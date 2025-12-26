Con la llegada de la serie “Made in Korea” al catálogo de Disney+, miles de espectadores han quedado encantados con el talento interpretativo de la estrella Jung Woo-sung. Así, si tienes ganas de ver más de esta figura clave de la industria del entretenimiento surcoreano, aquí te traigo la lista de películas del actor que están disponibles para maratonear hoy mismo en el streaming. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que “Made in Korea” es un thriller político y criminal ambientado en la convulsa Corea del Sur de la década de 1970.

De esta manera, la ficción narra el choque entre dos hombres con visiones opuestas del poder y la justicia.

Ellos son: Baek Ki-tae (Hyun Bin), un ambicioso agente de la KCIA que lleva una doble vida, y Jang Geon-young (Jung Woo-sung), el fiscal implacable que va tras los pasos del primero.

Antes de continuar, mira el tráiler de la serie de Disney+:

LAS PELÍCULAS DE JUNG WOO-SUNG QUE DEBES VER MIENTRAS DISFRUTAS DE “MADE IN KOREA”

1. " Operación Hunt " (2022)

Empiezo la lista con "Operación Hunt" (también conocida como "Hunt" o "Heon-teu"), una cinta que explora géneros como la intriga, el drama y la acción a lo largo de sus 125 minutos de metraje. Además, se basa en hechos reales.

¿De qué trata? La sospecha de un espía norcoreano infiltrado en el servicio secreto surcoreano genera dudas y pone en riesgo la vida del presidente. Entonces, dos agentes rivales buscan la verdad tras traiciones y conspiraciones.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Amazon Prime Video.

2. " Nido de víboras " (2020)

Por otro lado, “Nido de víboras” (en inglés: "Beasts That Cling to the Straw“) es un thriller del director Kim Yong-hoon con una duración total de 108 minutos.

¿De qué trata? Narra historias entrelazadas de personajes desesperados por dinero, como un dueño de restaurante y un oficial de aduanas, revelando cómo la avaricia los lleva a extremos peligrosos

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Amazon Prime Video.

3. " Lluvia de acero " (2017)

“Lluvia de acero” (también conocida como "Steel Rain" o "Gang-cheol-bi“, por su parte, presenta a Jung Woo-sung en otra historia de suspenso y acción. Aunque, esta vez, bajo la dirección de Yang Woo-seok.

¿De qué trata? En medio de un golpe de Estado, un agente norcoreano escapa al sur con el líder del país para salvar su vida y evitar una guerra.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

4. “Asura: The City of Madness” (2016)

Cierro la lista con “Asura: The City of Madness” (en español: "Asura: La ciudad de la locura"), thriller que incluye a figuras como Hwang Jung-min, Ju Ji-hun y Kwak Do-won en su elenco.

"Asura" es una película dirigida por Kim Sung-su que se desarrolla a lo largo de 136 minutos de metraje (Foto: Sanai Pictures)

¿De qué trata? El detective Han Do Kyeong, quien durante años ha estado haciendo el trabajo sucio para el alcalde Park Seong Bae, es presionado por un fiscal implacable llamado Kim Cha para que coopere en una investigación contra el corrupto burgomaestre.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Disney+.

