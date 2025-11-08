Desde que se estrenó la segunda temporada de “Maxton Hall: The World Between Us” en Amazon Prime Video, no he parado de leer lo que opinan los críticos y, sinceramente, es importante que lo sepas. Si viste la primera temporada, recordarás que cerró con una mezcla de romance adolescente y drama que nos dejó con el corazón apretado. Pues bien, esta nueva entrega retoma justo ahí, pero con un tono mucho más sombrío, dejando claro que los días ligeros en el internado de Maxton Hall quedaron atrás.

Esta vez, Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) y James Beaufort (Damian Hardung) regresan a escena tras la muerte de la madre de él y eso cambia todo. Desde el primer episodio se nota que la historia ya no quiere jugar a ser una comedia romántica juvenil, sino que busca tocar temas más duros: el duelo, la culpa, el poder y las diferencias sociales. Pero claro, esa decisión también ha dividido opiniones.

EL CAMBIO DE TONO QUE NO TODOS ESPERABAN

De acuerdo con el medio Decider, esta temporada “arranca con una dosis intensa de drama y no da respiro”. Los primeros capítulos se abren con una escena en Oxford, donde Ruby y James viven un momento romántico que pronto se ve interrumpido por el caos emocional que ambos enfrentan. Y es que, como señala el sitio, “en lugar de empezar de forma ligera, el argumento se lanza de lleno al conflicto”.

La historia tenía que crecer. Sin embargo, algunos críticos sienten que se pasó de la melancolía a la oscuridad absoluta, sin un punto medio. En la reseña de MovieWeb, se dice que Maxton Hall “pierde la chispa romántica que hizo encantadora la primera temporada”. Y sí, se nota: los tonos pastel del primer año ahora dan paso a una atmósfera más gris, casi asfixiante.

RUBY Y JAMES, ENTRE LÁGRIMAS Y REDENCIÓN

Si hay algo que la crítica coincide en reconocer, es el trabajo de los protagonistas. The Review Geek destacó que Harriet Herbig-Matten y Damian Hardung “hacen todo lo posible por mantener viva la historia”, especialmente él, que logra transmitir el dolor de un adolescente roto por la pérdida y la presión familiar.

La escena en la que James, destrozado, se derrumba en brazos de Ruby y le confiesa sentirse perdido, es uno de esos momentos en los que entiendes por qué el público se enganchó con ellos desde la primera temporada. Aunque, como advierte ScreenRant, la serie “sigue dependiendo demasiado de la química entre los protagonistas” y eso, en esta entrega, ya no basta para sostenerlo todo.

James Beaufort (Damian Hardung) y Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) en la segunda temporada de "Maxton Hall" (Foto: Amazon Prime Video)

UN VILLANO QUE ECLIPSA LA HISTORIA

Aquí llega una de las quejas más repetidas por la prensa. El sitio Collider señala que el gran problema de la temporada es Mortimer Beaufort, el padre de James. En la primera temporada funcionaba como un villano de fondo, pero ahora “su influencia se vuelve casi divina” y termina por dominar la trama. El mismo medio resume que “su odio ahoga el relato” y hace que la serie pierda equilibrio.

Mortimer ya no es un personaje complejo; es simplemente cruel. Y aunque entiendo que la serie busca aumentar las tensiones, termina sintiéndose caricaturesco.

Fedja van Huêt es Mortimer Beaufort en "Maxton Hall" - Temporada 2 (Foto: UFA Fiction / Prime Video)

LA PÉRDIDA DE RITMO

Según MovieWeb, otro problema es el ritmo: “Todo pasa demasiado rápido —un duelo, una traición, una reconciliación— sin dejar tiempo para respirar”. Y eso se nota. Los arcos emocionales no terminan de desarrollarse y la serie se llena de clichés del género young adult: el amor prohibido, el baile de gala, la rival celosa, los secretos de familia.

Pero, ojo, no todo está perdido. Algunos críticos, como los de FilmyHype, rescatan que “Maxton Hall 2″ “sigue siendo visualmente hermosa” y mantiene “la estética de cuento moderno que enamoró al público”, además de una banda sonora “capaz de convertirse en un auténtico himno adolescente”.

ACTORES Y PERSONAJES DE “MAXTON HALL” - TEMPORADA 2

Harriet Herbig-Matten como Ruby Bell

Damian Hardung como James Beaufort

Sonja Weißer como Lydia Beaufort

Fedja van Huêt como Mortimer Beaufort

Clelia Sarto como Cordelia Beaufort

Andrea Guo como Lin Wang

Justus Riesner como Alistair Ellington

Ben Felipe como Cyril Vega

Runa Greiner como Ember Bell

Govinda Gabriel Cholleti como Keshav Patel

Eidin Jalali como Graham Sutton

Martin Neuhaus como Angus Bell

Julia-Maria Köhler como Helen Bell

Cosima Leonie Wiesend como Camille

Esmael Agostinho como Wren Fitzgerald

Frederic Balonier como Kieran Rutherford

Eli Riccardi como Elaine Ellington

Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) en la segunda temporada de "Maxton Hall" (Foto: Amazon Prime Video)

CALENDARIO OFICIAL DEL ESTRENO DE CADA CAPÍTULO

Episodio Fecha de estreno Episodio 1 7 de noviembre, 2025 Episodio 2 7 de noviembre, 2025 Episodio 3 7 de noviembre, 2025 Episodio 4 14 de noviembre, 2025 Episodio 5 21 de noviembre, 2025 Episodio 6 28 de noviembre, 2025

FICHA TÉCNICA DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “MAXTON HALL”

Elemento Detalle Título original “Maxton Hall: Die Welt zwischen uns” País Alemania Idioma original Alemán Plataforma Amazon Prime Video Episodios 6 Género Drama romántico juvenil Basada en Novela “Save Me” de Mona Kasten Lanzamiento 7 de noviembre, 2025 (inicio segunda temporada) Elenco principal Harriet Herbig-Matten, Damian Hardung, Sonja Weißer, Fedja van Huêt, Clelia Sarto, Andrea Guo, Justus Riesner, Ben Felipe, Runa Greiner, Govinda Gabriel Cholleti

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.