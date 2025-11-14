Desde su primera temporada, “Maxton Hall” se ha convertido en una de las series más populares de Amazon Prime Video. La historia de James Beaufort (Damian Hardung) y Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) logró cautivar a los fanáticos de los dramas amorosos, así que tras el intenso final, esperaban con ansias la segunda temporada de la ficción basada en la saga de novelas “Save Me” de Mona Kasten. Pero ¿sabías que la nueva entrega fue un “desafío” para la actriz que da vida a Ruby? A continuación, te comparto lo que contó al respecto.

En los nuevos episodios de la exitosa serie alemana, James comete varios errores mientras lidia con la muerte de su madre Cordelia Beaufort (Clelia Sarto). Además, la constante presión de su padre Mortimer Beaufort (Fedja van Huêt) solo complica más su vida. Tras romperle el corazón a Ruby, intenta recuperarla, pero ella prefiere retomar su antigua vida y enfocarse en su futuro académico.

No obstante, James no se da por vencido y se une al comité, liderado por Ruby, a cargo de la gala para la Fundación Alice Campbell. Al poner como prioridad a Ruby, ignora que su amigo Cyril Vega (Ben Felipe) también requiere su ayuda.

La actriz alemana Harriet Herbig-Matten, quien interpreta a Ruby Bell en la serie "Maxton Hall", contó que grabar la segunda temporada fue un desafío (Foto: Amazon Prime Video)

¿POR QUÉ LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL” FUE UN DESAFÍO PARA HARRIET HERBIG-MATTEN?

Durante una entrevista con People, Harriet Herbig-Matten, encargada de interpretar a Ruby Bell en “Maxton Hall — Die Welt zwischen uns” (Maxton Hall: Un mundo entre nosotros” en España), habló sobre cómo ha cambiado su vida desde el estreno de la serie de Amazon Prime Video.

La actriz de 22 años indicó que regresar para la segunda temporada, cuya producción comenzó un mes después del estreno de la primera, fue un “desafío, debido al éxito” de los primeros episodios. “Pero todos nosotros, todo el equipo, nos apoyamos mutuamente, y eso es realmente importante”.

“Muchas cosas han cambiado. Tengo muchas más oportunidades, y también mi vida privada, o mi vida en general... Viajo mucho, trabajo mucho, la gente me reconoce, así que es diferente. Pero diría que no es en un sentido negativo. Realmente lo disfruto y me gusta mucho hacer feliz a la gente”, agregó.

No obstante, aseguró que mientras filmaba intentó olvidarse de la presión de los fans. “Hice lo mejor que pude, me esforcé al máximo e intenté ser la mejor versión —o interpretar la mejor versión— de Ruby, así que durante el rodaje no pensé en la presión de los fans. Y eso fue muy útil y muy sano”.

Asimismo, mencionó: “Creo que todos queremos tener una buena temporada y hacer felices a los aficionados, pero creo que he aprendido que simplemente tengo que liberarme de la presión”.

A diferencia de Damian Hardung, para Harriet Herbig-Matten fue más complicado lidiar con el éxito de "Maxton Hall – The World Between Us" (Foto: Amazon Prime Video)

¿Cómo fue el proceso para Damian Hardung?

Para Damian Hardung, quien asume el rol de James Beaufort en “Maxton Hall”, adaptarse a la fama fue más sencillo, ya que fue parte de otra serie alemana exitosa, “How to Sell Drugs Online (Fast)” de Netflix.

“Ya sabía lo que significaba ser conocido internacionalmente gracias a ‘Cómo vender drogas online (rápido)’, así que ya había tenido encuentros en Brasil o Argentina, pero definitivamente ha alcanzado un nivel diferente después de ‘Maxton Hall’”, aseguró.

