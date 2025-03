Debido a su historial de éxitos, Elena Bianda (Nadia de Santiago) es la dama de compañía más solicitada de la ciudad. Ella se encarga de conseguir para las mujeres jóvenes un noviazgo y cortejo decentes, y planea repetir la hazaña con la familia Mencía en “Manual para señoritas” (“The Lady’s Companion” en inglés). Sin embargo, todo se complica cuando se enamora del pretendiente perfecto para su señorita. ¿Quiénes conforman el elenco principal de la serie española de Netflix creada por Gema R. Neira y María José Rustarazo?

El drama de época y comedia romántica fue producido por R. Neira y Ramón Campos. Ambos, quienes han trabajado en aclamadas series como “Fariña”, “Alta Mar” y “Velvet”. Mientras que Claudia Pinto (“Beguinas”) y Carlos Sedes (“El caso Asunta”) se desempeñaron como directores de la ficción protagonizada por Elena Bianda.

El reparto principal de “Manual para señoritas” lo completan actores como Álvaro Mel, Isa Montalbán, Zoe Bonafonte, Iratxe Emparán, Tristán Ulloa, Carloto Cotta, Paula Usero, Candela Pradas, María Barranco, Itziar Manero, Daniel Ibáñez, María Caballero y Gracia Olayo. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie española de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MANUAL PARA SEÑORITAS”

1. Nadia de Santiago como Elena Bianda

Nadia de Santiago, conocida por interpretar a Carmen en “Las 13 rosas”, a Asunción Muñoz en “Amar en tiempos revueltos” y “Amar es para siempre”, y a Marga Suárez en la exitosa serie de “Las chicas del cable”, da vida a Elena Bianda, una famosa carabina que es contratada por un padre viuda que busca que sus tres hijas tengan matrimonios favorables.

“Está un poco enfadada y por eso utiliza la ironía y el humor. Trae un pasado familiar y de experiencias que le hacen estar pasada de vueltas. Por eso quiere ayudar y es tan humana a la hora de ayudar a las señoritas para encontrar un pretendiente”, contó la actriz española a Vogue.

2. Álvaro Mel como Santiago

Álvaro Mel, conocido por el papel de Tomás Peralta en “La otra mirada”, Guille en “Madres. Amor y vida”, Alejandro en “La Fortuna”, Mateo en “Paraíso” y David en “Un cuento perfecto”, asume el rol de Santiago, el pretendiente perfecto para Cristina Mencía, pero que empieza a coquetear con Elena.

“Intenté no caer en el estereotipo del señorito de la época. Hablábamos siempre del antigalán”, explicó el actor de 28 años.

3. Isa Montalbán como Cristina

Isa Montalbán, que apareció en producciones como “Tótem Loba”, “Xtremo”, “Solo una vez”, “El tiempo que te doy”, “Pijamas espaciales”, “Jupiter Rain”, “Reyes contra Santa” y “Las largas sombras”, interpreta a Cristina en “Manual para señoritas”. Se trata una de las hermanas Mencía y está enamorada de Santiago.

“Usé cómo referencia a las mujeres de antes. Mi personaje tiene el impulso de presentarse como una mujer perfecta, cuando en realidad es solo una niña. Tuve muchos ensayos con mis compañeros para poder encontrar lo que requería el personaje. Me ayudaba mucho la música y me ponía una colonia que me recordaba a ella: Miss Dior”, aseguró Montalbán.

4. Zoe Bonafonte como Sara

Zoe Bonafonte, que participó en “Amar es para siempre”, “Escándalo. Relato de una obsesión”, “El 47” y “El secreto del orfebre”, da vida a Sara, la hermana de Cristina y una joven que también estará bajo la vigilancia de Elena.

5. Iratxe Emparán como Carlota

Iratxe Emparán, que fue parte de series como “Flipante Noa!”, “Venga Juan”, “Campamento Newton”, “Sky Rojo”, “La chica de nieve” y “Invisible”, interpreta a Carlota, la menor de las hermanas Mencía.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Manual para señoritas”:

Tristán Ulloa

Carloto Cotta

Paula Usero

Candela Pradas

María Barranco

Itziar Manero como Adela

María Caballero como Alicia

Gracia Olayo

Teresa de Mera

¿DE QUÉ TRATA “MANUAL PARA SEÑORITAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Manual para señoritas” se ambienta en Madrid de 1880. “Elena Bianda es la dama de compañía más solicitada de la ciudad. A pesar de su juventud, ya ha ayudado a más de veinte jóvenes a encontrar un buen novio o marido. Su secreto radica en un equilibrio perfecto aunque delicado entre la férrea orientación moral que ofrece a las familias y la comprensión sutil de los anhelos de las muchachas a su cargo. Su mayor satisfacción es verlas caminar hacia el altar. Sin embargo, todo cambia cuando cruza el umbral de la casa de los Mencía para ocuparse de tres hermanas”.

¿CÓMO VER “MANUAL PARA SEÑORITAS”?

“Manual para señoritas” se estrenará el viernes 28 de marzo de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la serie española solo necesitas una suscripción a la popular plataforma streaming.