Durante la etapa final de selección del Ejército de Estados Unidos, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad en una lucha por sobrevivir ante una amenaza inimaginable, una “Máquina de guerra” (“War Machine” en su idioma original). A pesar de las habilidades de los soldados, las probabilidades de sobrevivir son pocas, ya que el rival fue creado para la destrucción. La prioridad es sobrevivir y alertar del peligro a los demás. ¿Cuándo se estrenará la nueva película de Netflix? ¿Quiénes conforman el elenco principal? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

La cinta de acción y ciencia ficción dirigida, coproducida y coescrita por Patrick Hughes tiene como protagonista de Alan Ritchson, quien debe liderar a un escuadrón que incluye a Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney, Esai Morales, Keiynan Lonsdale y Daniel Webber.

¿DE QUÉ TRATA “MÁQUINA DE GUERRA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Máquina de guerra”, “durante la etapa final de la selección de los Rangers del Ejército de Estados Unidos, el ejercicio de entrenamiento de un equipo de élite se convierte en una lucha por la supervivencia contra una amenaza inimaginable”

Jai Courtney y Alan Ritchson deben sobrevvir a la última prueba en la película de acción y ciencia ficción "Máquina de guerra" (Foto: Netflix)

Por lo que he visto en el tráiler, el protagonista es uno de los candidatos más prometedores del equipo, pero ¿está listo para enfrentar a una amenaza que es capaz de seguir el rastro de los soldados y darles caza? Pero ¿esa máquina es parte de la prueba? ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién la activó?

No solo se enfrentan a una máquina de guerra, lo deben hacer sin el armamento e implementos suficientes para tener alguna posibilidad de vencer. Solo les queda luchar hasta el final.

¿CÓMO VER “MÁQUINA DE GUERRA”?

“Máquina de guerra” se estrenará el viernes 6 de marzo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película de acción y ciencia ficción solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “WAR MACHINE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “MÁQUINA DE GUERRA”

Alan Ritchson como 81

Dennis Quaid como Sheridan

Stephan James como 7

Jai Courtney como el líder de escuadrón

Esai Morales como Torres

Keiynan Lonsdale

Daniel Webber

Jake Ryan

Blake Richardson

Jack Patten

Jacob Hohua

Alex King

Joshua Diaz

Will Curtin

Thomas Evans

Dennis Quaid, Esai Morales y Alan Ritchson son parte del elenco de la película de acción y ciencia ficción "Máquina de guerra" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “WAR MACHINE”?

“Máquina de guerra”, que cuenta con Todd Lieberman, Alex Young y Patrick Hughes como productores, tiene una duración de 106 minutos, es decir, 1 hora y 46 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “MÁQUINA DE GUERRA”?

La fotografía principal de “War Machine”, producida por Lionsgate, Hidden Pictures, Huge Film, Range Media Partners y Emu Creek Pictures, comenzó el 16 de septiembre de 2024 en Victoria, Australia. El rodaje terminó el 14 de diciembre del mismo año.

