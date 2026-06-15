MAPPA es de esos estudios que tiene su fama ganada a pulso. Y es que la compañía japonesa detrás de “Jujutsu Kaisen” y “Chainsaw Man” lleva años siendo uno de los nombres más reconocibles en el mundo del anime y, sin dudas, su catálogo en Crunchyroll refleja eso con claridad. Sin embargo, lo que no siempre se dice es que, dentro de esa misma plataforma de streaming, hay varios títulos suyos que han pasado casi desapercibidos y que bien pueden sorprender a quienes ya recorrieron sus grandes éxitos. Por eso, aquí te presento 5 de ellos.

Vale precisar que MAPPA (siglas de Maruyama Animation Produce Project Association) es una empresa fundada en junio del 2011 por Masao Maruyama, exproductor de Madhouse, quien tuvo la intención de combinar libertad creativa con alta calidad de producción.

Así, en la actualidad, el estudio es sinónimo de los proyectos más comentados del medio, como la temporada final de “Shingeki no Kyojin” (“Attack on Titan”), “Yuri!!! on Ice”, “Dorohedoro” o “Zombie Land Saga”.

¿QUÉ OTROS ANIMES DE MAPPA PUEDES VER EN CRUNCHYROLL?

1. “To the Abandoned Sacred Beasts” (2019)

“To the Abandoned Sacred Beasts” fue uno de los primeros grandes trabajos del estudio en el terreno de la fantasía oscura y la acción.

Ambientada en un mundo de posguerra, sigue a una joven que se une a la caza de supersoldados transformados en criaturas monstruosas y, de esta forma, descubre que la historia detrás de ellos es mucho más compleja de lo esperado.

La dirección estuvo a cargo de Jun Shishido y el guion se basó en el manga de la autora Maybe.

El póster de "To the Abandoned Sacred Beasts", anime que explora géneros como la acción, la fantasía y el drama a lo largo de su trama (Foto: MAPPA)

2. “Listeners” (2020)

“Listeners” es una propuesta original de ciencia ficción con una premisa poco habitual: un mundo donde la música ha desaparecido por completo.

Aquí, un joven encuentra a una chica misteriosa con una entrada de audio en la espalda y, cuando la conecta a un amplificador, algo cambia para siempre.

El guion estuvo a cargo de Dai Satō; y la dirección, de Hiroaki Ando.

3. “Taisou Samurai” (2020)

“Taisou Samurai” es un anime de deportes centrado en la gimnasia artística japonesa.

La historia sigue a un exrepresentante olímpico que intenta recuperar su lugar en la élite después de una etapa de bajo rendimiento.

En este caso, la dirección fue compartida entre Hisatoshi Shimizu y Kiyoshi Matsuda.

4. “RE-MAIN” (2021)

“RE-MAIN” también entra en el territorio deportivo, pero esta vez con el waterpolo como eje temático.

Aquí, el protagonista dejó el deporte tras un incidente y regresa a practicarlo en el instituto, donde su nuevo equipo también atraviesa dificultades.

La serie fue dirigida por Kiyoshi Matsuda, el mismo que firmó “Taisou Samurai”, y guionizada por Masafumi Nishida.

5. “Oblivion Battery” (2024)

Cierro la lista con “Oblivion Battery”, el anime más reciente del grupo.

Basado en el manga de Eko Mikawa, este show televisivo presenta a un potente lanzador y un catcher que ha perdido la memoria.

De esta manera, ambos se reencuentran en un instituto de Tokio junto a otros jugadores marcados por las derrotas pasadas.

El póster de "Oblivion Battery", anime dramático basado en el manga de Eko Mikawa (Foto: MAPPA)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí