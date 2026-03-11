Desde su estreno, el 6 de marzo de 2026, “Máquina de guerra” (“War Machine” en su idioma original) se ha posicionado en el Top 10 de las películas más populares de Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. La historia de un grupo de soldados que durante la prueba final de la selección de los Rangers del Ejército de Estados Unidos debe enfrentarse a una amenaza inimaginable ha logrado cautivar a los fanáticos de las cintas de acción. Pero si ya viste la película protagonizada por Alan Ritchson, te comparto otras recomendaciones perfectas para el próximo fin de semana.

La cinta de acción y ciencia ficción dirigida, coproducida y coescrita por Patrick Hughes cuenta con un elenco conformado por Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney, Esai Morales, Keiynan Lonsdale y Daniel Webber. Además, se centra en un protagonista que lidia con un trauma del pasado que lo motiva a ser parte de la exigente prueba militar.

Durante la misión, él y el grupo que lidera se enfrentan a una “Máquina de guerra” letal que proviene de otro planeta y parece indestructible. El soldado 81 tiene que utilizar todas sus habilidades para sobrevivir junto a sus compañeros. ¿Lo consigue?

LAS PELÍCULAS DE ACCIÓN QUE PUEDES VER EN NETFLIX SI TE GUSTÓ “MÁQUINA DE GUERRA”

1. Rescate imposible

Dirigida por William Eubank, quien coescribió el guion con David Frigerio, “Land of Bad” es una película de acción protagonizada por Liam Hemsworth, Russell Crowe, Luke Hemsworth, Ricky Whittle y Milo Ventimiglia. La fotografía principal de esta cinta comenzó en septiembre de 2022 y terminó en noviembre de 2022 en Gold Coast, Queensland.

Sinopsis: “Tras una operación fallida de las Fuerzas Especiales en Filipinas, un soldado novato depende de un piloto de dron de la Fuerza Aérea para sobrevivir en territorio hostil.”

Liam Hemsworth interpreta al Sargento JJ "Plaboy" Kinney en la película de acción "Rescate imposible"(Foto: Volition Media Partners)

2. Proyecto Extracción

“Hidden Strike” es una comedia de acción dirigida y editada por Scott Waugh a partir del guion de Arash Amel. Jackie Chan, John Cena, Ma Chunrui y Pilou Asbaek lideran el elenco de la película que se centra en Luo Feng y Chris Van Horne, quienes nen fuerzas para rescatar a los empleados de una refinería y evitar que un grupo de rebeldes se apodere del la reserva de petróleo.

Sinopsis: “Dos soldados de élite deben escoltar a los civiles a través de una tormenta de disparos y explosiones en esta película protagonizada por Jackie Chan y John Cena.”

Luo Feng (Jackie Chan) y Chris Van Horne (John Cena) unen fuerzas para rescatar a los empleados de una refinería en la película "Proyecto Extracción" (Foto: XYZ Films)

3. Contraataque

“Contraataque” es una película mexicana de Netflix dirigida por Chava Cartas a partir de una guion de José Rubén Escalante Méndez, y que sigue al capitán Armando Guerreo (Luis Alberti) y a sus compañeros luego de que se convierte en el objetivo de Josefo ‘Aguijón’ Urías, líder del Cartel El Enjambre. El equipo de élite debe hacerle frente a los mercenarios que el mafioso contrata.

Sinopsis: “Tras rescatar a dos rehenes y hacerse de un nuevo enemigo, el capitán Guerrero y su escuadrón de élite se enfrentan a la emboscada de un grupo criminal.”

El capitán Guerrero (Luis Alberti) en la película de acción mexicana "Contraataque", dirigida por Scott Waugh (Foto: Netflix)

4. Atrapaalmas

Dirigida y coescrita por Daniel Markowicz, “Atrapaalmas” (“Operacja: Soulcatcher” en su idioma original) es una película polaca de Netflix que sigue a un exmilitar que acepta rastrear un arma capaz de crear asesinos sangrientos, pero la misión se vuelve una venganza personal cuando su hermano se convierte en víctima de dicho dispositivo.

Sinopsis: “Un exmilitar acepta rastrear un arma capaz de crear asesinos sangrientos, pero cuando su hermano sufre las consecuencias del dispositivo, la misión se tiñe de venganza.”

Robert Kieł (Piotr Witkowski) y su hermano Piotrek (Michał Burdan) encabezan una operación ordenada por el funcionario gubernamental Jan Zareba en la película polaca "Atrapaalmas" (Foto: Netflix)

5. Agente bajo fuego

Dirigida por Ric Roman Waugh, “Angel Has Fallen” es una película estadounidense de suspense y acción protagonizada por Gerard Butler, Morgan Freeman, Jada Pinkett Smith, Lance Reddick, Tim Blake Nelson, Piper Perabo, Nick Nolte y Danny Huston. Se trata de la tercera entrega la saga “Olympus Has Fallen”.

Sinopsis: “El agente del Servicio Secreto Mike Banning se ve forzado a huir cuando lo incriminan por un ataque mortal al presidente.”

Gerard Butler interpreta a Mike Banning “Angel Has Fallen”, película de acción dirigida por Ric Roman Waugh (Foto: Lionsgate Movies)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí