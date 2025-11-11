Si estás viendo la segunda temporada de la serie “Maxton Hall: Un mundo entre nosotros” en Amazon Prime Video, quizá te has dado cuenta de que la trama tiene algunos cambios significativos en comparación con la novela “Save Me” de Mona Kasten. Así, ¿los identificaste todos? Pues, en esta nota, hacemos el repaso por las principales diferencias entre el show televisivo y la obra original. ¡Presta atención!

Vale precisar que la segunda entrega de la serie de Amazon Prime Video nos presenta a Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) enfrentando las ruinas de su relación con James Beaufort (Damian Hardung).

Y es que, tras una dolorosa traición, todo parece indicar que la chica solo quiere recuperar su antigua vida... cuando era invisible en Maxton Hall.

Por otro lado, un arrepentido James busca hacer todo lo posible por ganarse de nuevo el corazón de su amada.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Maxton Hall 2”:

LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS PRIMEROS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL” Y EL LIBRO “SAVE YOU”

Tal como revela Swoon, hay 6 principales diferencias entre los primeros tres episodios de la temporada 2 de la serie y el libro original.

1. El accidente de auto de James

En la serie, James roba un auto tras el funeral de su madre, conduce erráticamente, choca y es hospitalizado.

En el libro, esto no sucede. En realidad, James recuerda que necesita estar ahí para su hermana y decide dejar de beber por su cuenta. Además, trabaja para aprender a lidiar con su dolor.

2. La participación de la tía Ophelia

En la serie, la tía Ophelia (Dagny Dewath) aparece de manera frecuente. Incluso, es ella quien llama la ambulancia cuando James choca y es quien confronta a Mortimer (Fedja van Huêt).

En el libro, ella solo aparece brevemente en el funeral y luego no se menciona más.

3. La terapia de James

En la serie, James busca ayuda profesional, tal como se lo había sugerido Ruby.

En el libro, en cambio, James no va a terapia antes de reconciliarse con Ruby.

4. La gala benéfica

En la serie, al necesitar recaudar 40 mil dólares para la fundación de Alice Campbell (Proschat Madani), Ruby organiza una subasta de arte y James la ayuda.

En el libro, ellos no tienen ese apuro económico: la Asociación de Padres y Maestros les da un presupuesto enorme para la gala, la cual es para otra organización de salud mental.

5. El ascenso del profesor Sutton

En la serie, el profesor Sutton (Eidin Jalali) es ascendido al cargo de Subdirector de Maxton Hall, dándole a Lydia (Sonja Weißer) más razones para mantener distancia mientras guarda su embarazo en secreto.

En el libro, este ascenso no ocurre.

6. El discurso de James en la gala

En la serie, James da un discurso emocional sobre su duelo y su amor por Ruby. Tras esto, Mortimer lo retira furioso.

En el libro, no existe tal discurso. En realidad, James solo habla de manera privada con Ruby, le dice que quiere tenerla en su vida y se abrazan como punto de inflexión importante.

Y tú, ¿realmente notaste estos cambios?

"Maxton Hall" es una serie alemana protagonizada por Harriet Herbig-Matten y Damian Hardung (Foto: UFA Fiction / Amazon Prime Video)

