal mientras intentan convertirse en médicos excepcionales”.

¿CÓMO VER “MANUAL PARA RESIDENTES”?

“Manual para residentes” se estrenará el sábado 12 de abril de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.