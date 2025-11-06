“Maxton Hall—The World Between Us” (“Maxton Hall — Die Welt zwischen uns” en su idioma original) regresa con una segunda temporada, el 7 de noviembre de 2025, en la que James Beaufort (Damian Hardung) intentará recuperar a Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) luego de romperle el corazón. Aunque ella prefiere volver a su vida tranquila y anónima, los avances revelan que las chispas volverán a surgir entre los protagonistas de la serie alemana de Amazon Prime Video.

Aunque se trata de una producción alemana, la historia transcurre en Londres, ya que la trilogía de novelas “Save Me” de la escritora alemana Mona Kasten se desarrolla en el ficticio Maxton Hall, uno de los colegios privados más prestigiosos de Inglaterra. Pero ¿dónde se grabó?

La primera temporada de “Maxton Hall” transcurre entre Alemania e Inglaterra. En el tercer episodio, Ruby y James hacen un viaje relámpago a Londres. En los últimos capítulos, los estudiantes se dirigen a la Universidad de Oxford.

¿DÓNDE HA SIDO GRABADA LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”?

Sobre el rodaje de la segunda temporada, el actor Damian Hardung señaló que fue un “verano duro” y aseguró que se entregó por completo a la hora de representar el duelo. Recordemos que al final de la primera entrega, James y su hermana se enteran del fallecimiento de su madre.

“Lo plasmamos en la pantalla sin reservas… sentimos que no nos guardamos nada… lo que significa perder a un padre, perder el amor y luchar por ese amor que creías perdido. Es algo que me toca muy de cerca y a lo que quería contribuir; quería hacerle justicia”, explicó a Marie Claire.

A pesar de que la ficticia Maxton Hall es una escuela británica, la mayoría de las escenas se grabaron en Alemania. Una de las locaciones principales es el castillo de Marienburg, situado cerca de Hannover, en Baja Sajonia.

El drama adolescente de habla no inglesa también se rodó en Berlín, Potsdam, y la mansión Neubabelsberg en Babelsberg.

Inglaterra

En Inglaterra, “Maxton Hall” grabó algunas escenas en Oxfordshire y Londres, incluyendo sitios emblemáticos como la Universidad de Oxford y el Tower Bridge. Estas locaciones para recrear escenarios importantes de la popular serie.

