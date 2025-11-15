La segunda temporada de “Maxton Hall”, que se estrenó el 7 de noviembre de 2025, empezó con varios cambios. Desde la separación de James Beaufort (Damian Hardung) y Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) debido a la traición del acaudalado joven en medio de una crisis por la muerte de su madre, hasta el cambio de un miembro del elenco de la popular serie alemana de Amazon Prime Video. ¿Lo notaste?

El drama romántico basado en la saga de novelas “Save Me” de Mona Kasten inicio con tres emocionantes episodios en los que James tuvo que lidiar con el dolor de perder a su madre y estar alejado de Ruby, quien a pesar de la tristeza por el engaño de James, decidió enfocarse en su futuro académico y encargarse de la gala para la Fundación Alice Campbell.

Para recuperar a su amada, James se unió al equipo encargado de organizar el evento y se ofreció a ayudar en cada detalle. De hecho, brindó un discurso sincero que conmovió a Ruby y enfureció a Mortimer Beaufort (Fedja van Huêt).

Julia-Maria Köhler interpretó a Helen Bell, la madre de Ruby, en primera temporada de "Maxton Hall" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ PERSONAJE ES INTERPRETADO POR OTRA ACTRIZ EN “MAXTON HALL 2”?

Se trata de Helen Bell, la madre de Ruby. En la primera temporada de “Maxton Hall” fue interpretada por Julia-Maria Köhler, actriz y escritora alemana conocida por “Dora Heldt” (2009) y “Die Geschichte Mitteldeutschlands”. Mientras que en la segunda entrega, Gina Henkel asumió el papel.

¿Por qué? Julia-Maria Köhler no pudo retomar el rol de Helen Bell en los nuevos episodios por problemas de agenda, así que Gina Henkel se incorporó al elenco y se encargó de acompañar a su hija en la ficción mientras lidiaba con el engaño de James y otros asuntos de la escuela.

La nueva Helen volvió a aparecer cuando Ruby celebró su carta de aceptación de Oxford y su familia meditaba las opciones para costear los estudios de la joven.

Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) cenando con su familia y James en el cuarto episodio de la segunda temporada de "Maxton Hall" (Foto: Amazon Prime Video)

Otros cambios en la temporada 2 de “Maxton Hall”

Tal vez este cambio pasó desapercibido para los fanáticos de “Maxton Hall”. No obstante, sin duda notaron que la segunda temporada también sumó nuevos miembros al reparto. Uno de ellos fue Dagny Dewath, quien interpreta a Ophelia, la hermana de Cordelia que parece conocer varios secretos de los Beaufort.

En los primeros episodios también aparecieron la influyente empresaria Alice Campbell, interpretada por Basil Eidenbenz, y la asistente de Mortimer Beaufort interpretada por Laura de Boer.

En el cuarto episodio de la temporada 2 de “Maxton Hall”, Elaine Ellington (Eli Riccardi) organiza una fiesta blanca para humillar a Ruby y trae refuerzos, su hermano Frederick (Basil Eidenbenz).

