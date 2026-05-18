En el catálogo de Apple TV+ no dejan de aparecer series que juegan con el suspenso, el humor negro y protagonistas que parecen al borde del colapso. Así, ahora llega “Maximum Pleasure Guaranteed” (en Latinoamérica: "Máximo placer garantizado" y en España: "Satisfacción garantizada"), una ficción que mezcla thriller, comedia y drama familiar para seguir a una mamá recién divorciada que se mete en un lío cada vez más grande. Aquí te cuento de qué trata la producción y cuándo ver cada episodio.

Tal como precisa Apple TV, el show televisivo llega firmado por Apple Studios junto a Counterpart Studios y tiene a David J. Rosen como creador y showrunner, y a David Gordon Green en la dirección y en la producción ejecutiva.

De esta manera, se presenta como un proyecto pensado para un público adulto que disfruta de historias con crimen, conspiraciones y humor muy ácido que se cruza con la vida cotidiana.

¿DE QUÉ TRATA “MÁXIMO PLACER GARANTIZADO”?

“Máximo placer garantizado” sigue a Paula (Tatiana Maslany), una madre recién divorciada que se mueve entre los partidos de fútbol infantil de su hijo, una batalla de custodia y una crisis de identidad que no logra disimular.

En medio de ese caos cotidiano, ella está convencida de haber presenciado un delito grave, situación que la lleva a iniciar su propia investigación mientras nadie a su alrededor parece tomar en serio lo que dice.

MIRA EL TRÁILER DE “MÁXIMO PLACER GARANTIZADO”

GUÍA DE EPISODIOS DE “MÁXIMO PLACER GARANTIZADO”

La primera temporada de “Máximo placer garantizado” se compone de 10 capítulos en total, los cuales están programados para lanzarse entre mayo y julio del 2026.

Calendario de estreno:

Episodio 1: miércoles 20 de mayo del 2026

miércoles 20 de mayo del 2026 Episodio 2: miércoles 20 de mayo del 2026

miércoles 20 de mayo del 2026 Episodio 3: miércoles 27 de mayo del 2026

miércoles 27 de mayo del 2026 Episodio 4: miércoles 3 de junio del 2026

miércoles 3 de junio del 2026 Episodio 5: miércoles 10 de junio del 2026

miércoles 10 de junio del 2026 Episodio 6: miércoles 17 de junio del 2026

miércoles 17 de junio del 2026 Episodio 7: miércoles 24 de junio del 2026

miércoles 24 de junio del 2026 Episodio 8: miércoles 1 de julio del 2026

miércoles 1 de julio del 2026 Episodio 9: miércoles 8 de julio del 2026

miércoles 8 de julio del 2026 Episodio 10 (final): miércoles 15 de julio del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “MÁXIMO PLACER GARANTIZADO”?

Según el patrón de lanzamiento que Apple TV+ ha manejado con otras producciones originales, como “Hijack”, “Severance” o “Shrinking”, los capítulos de “Máximo placer garantizado” seguirían un esquema similar de estreno anticipado por huso horario.

De esta manera, si bien el calendario oficial marca los miércoles como día de lanzamiento, en varios países los episodios quedarían disponibles desde la noche del martes.

Horario de estreno según el país:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de los martes México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. de los martes Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. de los martes Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. de los martes Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. de los martes España 3:00 a.m. de los miércoles

Cabe resaltar que estos horarios son referenciales y podrían variar de acuerdo con la configuración de la plataforma en cada región.

¿CÓMO VER “MÁXIMO PLACER GARANTIZADO”?

Tal como te puedes imaginar, “Máximo placer garantizado” es una serie exclusiva del catálogo de Apple TV+.

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El póster de "Maximum Pleasure Guaranteed", serie de suspenso que desarrolla su primera temporada a lo largo de 10 episodios (Foto: Apple TV)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí