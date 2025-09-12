Cuando se confirmó que Atresplayer preparaba una adaptación española de la serie italiana “Mare Fuori”, muchos fans no sabían si ilusionarse o temer lo peor. La original fue un fenómeno en Europa —personajes profundos, historias durísimas y una mirada muy real a la vida de los jóvenes en centros de internamiento—. Pero ahora, con “Mar Afuera”, te puedo decir que la apuesta es fuerte y, al menos por lo que se ha revelado hasta ahora, viene con identidad propia.

La serie, que se estrena el 14 de septiembre en Atresplayer, promete convertirse en el nuevo éxito juvenil de Atresmedia. Tiene todo lo que engancha: conflictos intensos, temas sociales actuales, diversidad, y un reparto joven con mucho potencial. Y también tiene ese equilibrio tan difícil entre violencia y ternura, entre desesperación y esperanza, que hizo tan potente a la versión italiana.

Ambientada en un centro de internamiento juvenil en Alicante, “Mar Afuera” se adentra en las historias de chicos y chicas que llegan ahí por diferentes motivos, pero que comparten algo en común: la necesidad de reconstruirse. Algunos lo hacen desde la rabia, otros desde el amor, y otros desde un pasado que los sigue como una sombra. Ya el tráiler adelanta que esta serie no va a escatimar en intensidad.

Así que, si te preguntas quién es quién en esta nueva ficción, te dejo aquí una guía completa de los personajes principales y los actores que los interpretan. Te aseguro que vale la pena conocerlos desde ya.

ACTORES Y PERSONAJES DE “MAR AFUERA”

Gabriel Guevara es Álvaro

Probablemente lo conozcas por “Culpa Nuestra” o “Skam España”, pero aquí, Gabriel Guevara interpreta a Álvaro, un joven de clase alta de Santander que llega a Alicante con sueños de entrar a una prestigiosa escuela de piano. Todo se tuerce tras un accidente con un amigo, que termina llevándolo al CIMI. Rechazado por su madre y extorsionado por la banda Los Pajaritos, Álvaro deberá enfrentarse a sí mismo y a su identidad, mientras encuentra en Saray un inesperado refugio. Es un personaje complejo, marcado por la sensibilidad y el dolor de crecer rápido.

Gabriel Guevara ganó fama mundial gracias a la saga "Culpables" de Amazon Prime Video (Foto: Gabriel Guevara / Instagram)

Hugo Welzel es Carlos

Carlos es de esos que ganan rápido el cariño de la audiencia. Es noble, trabajador, muy apegado a su padre, y sueña con algo tan sencillo y bello como abrir una peluquería y casarse con su novia. Pero claro, en “Mar Afuera” nada es tan fácil. Interpretado por Hugo Welzel, este personaje acaba en el centro tras un conflicto con el exnovio de Nina, Miguel Gimeno, líder de Los Pajaritos. En el CIMI se convierte en blanco de amenazas, pero también en una figura que inspira respeto y empatía. Su evolución promete ser una de las más potentes.

Hugo Welzel interpreta a Carlos, otro de los personajes principales de la serie "Mar Afuera" (Foto: Hugo Welzel / Instagram)

Laura Simón es Saray

Saray es posiblemente el personaje más especial de la serie. Laura Simón le da vida a esta joven que, lejos de temerle al encierro, lo prefiere antes que volver a una casa donde reinan los gritos y la inestabilidad emocional. Su madre tiene un trastorno bipolar y ella ha crecido aprendiendo a sobrevivir. Dentro del CIMI, encuentra un espacio para respirar, estudiar y mostrarse tal como es: brillante, fuerte y profundamente leal. Su amistad con Marina y su relación con Álvaro serán fundamentales para su historia.

Laura Simón es la encargada de interpretar a Saray a lo largo de la serie "Mar Afuera" (Foto: Laura Simón / Instagram)

Miguel Frouchtman es Ray

Ray es el líder absoluto de Los Pajaritos, y uno de los personajes más temidos del CIMI. Interpretado por Miguel Frouchtman, su carisma se mezcla con un nivel de manipulación escalofriante. Es inteligente, frío y sabe cómo moverse en las sombras. Tiene a internos y trabajadores en el bolsillo, y no soporta que alguien desafíe su poder. Desde la llegada de Carlos, se obsesiona con mantenerlo bajo control. Uno de esos villanos que te hacen dudar si odiarlo o entenderlo.

Marcel Serrano es Lukas

Marcel Serrano interpreta a Lukas, el “matón” de Ray. No habla mucho, pero con una mirada basta. Su función dentro de Los Pajaritos es clara: imponer respeto a través de la violencia. Aunque no se ha revelado demasiado sobre su trasfondo, es probable que tenga mucho más detrás de esa coraza agresiva. En este tipo de series, nada es lo que parece.

Dani Marrero es Álex

Álex es un personaje que representa muchas capas de la realidad actual. Dani Marrero interpreta a este joven trans que también forma parte de Los Pajaritos. Fiel a Ray, Álex vive entre el deseo de pertenecer y la nostalgia por lo que dejó fuera del centro, incluyendo a Thor, su perro. Mantiene un vínculo emocional fuerte con Marina, quien es una de las pocas personas que lo entienden de verdad. Su historia está llena de sensibilidad y resistencia.

Nekane Otxoa es Marina

Marina carga con uno de los pasados más duros de la serie. Muchos creen que su ingreso al centro se debe a su paso por una banda latina, pero la realidad es otra: fue acusada de abandonar a su hijo recién nacido. Interpretada por Nekane Otxoa, Marina es una rapera con ganas de salir adelante. Es valiente, rebelde y busca redención a través de la música. Su amistad con Saray es profunda, y su historia es de esas que duelen, pero inspiran.

Julen Katzy es Edu

Julen Katzy da vida a Edu, un personaje aparentemente simpático, pero con una oscuridad que desconcierta. Pertenece a la banda de Ray, aunque viene de una familia “normal”. Le fascina la doctora del centro, y su comportamiento mezcla humor con un toque de violencia que lo vuelve impredecible. Es uno de esos que no sabes si van a redimirse o caer más hondo.

La Imén es Violeta

Violeta puede parecer encantadora al principio, pero bajo esa sonrisa hay otra cosa. La Imén interpreta a esta joven manipuladora, que usa su carisma para moverse en el centro como le conviene. Es de las internas más enigmáticas. Un personaje que, seguro, generará muchas opiniones divididas.

Itziar Atienza es Paula

La directora del centro. Itziar Atienza interpreta a una mujer dura, con experiencia en prisiones, que al principio no ve diferencia entre una cárcel y el CIMI. Pero su relación con Mario la hará cuestionarse. Lesbiana, con una pareja estable, pero con heridas no resueltas del pasado, Paula es un personaje con muchas capas que promete evolución.

Carles Francino es Mario

Mario es un trabajador social con historia propia: hace 25 años, él también fue interno en el mismo centro. Carles Francino lo interpreta con calidez y determinación. Tiene una conexión inmediata con Carlos, a quien ve como un reflejo de su pasado. Casado y con un hijo, se enfrenta constantemente a Paula por sus visiones opuestas sobre cómo ayudar a los jóvenes.

Raúl Prieto es Ramón

Ramón es todo lo contrario a Mario. Raúl Prieto interpreta a este guardia de seguridad corrupto, que colabora con Ray y trata a los chicos como criminales sin posibilidad de cambio. Es el clásico personaje que representa al sistema fallido, ese que castiga sin entender.

Boré Buika es Fran

Boré Buika da vida a Fran, otro trabajador social del centro, pero con un enfoque más cercano y relajado. Intenta conectar con los internos desde la empatía, incluso asumiendo un rol casi paternal. Será interesante ver hasta dónde puede llegar con ese enfoque en un ambiente tan hostil.

