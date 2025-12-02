Aunque los fanáticos de “Maxton Hall” tienen sentimientos encontrados por el final de la segunda temporada de la popular serie de Amazon Prime Video y la confirmación de la tercera entrega, los protagonistas, Damian Hardung y Harriet Herbig-Matten, están contentos por el desenlace, ya que grabar esos episodios representó un gran reto para ambos. Los jóvenes actores contaron cómo fue su experiencia en las grabaciones de la ficción basada en la saga de novelas “Save Me” de Mona Kasten.

Harriet Herbig-Matten, encargada de interpretar a Ruby Bell en “Maxton Hall — Die Welt zwischen uns” contó a People que regresar para la segunda temporada, cuya producción comenzó un mes después del estreno de la primera, fue un “desafío, debido al éxito” de los primeros capítulos. “Pero todos nosotros, todo el equipo, nos apoyamos mutuamente, y eso es realmente importante”.

“Hice lo mejor que pude, me esforcé al máximo e intenté ser la mejor versión —o interpretar la mejor versión— de Ruby, así que durante el rodaje no pensé en la presión de los fans. Y eso fue muy útil y muy sano”, agregó la actriz de 22 años.

El rodaje de la segunda temporada de "Maxton Hall" fue muy agotador para Damian Hardung y Harriet Herbig-Matten debido al drama que vivieron sus personajes (Foto: Amazon Prime Video)

¿POR QUÉ DAMIAN HARDUNG NO QUIERE REPETIR EL RODAJE DE LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”?

La segunda temporada de “Maxton Hall” fue muy exigente para Damian Hardung debido a que su personaje, James Beaufort, estaba lidiando con la muerte de su madre, lo que lo llevó a cometer errores que lo alejaron de Ruby.

“No me gustaría volver a hacer eso”, dijo el actor alemán de 27 años a People sobre la experiencia de filmar la segunda temporada. “Quiero decir, creo que sabíamos, al leer el primer borrador del guion de la segunda temporada, que iba a ser mucho más sombrío, pero también más honesto en cierto modo y más adulto en cierto modo”, explicó.

Aunque fue satisfactorio explorar esa parte de James, no le gustaría repetirlo. James “necesita tener un período de tiempo determinado para trabajar realmente en su duelo y atravesar las diferentes etapas del mismo”, señaló. “Me siento realmente privilegiado de que nos hayan dado tiempo para sumergirnos en eso, como actor. Como persona, estoy muy feliz de no tener que repetir esa temporada.”

Compartió que sentía que ya no le quedaban lágrimas. “Les dije: ‘No puedo llorar más. No tengo más lágrimas’”. De hecho, cuando grabó una escena diferente se sintió extraño. “En cierto momento, creo que hubo un día en que no tuve que llorar y pensé: ‘Esto es raro. Esto se siente raro’”.

James Beaufort (Damian Hardung) lloró en varias escenas de los primeros episodios de la segunda temporada de "Maxton Hall" (Foto: Amazon Prime Video)

Lo que espera de la temporada 3 de “Maxton Hall”

La tercera temporada de “Maxton Hall” fue confirmada incluso antes del estreno de la segunda entrega y los fans esperan con ansias el final de la dramática y romántica historia. No obstante, Damian Hardung espera que no sea tan intensa como la anterior.

“No volveré a hacer eso. Tienen que hacer una tercera temporada mucho más divertida, mucho más graciosa. Tendrán que hacerla completa; la tercera temporada será solo comedia”, aseguró.

