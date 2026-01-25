La segunda temporada de “Medalist” ya llegó a las pantallas, por lo que los fans del anime de patinaje artístico pueden seguir las nuevas competencias de Inori Yuitsuka y su entrenador Tsukasa Akeuraji cada fin de semana. Ahora, esta entrega se centra en el Torneo del Bloque Chubu, una competición regional crucial donde nuestra protagonista enfrentará a patinadoras rivales más experimentadas en su camino hacia el ansiado Campeonato de Japón. Así, ¿quieres disfrutar de cada uno de sus capítulos? Entonces, esta nota es para ti. ¡Revisa su guía de episodios!

Vale precisar que la temporada 2 del anime forma parte del bloque de programación NUMAnimation de TV Asahi.

Además, a diferencia de los 13 episodios de la primera entrega, esta nueva tanda tiene un total de 9 capítulos, programados para lanzarse entre enero y marzo del 2026.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Medalist 2”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “MEDALIST” - TEMPORADA 2

Debajo de estas líneas, revisa el calendario de estreno de la segunda temporada de la producción.

Episodio 1 - “La promesa de una atleta” / “Senshu Sensei”: sábado 24 de enero del 2026

sábado 24 de enero del 2026 Episodio 2: sábado 31 de enero del 2026

sábado 31 de enero del 2026 Episodio 3: sábado 7 de febrero del 2026

sábado 7 de febrero del 2026 Episodio 4: sábado 14 de febrero del 2026

sábado 14 de febrero del 2026 Episodio 5: sábado 21 de febrero del 2026

sábado 21 de febrero del 2026 Episodio 6: sábado 28 de febrero del 2026

sábado 28 de febrero del 2026 Episodio 7: sábado 7 de marzo del 2026

sábado 7 de marzo del 2026 Episodio 8: sábado 14 de marzo del 2026

sábado 14 de marzo del 2026 Episodio 9: sábado 21 de marzo del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “MEDALIST” - TEMPORADA 2?

El lanzamiento de los episodios de la temporada 2 de “Medalist” respeta el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 8:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET) de los sábados México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:30 a.m. de los sábados Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:30 a.m. de los sábados Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:30 p.m. de los sábados Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:30 p.m. de los sábados España 5:30 p.m. de los sábados

Cabe resaltar que estos horarios son referenciales, por lo que pueden variar ligeramente de acuerdo con la emisión en el streaming.

¿CÓMO VER “MEDALIST” - TEMPORADA 2?

“Medalist” es una producción de Disney+ a nivel internacional y de Hulu en Estados Unidos.

Por lo tanto, para disfrutar de los episodios de la segunda temporada, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu territorio.

LOS TEMAS MUSICALES DE “MEDALIST” - TEMPORADA 2

En cuanto a los temas musicales, el grupo femenino HANA interpreta el opening “Cold Night”.

Por otro lado, Conton Candy está a cargo del ending “Rookies”.

LA PELÍCULA DE “MEDALIST” CONFIRMADA PARA EL 2027

Tras el lanzamiento de la segunda entrega de “Medalist”, se ha confirmado que una película de la franquicia llegará en el 2027.

Este largometraje continuará la historia después de los eventos de la temporada, por lo que presentará contenido completamente nuevo.

Inori Yuitsuka del anime "Medalist" es una joven patinadora con gran pasión y potencial que lucha por hacer realidad su sueño olímpico (Foto: ENGI)

