Cansado de su mala fortuna, José Luis Conejera (Alberto Guerra) idea un plan audaz para robar el premio que cada fin de semana termina en manos de otros en “Me late que sí”. Para robar el premio de la lotería en vivo reúne a un grupo de personas que aportan distintas habilidades únicas para cometer el engaño. ¿Quieres conocer más detalles sobre la nueva serie mexicana de Netflix? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la lista de miembros del reparto y otros datos relevantes.

La ficción dirigida por Rodrigo Santos (“Un extraño enemigo”, “Las muertas”) y Federico Veiroj (“La vida útil”, “Belmonte”) cuenta con un elenco conformado por Ana Brenda Contreras, Christian Tappan, Majo Vargas, Luis Alberti, Aldo Escalante, Jero Medina, Jesusa Ochoa, Mercedes Hernández, María José Vargas Agudelo, Andrés Almeida, David Villalpando y Paloma Petra.

¿“ME LATE QUE SÍ” SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

“Me late que sí” está inspirada en el famoso fraude del sorteo de la lotería Melate de México en 2012. El plan consistía en emitir en vivo una grabación preproducida con los resultados y superponer las imágenes en tiempo real. Todo para que los familiares y allegados de los implicados compraran boletos con los números ganadores.

¿DE QUÉ TRATA “ME LATE QUE SÍ”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Me late que sí”, “un hombre común, desesperado y harto de su mala fortuna, idea un golpe audaz y reúne a un grupo muy peculiar para intentar lo imposible: robar el premio de la lotería en vivo.”

Por lo que he visto en el tráiler, José Luis Conejera está cansado de ver que otros se llevan el dinero que él tanto anhela. “Llevo toda mi vida viendo cómo la suerte está ahí para todos, menos para mí”, menciona para convencer al resto de la banda de dar el gran golpe. Uno de sus sueños es que su hija se convierta en la primera piloto de la Fórmula 1.

¿CÓMO VER “ME LATE QUE SÍ”?

“Me late que sí” se estrenará el viernes 14 de noviembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie mexicana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “ME LATE QUE SÍ”

ACTORES Y PERSONAJES DE “ME LATE QUE SÍ”

Alberto Guerra como José Luis Conejera

Ana Brenda Contreras como Laura Conejera

Christian Tappan como Manuel

Majo Vargas como Lina

Luis Alberti como Charly

Aldo Escalante como Gilberto

Jero Medina como Mario

Jesusa Ochoa

Mercedes Hernández

María José Vargas Agudelo

Andrés Almeida

David Villalpando como Víctor

Paloma Petra como Katy

