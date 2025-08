En un universo televisivo donde cada detalle se analiza al milímetro, desde las estrategias hasta las amistades, una curiosidad inesperada ha cobrado protagonismo en “La casa de los famosos México 2025″: la diferencia de estaturas entre sus participantes. Aunque es un dato que podría parecer superficial, en la convivencia diaria y frente a las cámaras, las diferencias de tamaño se vuelven visualmente impactantes, y una figura en particular ha capturado la atención del público por esta razón: Mariana Botas.

La actriz, recordada por su entrañable papel en “Una familia de diez”, ha estado constantemente en el centro de conversaciones digitales por su baja estatura. Entre cámaras, confesiones y dinámicas de grupo, Mariana se convierte en punto de referencia cuando se le ve junto a otras celebridades cuya altura sobrepasa el promedio mexicano. Su tamaño no solo resalta en pantalla, sino también en redes sociales, donde los internautas no paran de preguntarse: ¿cuánto mide realmente Mariana Botas?

Mariana Botas Lima ​ es una actriz mexicana de 35 años (Foto: @marianabotasl)

¿CUÁNTO MIDE MARIANA BOTAS, PARTICIPANTE DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2025″?

La respuesta llegó, como muchas veces ocurre, de la propia fuente. Mariana ha confirmado en entrevistas y publicaciones que su estatura es menor a 1.50 metros, aunque no especifica exactamente cuánto mide. A pesar de que algunos sitios aseguran cifras que van de los 1.47 a los 1.49, lo único certero es que su altura ha sido parte de su identidad desde el inicio de su carrera, sin que ello haya afectado el cariño que el público le profesa o su capacidad para destacar entre gigantes.

En contraste, en la misma casa habita Priscila Valverde, modelo y Miss Universo México 2024, quien sin tacones mide 1.80 metros. Cuando decide usar zapatos de plataforma, puede llegar hasta 1.92 metros de altura, generando un contraste visual muy marcado con Mariana, que ha sido captado en más de una toma televisiva y viralizado por fanáticos.

Pero Mariana no es la única que destaca por su estatura particular. Abel Sáenz, mejor conocido como “Abelito 1.14″, también ha sido tema de conversación al ser la persona de menor estatura en el reality, con una condición de talla baja que afecta su crecimiento. A pesar de eso, al igual que Mariana, ha demostrado que la energía, el carácter y el talento no dependen de los centímetros de alto.

¿CUÁNTO MIDEN LOS DEMÁS INTEGRANTES DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2025″?

Elaine Haro 1.60

Dalilah Polanco 1.65

Ninel Conde con 1.70

Olivia Collins 1.70

Adrián Di Monte 1.85

Facundo 1.70

Aarón Mercury 1.78

Alexis Ayala 1.76

Mar Contreras 1.68

Aldo De Nigris 1.75 metros

Shiky 1.68

Luis Rodríguez ‘El Guana’ 1.80

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.