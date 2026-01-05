La historia de María Roa Borja, la líder social que transformó las condiciones laborales de las empleadas domésticas en Colombia, ya tiene su propia serie en Netflix. Se trata de “María la caprichosa” (en inglés: “Defying Destiny”), una producción de Caracol Televisión que aborda temas cruciales como el racismo, el clasismo y la resiliencia. Así, ¿te gustaría conocer a todos sus actores y personajes? Entonces, esta nota es para ti. A continuación, descubre quién es quién en el show televisivo.

Vale precisar que la serie colombiana se compone de 64 episodios en total, los cuales nos sumergen en la vida de María Roa Borja... desde el embarazo adolescente que truncó su sueño de ser maestra, hasta su llegada a Medellín como empleada del hogar.

De esta manera, podemos conocer cómo ella descubrió su propósito: organizar a las trabajadoras del servicio doméstico y llevar al Congreso la ley que las dignificó.

Antes de continuar, mira el tráiler de “María la Caprichosa”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MARÍA LA CAPRICHOSA”?

1. Paola González como María Roa Borja (joven)

Empiezo la guía del elenco de la serie de Netflix con la actriz Paola González, quien asume el rol protagónico en la etapa juvenil de María.

Así, la vemos interpretando los años formativos del personaje, marcados por su embarazo adolescente y sus primeros pasos como empleada doméstica en Medellín.

Paola González es una de las protagonistas de la serie "María la Caprichosa" (Foto: Netflix)

2. Karent Hinestroza como María Roa Borja (adulta)

Karent Hinestroza, por su parte, le da vida a María en su etapa adulta y consolidada como líder social.

En la industria audiovisual colombiana, la artista es reconocida por su trabajo en proyectos como “Chocó” (2012), “La selección” (2014) y “La mamá del 10” (2018).

Karent Hinestroza asume el rol de María Roa Borja de adulta a lo largo de la serie "María la caprichosa" (Foto: Netflix)

3. Brian Mina

Brian Mina es otro de los actores del elenco de “María la Caprichosa”. Previamente, él ha participado en la miniserie “Calle Mocha” (2022) y en diversas obras teatrales.

Bryan Mina forma parte del elenco principal de la serie colombiana “María la caprichosa” (Foto: @oficialminab / Instagram)

4. Sebastián Eslava como Juan Manuel

Sebastián Eslava Vélez, famoso por títulos como “La niña” (2016), “Narcos” (2017), “Siempre bruja” (2019-2020) y “Pepe Cáceres” (2023), es otro de los miembros del reparto.

Él se pone en la piel de un personaje llamado Juan Manuel.

Sebastián Eslava forma parte del elenco principal de la serie colombiana “María la caprichosa” (Foto: @sebastianeslava / Instagram)

Otros actores de “María la Caprichosa”:

5. Carolina Cuervo

6. Julián Díaz

7. Indhira Serrano

8. Marggy Selene Valdiris López como María Roa Borja de niña

9. Valeria Caicedo

10. Paola Moreno

11. Bárbara Perea Arce

