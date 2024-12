La valentía de la joven María y el nacimiento de su hijo Jesús son el eje central de la película bíblica de Netflix dirigida por DJ Caruso (“Disturbia”, “Soy el número cuatro”). “María” (“Mary” en su idioma original) muestra desde el nacimiento de la protagonista hasta su vida consagrada a Dios, su compromiso con José, el anunció del ángel Gabriel y el nacimiento del Mesías. ¿Quiénes conforman el elenco de la ficción escrita por Timothy Michael Hayes? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

El rodaje del largometraje producido por Mary Aloe, Hannah Leader, Gillian Hormel y Joshua Harris se completó en abril de 2024 y se llevó a cabo en Marruecos. La cinta que tiene una duración de 112 minutos se estrenó el 6 de diciembre de 2024 en la plataforma de streaming de la N roja.

Noa Cohen, Ido Tako y Anthony Hopkins encabezan elenco de “María”, que también cuenta con las actuaciones de Ori Pfeffer, Hilla Vidor, Dudley O’Shaughnessy, Mili Avital, Stephanie Nur, Gudmundur Thorvaldsson, Salim Benmoussa, Batoul Marie Prenant, Keren Tzur, Charley Boon, Milo Djurovic, Jade Croot, Tarrick Benham, Charaf Benaffane, Susan Brown, Mehmet Kurtuluş, David Gant, Lina Sobhy, Kelsie Lewis y Eamon Farren.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MARÍA”

1. Noa Cohen como Mary

Noa Cohen, actriz y modelo israelí que apareció en producciones como “Silent Game” y “8200″, asume el papel de María, la hija de Joaquin y Ana que más tarde se convertiría en la madre de Jesús. La versión más joven de Mary la interpreta Mila Harris.

“Noa se desenvuelve en las complejidades del viaje de Mary de una manera tan extraordinaria que cada vez que veo la película, me deja atónito”, dijo el director a Tudum. “Capta de manera hermosa la inocencia, el dolor, la alegría, la gracia y la feroz perseverancia de Mary de una manera cautivadora”.

Noa Cohen como Mary, la madre de Jesús, en la película bíblica "María" (Foto: Netflix)

2. Ido Tako como Joseph

Ido Tako, actor israelí actor israelí conocido por protagonizar la película dramática de guerra “The Vanishing Soldier” y ser parte de la serie juvenil “Metukim”, da vida a Joseph, el esposo de María y que asume el rol de padre de Jesús.

“El sentido del asombro y el humor de Ido brillan, al igual que su lucha por aceptar por qué fue elegido para esta inmensa tarea”, señaló DJ Caruso.

Ido Tako da vid a José, el esposo de María y padre de Jesús, en la película bíblica "María" (Foto: Netflix)

3. Anthony Hopkins como el rey Herod

Anthony Hopkins, actor galés reconocido por producciones como “The Silence of the Lambs”, “The Father”, “The Two Popes”, “Legends of the Fall”, “The Mask of Zorro”, “The Dresser”, “King Lear” y " Westworld”, interpreta al rey Herod, que se obsesiona con deshacerse del Mesías.

“Después de leer el guion, inmediatamente conectó a Herodes con Iván el Terrible de Eisenstein, un personaje que lo ha fascinado durante mucho tiempo, particularmente por cómo el poder alimentaba su ego mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor”, explicó Caruso sobre Hopkins. “Trabajé en estrecha colaboración con Sir Anthony durante aproximadamente cuatro semanas antes de que llegara al set. Estaba extasiado y aportó mucho más al papel. Es por eso que es el mejor de todos los tiempos”.

Anthony Hopkins asume el rol del rey Herodes en la película bíblica "María" (Foto: Netflix)

4. Dudley O’Shaughnessy como Gabriel

Dudley O’Shaughnessy, boxeador, actor y modelo británico que apareció en series como “Suspects”, “Doctors” y “Top Boy”, asume el papel del arcángel Gabriel, el encargado de anunciar la concepción milagrosa a María.

Dudley O'Shaughnessy asume el rol Gabriel, el ángel que anuncia la llegada del Mesías, en la película bíblica "María" (Foto: Netflix)

5. Hilla Vidor como Anne

Hilla Vidor, actriz israelí que ganó un premio por sus papeles en “Anna Karenina” y “Sonata de otoño” y en 2013, ganó el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Haifa por su papel en la película “Funeral at Noon”, interpreta a Anne, la madre de María.

Hilla Vidor interpreta a Anne y Ori Pfeffer interpreta a Joachim en la película bíblica "María" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Mary”:

Ori Pfeffer como Joachim

Mili Avital como Mariamne

Stephanie Nur como Salome

Gudmundur Thorvaldsson como Marcellus

Salim Benmoussa como el sumo sacerdote Aristobulus

Batoul Marie Prenant como la madre de Joseph

Keren Tzur como Elizabeth

Charley Boon como Lev

Milo Djurovic como Malachi

Jade Croot como Sarah

Tarrick Benham como Jonathan

Charaf Benaffane como Eleazar

Susan Brown como Anna la profetisa

Mehmet Kurtuluş como Baba ben Buta

David Gant como Simeon

Lina Sobhy como Rachel

Kelsie Lewis como Leah

Eamon Farren como Satan

Zak Robertson como Eitan

Sami Ahheda como Asher

Allon Sylvain como Zechariah

Kamal Moummad como Vihaan

Almoctar Moumouni Seydou como Balthasar

Saikat Ahamed como Caspar

Jay Willick como Melchior

¿DE QUÉ TRATA “MARÍA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “este relato bíblico e histórico de transformación personal cuenta, desde la perspectiva de María, la historia de uno de los personajes más influyentes de la historia y el asombroso camino que llevó al nacimiento de Jesús. Elegida para traer al Mesías al mundo, María es repudiada tras una concepción milagrosa y se ve obligada a ocultarse. Cuando el rey Herodes ordena la cruenta cacería de su recién nacido, María y José emprenden la huida, unidos por la fe y movidos por el coraje, dispuestos a salvar la vida del niño a toda costa”.

¿CÓMO VER “MARÍA”?

“María” está disponible en Netflix desde el 6 de diciembre de 2024, por lo tanto, para ver la nueva película argentina solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.