“Medusa” es una serie colombiana de Netflix que narra la lucha de poder de una de las familias más importantes de la costa atlántica. La historia de Bárbara Hidalgo (Juana Acosta), quien busca descubrir al responsable del atentado que sufrió en altamar, se desarrolla en Barranquilla. Por lo tanto, la mayoría de los actores se vieron obligados a aprender el acento de la región. Sin embargo, el resultado desató críticas. ¿Qué opinan los espectadores? ¿Qué respondieron los protagonistas?

“Nos robaron el acento, pero no la sabrosura”, “Es más fácil entender inglés sin subtítulos que este intento de costeño” o “Parece un comercial de turismo hecho por bogotanos” son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales sobre el trabajo realizado por los miembros del reparto de la serie creada por Said Chamie y Claudia Sánchez.

Manolo Cardona, quien interpreta al detective Danger Carmelo, fue uno de los actores que recibió más críticas por su acento costeño. “Cada vez que Manolo Cardona dice ‘Mondá’ en Medusa se mueren 5000 hectáreas de yuca en la costa”, escribió un usuario de X.

El acento costeño de Danger Carmelo (Manolo Cardona) fue uno de los más criticados en la serie colombiana "Medusa" (Foto: Netflix)

LA RESPUESTA DE LOS ACTORES DE “MEDUSA”

En una entrevista con Infobae Colombia, Sebastián Martínez, quien interpreta al esposo de Bárbara Hidalgo, contó que unos de los retos para la mayoría de actores fue implementar el acento costeño. También señaló que trabajaron con varios profesores para perfeccionar el acento.

“Sí, el costeño fue uno de los retos más grandes, porque yo soy paisa y el acento es muy diferente. Como me mudé a Bogotá desde joven, mi acento se fue neutralizando, pero el costeño tiene mucha musicalidad y un ritmo diferente. Afortunadamente, Netflix nos brindó apoyo con coaches de acento, y fue un proceso largo de aprendizaje. Repasé casi toda la serie con el coach. El trabajo fue constante y muy enfocado”, explicó.

Mábel Moreno, quien da vida a la segunda esposa de Damián Hidalgo en “Medusa”, es originaria de Barranquilla, por lo tanto, el acento no fue un problema para ella. No obstante, defendió el trabajo de sus compañeros: “Le metieron todo el corazón para hacerlo con respeto”, dijo a El Colombiano.

Lo que opina una especialista

La locutora profesional Andrea Henao señaló que para lograr aprender un acento es necesario cierto grado de inmersión con el nuevo sonido. “Alguien que quiera hacer un acento caleño y no hable todos los días con un caleño o no se sumerja en el ambiente con los caleños no es fácil que haga bien el acento. Uno no puede caricaturizar cómo suena el otro, se debe hacer uso de la jerga, de las frases de acceso al acento, del sonido, de la melodía, de las curvas, por eso es vital hacer una inmersión total en ese acento”.

Mabel Moreno, quien interpreta a Úrsula Hidalgo en la serie colombiana "Medusa", salió en defensa de sus compañeros (Foto: Netflix)