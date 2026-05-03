Hay una pregunta que se repite cada vez que llega un nuevo lanzamiento de la franquicia “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”. Esta es: ¿qué hará Koyoharu Gotōge después de explorar la vida de Tanjiro Kamado? Y es que si bien el fenómeno sigue vivo en cines y en el anime, el manga ya cerró su historia hace algunos años. Así, ¿te gustaría saber cómo podría ser el próximo proyecto de la autora? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que “Demon Slayer” se consolidó como uno de los grandes shonen de la última década, con solo 23 tomos y más de 220 millones de copias en circulación, lo que la coloca entre las obras más vendidas de la historia.

En este contexto, Gotōge se ha mantenido en un perfil bajo: desde que el manga terminó en el 2020, no ha lanzado una nueva serie y solo ha compartido ilustraciones promocionales ligadas a su exitosa saga.

Antes de continuar, mira el tráiler del anime de Crunchyroll:

¿QUÉ HA DICHO KOYOHARU GOTŌGE SOBRE SU NUEVO MANGA?

De acuerdo con medios como GameRant, la única declaración concreta de Koyoharu Gotōge sobre su siguiente obra aparece en el “Kimetsu no Yaiba Official Fanbook 2”, publicado en febrero del 2021.

Allí, la autora comenta que, después de “Demon Slayer”, quiere dibujar una comedia romántica de ciencia ficción que haga reír al público “hasta que le duela el estómago” y que siente un cariño especial por las películas clásicas de alienígenas.

Cabe resaltar que no existe todavía un anuncio oficial del nuevo manga con título, personajes ni editorial confirmados.

Sin embargo, queda claro que existe el deseo de cambiar de registro hacia una historia original con tono ligero, lejos del tono trágico y del Japón de época de “Kimetsu no Yaiba”.

¿CÓMO PODRÍA SER ESTE PROYECTO MÁS ALLÁ DE “DEMON SLAYER”?

A partir de esa pista, el futuro manga de Gotōge se movería en una línea similar a títulos como “Dandadan”, obra de Yukinobu Tatsu que mezcla acción, ciencia ficción, romance y alienígenas y que se empezó a publicar en 2021, poco después del comentario de la autora.

Así, esta curiosa coincidencia sirve para imaginar el tipo de mezcla de géneros que podría explorar el texto.

Entonces, el atractivo estaría en ver cómo el estilo de dibujo, la construcción de personajes y la sensibilidad dramática que ya conocemos se trasladan a un entorno más cotidiano.

¿CÓMO VER “DEMON SLAYER”?

Mientras llega alguna noticia concreta sobre el nuevo manga de Koyoharu Gotōge, puedes aprovechar para ver toda la saga “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” en Crunchyroll.

En ese sentido, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" es un anime de aventura y fantasía oscura ambientada en el Japón de principios del siglo XX (Foto: Ufotable)

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