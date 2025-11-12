“Me late que sí” de Netflix es una serie que promete mucho y no solo por su trama. Descubrir sus personajes es el adicional de dicha producción. Entonces, si disfrutas de lo mencionado y de historias basadas en hechos reales, que mezclan la ambición, la moral y una pizca de caos, este título es justo para ti.
La serie se inspira en el famoso fraude del sorteo Melate de México en 2012. Esa base real le da un plus de gravedad al relato, y al mismo tiempo permite que la ficción juegue con los límites entre víctima y cómplice. Me gusta cómo te invitan a pensar que quizá “no soy yo el corrupto, pero estoy rodeado de ellos”.
Es una coproducción de Sony Pictures Television Latin America y Dynamo, dirigida por Rodrigo Santos y Federico Veiroj. La trama: un tipo común, harto de perder siempre, diseña un plan audaz para “ganarle al sistema”. Una premisa sencilla pero muy eficaz en su tensión.
Y finalmente, el reparto convence porque reúne nombres que ya me aportan credibilidad, y eso hace que uno se sienta dentro del juego. Así que, si tú también quieres saber quién es quién en esta historia, acompáñame en el repaso de los personajes principales.
ACTORES Y PERSONAJES DE “ME LATE QUE SÍ”
Alberto Guerra como José Luis Conejera
El protagonista absoluto: un funcionario ordinario que toda su vida ha visto cómo la suerte sonríe a otros, menos a él. En la serie se convierte en el eje del plan para el fraude al sorteo Melate. Alberto Guerra ya lo conocíamos por sus trabajos en otras series de Netflix, y aquí encarna a un tipo que invita a la empatía: no es un genio del crimen, es alguien que siente que el sistema lo ha dejado atrás. Esa cercanía es lo que me atrapó.
Ana Brenda Contreras como Laura Conejera
Ana Brenda aporta presencia y un perfil que equilibra tensión y vulnerabilidad. En esta ficción, su personaje representa a alguien que habita en ese mundo donde la ambición y la integridad chocan. Su sola presencia le da a la serie un peso emocional que me hizo querer verla desde el inicio.
Christian Tappan como Manuel
Christian Tappan interpreta a un jefe corrupto cuya lógica de poder resume muchas de las tensiones que surgen en la serie: el abuso, la arbitrariedad, la idea de que “el que manda se pasa las reglas por encima”.
Majo Vargas como Lina
Majo Vargas —actriz colombiana que se integra al elenco mexicano— interpreta a Lina, un personaje que entra al equipo con su propia motivación: la cara visible del “engaño” frente a cámaras, y con un conflicto interno de querer recuperar algo que perdió. Esa mezcla de exterior confiado y vulnerabilidad interior me pareció uno de los giros emocionales más interesantes de la serie.
Luis Alberti como Charly
Luis Alberti interpreta a Charly, uno de los cómplices del plan, alguien que aporta una habilidad específica al grupo. Me gusta que en esta serie los personajes “no son genios del crimen”, sino piezas de un engranaje que quizá creían que “no tenían nada que perder”. Esa mirada me resonó bastante: ¿y si el talento está en estar en el lugar correcto?
Aldo Escalante como Gilberto
Gilberto es otro eslabón del equipo, interpretado por Aldo Escalante. Con él vemos cómo la codicia, la presión económica y el deseo de “una salida” pueden empujar a alguien ordinario a situaciones extraordinarias. Verlo en ese contexto me hizo empatizar con esa línea frágil que existe entre “oportunidad” y “trampa”.
Jero Medina como Mario
Jero Medina da vida a Mario, otro de los miembros del grupo. Su personaje aporta dinamismo y también dimensión al conflicto: soñar con un “resort” o con “otra vida” es una aspiración reconocible; que esa aspiración derive en riesgo es lo que le da sabor al relato.
Otros actores:
- Jesusa Ochoa
- Mercedes Hernández
- Paloma Petra
FICHA TÉCNICA DE LA SERIE “ME LATE QUE SÍ”
|Elemento
|Detalle
|Título original
|“Me late que sí”
|País
|México
|Plataforma
|Netflix
|Estreno
|14 de noviembre de 2025
|Temporadas/Episodios
|1 temporada, 6 episodios
|Duración por episodio
|60 minutos
|Género
|Drama, Thriller, Comedia
|Inspiración
|Fraude del sorteo Melate en 2012
|Sinopsis
|Funcionarios y cómplices planean robar el premio de la lotería
|Creadores/Guion
|Rodrigo Santos
|Dirección
|Rodrigo Santos, Federico Veiroj
|Productores ejecutivos
|Andrés Calderón, Juliana Flórez, Mirlanda Torres, Rodrigo Santos, Selina Nederhand, Alejandro García, Juliana Luna
|Fotografía
|Marc Bellver, Claudia Becerril
|Diseño de producción
|Alfredo Wigueras
|Dirección de arte
|Luciana Solórzano
|Producción
|Sony Pictures Television Latin America, Dynamo
|Reparto principal
|Alberto Guerra, Ana Brenda Contreras, Christian Tappan, Andrés Almeida, Luis Alberti, Jero Medina, Aldo Escalante, Jesusa Ochoa, Paloma Petra, Majo Vargas, Daniel Haddad, Mariana Gajá, Mercedes Hernández
