El fútbol y el anime han vuelto a cruzarse en Japón y esta vez el resultado tiene la firma de uno de los estudios más queridos del momento: MAPPA, la compañía detrás de títulos como “Jujutsu Kaisen” y “Chainsaw Man”. Así, en medio de la euforia por la Copa Mundial de Fútbol 2026, este proyecto ha sido pensado para acompañar a la selección japonesa en el torneo. Por lo tanto, si te preguntas de qué se trata exactamente esta colaboración y quiénes están detrás, aquí te explico todos los detalles que debes conocer al respecto.

Vale precisar que MAPPA es una empresa que fue fundada en el 2011 por Masao Maruyama, productor veterano que también estuvo detrás del estudio Madhouse.

De esta manera, a lo largo del tiempo, la marca se ha convertido en uno de los nombres más visibles de la industria del anime.

¿QUÉ MUESTRA EL CORTO ANIMADO DE MAPPA?

La nueva pieza animada por MAPPA acompaña la canción “Karasu” (“Cuervo”), un sencillo del cantante Kenshi Yonezu.

Con 39 segundos de duración, este corto recorre la historia de un hombre desde su infancia hasta llegar a formar parte de la selección japonesa de fútbol, construyendo una narrativa de esfuerzo y crecimiento personal ligada al deporte.

"Karasu - Raven" es un proyecto colaborativo especial creado por el estudio de animación MAPPA y el reconocido músico japonés Yonezu Kenshi (Foto: MAPPA)

¿CÓMO SE RELACIONA EL CORTO ANIMADO DE MAPPA CON EL MUNDIAL 2026?

“Karasu” fue elegida como el tema oficial de fútbol de NHK para el 2026, lo que implica que la canción acompañará toda la cobertura futbolística de la cadena durante el torneo.

Además, según Anime News Network, el lanzamiento del cortometraje coincidió con la transmisión del partido entre Japón y Suecia por la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Finalmente, el título de la canción es muy pertinente en este contexto, ya que el cuervo de tres patas, conocido como Yatagarasu en la mitología japonesa, es el símbolo central del escudo de la Federación Japonesa de Fútbol.

¿DÓNDE SE PUEDE VER EL CORTO ANIMADO DE MAPPA?

El video está disponible en el canal oficial de YouTube del artista Kenshi Yonezu, donde se estrenó de manera gratuita y abierta al público.

Y, por supuesto, puedes disfrutar del cortometraje especial debajo de estas líneas.

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