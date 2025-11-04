¡El drama juvenil “Maxton Hall” está de regreso con su segunda temporada! Así como lo leíste, la serie que alcanzó el número 1 en las listas de Prime Video en más de 120 países cuando se lanzó en mayo de 2024 volvió con seis nuevos episodios. Los tres primeros capítulos se estrenarán el 7 de noviembre de 2025, mientras que los tres restantes llegarán individualmente cada semana, concluyendo el 28 de noviembre. A raíz de la expectativa que ha generado, te doy a conocer quiénes son los actores y personajes de esta entrega.

Antes te comento que esta producción se basa en la saga literaria original de Mona Kasten. La sinopsis oficial de la segunda edición publica: “Tras una dolorosa traición, Ruby enfrenta las ruinas de su relación con James. Solo desea algo: recuperar su antigua vida cuando era invisible en Maxton Hall. Mientras lucha por reprimir sus sentimientos, James, arrepentido, hará todo lo posible por ganarse de nuevo su corazón cueste lo que cueste. Esta es la continuación de la exitosa serie basada en el superventas SAVE YOU de Mona Kasten”.

Podrá el amor de James y Rubí salir adelante en "Maxton Hall" - Temporada 2 (Foto: UFA Fiction / Prime Video)

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “MAXTON HALL 2”?

A continuación, te cuenteo quiénes conforman el elenco de la segunda temporada de “Maxton Hall”

HARRIET HERBIG-MATTEN COMO RUBY

Harriet Herbig-Matten es Ruby Bell en "Maxton Hall" - Temporada 2 (Foto: UFA Fiction / Prime Video)

Harriet Herbig-Matten interpreta a Ruby Bell, una estudiante becada en Maxton Hall que se prepara para Oxford. Comienza una relación con James, quien termina traicionándola.

Datos de la actriz

Nombre completo: Harriet Herbig-Matten

Harriet Herbig-Matten Año de nacimiento: 2003

2003 Conocida por: “Bibi y Tina – La Serie”, “¿Dónde está Wanda?” y “Maxton Hill”.

DAMIAN HARDUNG COMO JAMES

Damian Hardung es James Beaufort en "Maxton Hall" - Temporada 2. Aquí pidiéndole perdón a Rubí (Foto: UFA Fiction / Prime Video)

Damian Hardung interpreta a James Beaufort, un estudiante con tradición familiar en Maxton Hall, novio de Ruby y hermano gemelo de Lydia. Después de traicionar a Rubí está dispuesto a todo para recuperar su amor. ¿Lo logrará?

Datos del actor

Nombre completo: Damian Hardung

Damian Hardung Fecha y año de nacimiento: 7 de septiembre de 1998

7 de septiembre de 1998 Conocido por: “How to Sell Drugs Online (Fast)” y “Maxton Hall — The World Between Us”.

SONJA WEIßER COMO LYDIA BEAUFORT

Sonja Weißer es Lydia Beaufort en "Maxton Hall" - Temporada 2 (Foto: UFA Fiction / Prime Video)

Sonja Weißer interpreta a Lydia Beaufort, una estudiante con tradición familiar en Maxton Hall, hermana gemela de James y novia de Graham.

Datos de la actriz

Nombre completo: Sonja Weißer

Sonja Weißer Fecha y año de nacimiento: 1 de noviembre de 2002

1 de noviembre de 2002 Conocida por: “Maxton Hall - Die Welt zwischen uns”, “Tatort” y “Danke für nichts”.

BEN FELIPE COMO CYRIL

El actor es Cyril Vega "Maxton Hall" - Temporada 2 (Foto: Ben Felipe / Instagram)

Ben Felipe interpreta a Cyril Vega, un estudiante de Maxton Hall, amigo de James, admirador no correspondido de Lydia.

Datos del actor

Nombre completo: Ben Felipe

Ben Felipe Año de nacimiento: 1998

1998 Conocido por: “Maxton Hall - Die Welt zwischen uns”, “Pagan Peak” y “Stichtag”.

FEDJA VAN HUÊT COMO MORTIMER

Fedja van Huêt es Mortimer Beaufort en "Maxton Hall" - Temporada 2 (Foto: UFA Fiction / Prime Video)

Fedja van Huêt interpreta a Mortimer Beaufort, padre de James y Lydia, esposo de Cordelia. No está de acuerdo con el romance de su hijo con Rubí.

Datos del actor

Nombre completo: Fedja van Huêt

Fedja van Huêt Fecha y año de nacimiento: 21 de junio de 1973

21 de junio de 1973 Conocido por: “Amnesia”, “Acusado”, “Amsterdam Vice” y “Speak No Evil”.

RUNA GREINER COMO EMBER

Runa Greiner es Ember Bell en "Maxton Hall" - Temporada 2 (Foto: UFA Fiction / Prime Video)

Runa Greiner interpreta a Ember Bell, hermana de Ruby, hija de Helen y Angus.

Datos de la actriz

Nombre completo: Runa Greiner

Runa Greiner Año de nacimiento: 1996

1996 Conocida por: “Augen zu”, “Fack ju Göhte” y “Charité”.

COMPLETAN EL ELENCO

Justus Riesner como Alistair Ellington, estudiante de Maxton Hall, hermano de Elaine, mejor amigo de James y novio de Keshav.

Andrea Guo como Lin Wang, una estudiante de Maxton Hall, la mejor amiga de Ruby.

Basil Eidenbenz como Frederick Ellington, hermano de Alistair y Elaine.

Eli Riccardi como Elaine Ellington, estudiante de Maxton Hall, hermana de Alistair, admiradora no correspondida de James.

Dagny Dewath como Ophelia Beaufort, hermana menor de James y Lidia, quien apoya el romance de su hermano con Rubí.

Proschat Madani como Alice Campbell, una empresaria que le ofrece a Rubí una beca privada para Oxford.

Anna Lucia Gustmann como May Clancey, asistente de Alice.

Basil Eidenbenz como Frederick Ellington, hermano mayor de Lister y Elaine.

Laura de Boer como la nueva asistente de Mortimer Beaufort.

Kiro Ebra como Forest, personaje de alta sociedad.

Gina Henkel como Helen Bell, la madre de Ruby. La actriz reemplaza a Julia-Maria Köhler.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí