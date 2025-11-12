“Me late que sí” de Netflix es una serie que promete mucho y no solo por su trama. Descubrir sus personajes es el adicional de dicha producción. Entonces, si disfrutas de lo mencionado y de historias basadas en hechos reales, que mezclan la ambición, la moral y una pizca de caos, este título es justo para ti.

La serie se inspira en el famoso fraude del sorteo Melate de México en 2012. Esa base real le da un plus de gravedad al relato, y al mismo tiempo permite que la ficción juegue con los límites entre víctima y cómplice. Me gusta cómo te invitan a pensar que quizá “no soy yo el corrupto, pero estoy rodeado de ellos”.

Es una coproducción de Sony Pictures Television Latin America y Dynamo, dirigida por Rodrigo Santos y Federico Veiroj. La trama: un tipo común, harto de perder siempre, diseña un plan audaz para “ganarle al sistema”. Una premisa sencilla pero muy eficaz en su tensión.

Y finalmente, el reparto convence porque reúne nombres que ya me aportan credibilidad, y eso hace que uno se sienta dentro del juego. Así que, si tú también quieres saber quién es quién en esta historia, acompáñame en el repaso de los personajes principales.

ACTORES Y PERSONAJES DE “ME LATE QUE SÍ”

Alberto Guerra como José Luis Conejera

El protagonista absoluto: un funcionario ordinario que toda su vida ha visto cómo la suerte sonríe a otros, menos a él. En la serie se convierte en el eje del plan para el fraude al sorteo Melate. Alberto Guerra ya lo conocíamos por sus trabajos en otras series de Netflix, y aquí encarna a un tipo que invita a la empatía: no es un genio del crimen, es alguien que siente que el sistema lo ha dejado atrás. Esa cercanía es lo que me atrapó.

Alberto Guerra como José Luis Conejera en la serie "Me late que sí" (Foto: Netflix)

Ana Brenda Contreras como Laura Conejera

Ana Brenda aporta presencia y un perfil que equilibra tensión y vulnerabilidad. En esta ficción, su personaje representa a alguien que habita en ese mundo donde la ambición y la integridad chocan. Su sola presencia le da a la serie un peso emocional que me hizo querer verla desde el inicio.

La actriz es alguien muy conocida en el mundo mediático de México (Foto: Ana Brenda Contreras/ Instagram)

Christian Tappan como Manuel

Christian Tappan interpreta a un jefe corrupto cuya lógica de poder resume muchas de las tensiones que surgen en la serie: el abuso, la arbitrariedad, la idea de que “el que manda se pasa las reglas por encima”.

Majo Vargas como Lina

Majo Vargas —actriz colombiana que se integra al elenco mexicano— interpreta a Lina, un personaje que entra al equipo con su propia motivación: la cara visible del “engaño” frente a cámaras, y con un conflicto interno de querer recuperar algo que perdió. Esa mezcla de exterior confiado y vulnerabilidad interior me pareció uno de los giros emocionales más interesantes de la serie.

Majo Vargas es la imagen frente a cámaras de la lotería de la serie "Me late que sí" (Foto: Netflix)

Luis Alberti como Charly

Luis Alberti interpreta a Charly, uno de los cómplices del plan, alguien que aporta una habilidad específica al grupo. Me gusta que en esta serie los personajes “no son genios del crimen”, sino piezas de un engranaje que quizá creían que “no tenían nada que perder”. Esa mirada me resonó bastante: ¿y si el talento está en estar en el lugar correcto?

Aldo Escalante como Gilberto

Gilberto es otro eslabón del equipo, interpretado por Aldo Escalante. Con él vemos cómo la codicia, la presión económica y el deseo de “una salida” pueden empujar a alguien ordinario a situaciones extraordinarias. Verlo en ese contexto me hizo empatizar con esa línea frágil que existe entre “oportunidad” y “trampa”.

Jero Medina como Mario

Jero Medina da vida a Mario, otro de los miembros del grupo. Su personaje aporta dinamismo y también dimensión al conflicto: soñar con un “resort” o con “otra vida” es una aspiración reconocible; que esa aspiración derive en riesgo es lo que le da sabor al relato.

Otros actores:

Jesusa Ochoa

Mercedes Hernández

Paloma Petra

FICHA TÉCNICA DE LA SERIE “ME LATE QUE SÍ”

Elemento Detalle Título original “Me late que sí” País México Plataforma Netflix Estreno 14 de noviembre de 2025 Temporadas/Episodios 1 temporada, 6 episodios Duración por episodio 60 minutos Género Drama, Thriller, Comedia Inspiración Fraude del sorteo Melate en 2012 Sinopsis Funcionarios y cómplices planean robar el premio de la lotería Creadores/Guion Rodrigo Santos Dirección Rodrigo Santos, Federico Veiroj Productores ejecutivos Andrés Calderón, Juliana Flórez, Mirlanda Torres, Rodrigo Santos, Selina Nederhand, Alejandro García, Juliana Luna Fotografía Marc Bellver, Claudia Becerril Diseño de producción Alfredo Wigueras Dirección de arte Luciana Solórzano Producción Sony Pictures Television Latin America, Dynamo Reparto principal Alberto Guerra, Ana Brenda Contreras, Christian Tappan, Andrés Almeida, Luis Alberti, Jero Medina, Aldo Escalante, Jesusa Ochoa, Paloma Petra, Majo Vargas, Daniel Haddad, Mariana Gajá, Mercedes Hernández

