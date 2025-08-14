“Pecados inconfesables” es un drama cargado de suspenso e intriga que se ha convertido en el preferido de la audiencia, ya que estuvo en el Top 10 de Netflix en 70 países, de los cuales se posicionó en el primer lugar en 11 de ellos. Fue producido por Mar Abierto, a cargo de Mariana Iskandarani, quien junto a la adaptación de José Vicente Spataro, a partir de la creación de Leticia López Margalli y Guillermo Ríos conquistó a todos. A raíz del éxito que ha conseguido, te doy a conocer las otras series mexicanas que estuvieron a cargo de dicha empresa productora.

“Pecados inconfesables” nos presenta a Helena, una mujer con un esposo controlador que encuentra consuelo —y también venganza— en una aventura con un hombre más joven; sin embargo, este amorío pronto se convierte en una lucha por sobrevivir.

SERIES MEXICANAS DE MAR ABIERTO QUE TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES EN NETFLIX

A continuación, las otras series que Mariana Iskandarani produjo con Mar Abierto para Netflix, además de “Pecados inconfesables”.

“PACTO DE SILENCIO”

"Pacto de silencio" también es una serie de la productora Mar Abierto (Foto: Netflix)

De acuerdo con la sinopsis oficial que Netflix le da a “Pacto de silencio” se lee: “Una famosa influencer se entromete en las vidas de cuatro mujeres motivada por descubrir la verdad sobre su nacimiento… y su sed de venganza”.

Esta producción, protagonizada por Adriana Louvier, Marimar Vega, Litzy, Kika Edgar y Camila Valero se estrenó en Netflix el 11 de octubre de 2023.

Ficha técnica de “Pacto de silencio”

Título original: Pacto de silencio

Pacto de silencio Año: 2023

2023 País: México

México Creador: José Vicente Spataro

José Vicente Spataro Dirección: José Vicente Spataro, Carlos Villegas Rosales y Mauricio Corredor

José Vicente Spataro, Carlos Villegas Rosales y Mauricio Corredor Guion: José Vicente Spataro, Gennys Pérez, Miguel Ferrari y Yutzil Martínez

“ACCIDENTE”

Ana Claudia Talancón como Daniela, Sebastián Martínez como Emiliano y Macarena García Romero como Lucía en la serie mexicana "Accidente" (Foto: Netflix)

De acuerdo con la sinopsis oficial que Netflix le da a “Accidente” se lee: “Las consecuencias de una fiesta de cumpleaños que acaba en tragedia crean profundas grietas en una unida comunidad, y destrozan familias, amistades y corazones”.

La serie se estrenó en Netflix el 21 de agosto de 2024. La noticia de su renovación para una segunda entrega se confirmó en enero de 2025.

Ficha técnica de “Accidente”

Título original: Accidente

Accidente Año: 2024

2024 País: México

México Creador: Leonardo Padrón

Leonardo Padrón Dirección: Leonardo Padrón, Klych López y Gracia Querejeta

Leonardo Padrón, Klych López y Gracia Querejeta Guion: Leonardo Padrón

“LAS HERMANAS GUERRA”

"Las hermanas Guerra" nos presenta un enfrentamiento a muerte entre dos mujeres de la misma sangre (Foto: Netflix)

De acuerdo con la sinopsis oficial que Netflix le da a “Las hermanas Guerra” se lee: “Cuando un acto imperdonable destruye la relación de dos hermanas, se desata una guerra de venganza entre ellas que cambia el destino de su familia por siempre”.

La serie mexicana se estrenó en la plataforma de streaming el 13 de noviembre de 2024.

Ficha técnica de “Las hermanas Guerra”

Título original: Las hermanas Guerra

Las hermanas Guerra Año: 2024

2024 País: México

México Creador: José Ignacio Valenzuela e Iker Dupeyrón

José Ignacio Valenzuela e Iker Dupeyrón Dirección: José Ignacio Valenzuela

José Ignacio Valenzuela Guion: José Ignacio Valenzuela

