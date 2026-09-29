La familia Hidalgo vuelve a las pantallas con la esperada temporada 2 de la serie colombiana “Medusa” de Netflix. Así, a propósito de su gran regreso, quizá te gustaría saber quién es quién en esta segunda entrega de la producción protagonizada por Juana Acosta y Manolo Cardona. Por eso, en las siguientes líneas, te invito a repasar la lista de actores, los personajes que los interpretan y los fichajes que llegan a la nueva ronda de intrigas familiares. ¡Seguro encuentras varios rostros conocidos en la guía del elenco!

Vale precisar que esta tanda de episodios de la ficción retoma la lucha por el poder dentro del clan Hidalgo.

Y es que un atentado contra Cristian obliga a Bárbara y al detective Danger Carmelo a volver a Barranquilla.

Entonces, la aparente calma se rompe otra vez... entre secretos, ambiciones y disputas por el control del conglomerado familiar.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Medusa” - Temporada 2:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MEDUSA” - TEMPORADA 2?

1. Juana Acosta como Bárbara Hidalgo

Empiezo la lista con la protagonista de la serie colombiana de Netflix: Bárbara Hidalgo, la empresaria que sobrevivió a un atentado en su yate y retoma las riendas del conglomerado.

Ella está interpretada por Juana Acosta, actriz reconocida por su trabajo en títulos como “Perfectos desconocidos”, “El inocente” y “7 años”.

Juana Acosta como Bárbara Hidalgo en una escena de la segunda temporada de la serie "Medusa" (Foto: TIS Productions / Netflix)

2. Manolo Cardona como el detective Danger Carmelo

Por otro lado, Danger Carmelo regresa a Barranquilla siguiendo la pista de la amenaza llamada ‘El Demonio Hidalgo’.

El artista que vuelve a asumir este rol es Manolo Cardona, a quien también hemos visto en las películas “Rosario Tijeras”, “El cuaderno de Sara” y “Contracorriente”.

Manolo Cardona como Danger Carmelo en una escena de la segunda temporada de la serie colombiana "Medusa" (Foto: TIS Productions / Netflix)

3. Sebastián Martínez como Esteban Arco

Esteban Arco, por su parte, sale de prisión decidido a recuperar su fortuna.

El actor que le da vida al personaje es Sebastián Martínez, recordado por su aparición en “Accidente”, “Pálpito” y “Hasta que la plata nos separe”.

Sebastián Martínez como Esteban Arco en una escena de la segunda temporada de la serie colombiana "Medusa" (Foto: TIS Productions / Netflix)

4. Diego Trujillo como Damián Hidalgo

El patriarca Damián Hidalgo ahora está en una disputa con sus hijos por el control de Medusa.

Él está interpretado por Diego Trujillo, también integrante de los elencos de “Griselda”, “Metástasis” y “Corazón de León”.

Diego Trujillo como Damián Hidalgo en una escena de la segunda temporada de la serie "Medusa" (Foto: TIS Productions / Netflix)

Otros actores y personajes de “Medusa” - Temporada 2:

5. Mabel Moreno como Úrsula , la madrastra de la familia

, la madrastra de la familia 6. Carlos Torres como Cristian Hidalgo, quien sufre el atentado que obliga a Bárbara y Danger a regresar a Barranquilla

Carlos Torres como Cristian Hidalgo en una escena de la temporada 2 de la serie colombiana "Medusa" (Foto: TIS Productions / Netflix)

7. Karen Martínez como un nuevo personaje

como un 8. Juan Pablo Urrego como un nuevo personaje

como un 9. Édgar Vittorino como un nuevo personaje

como un 10. Andrea Duro como un nuevo personaje

como un 11. Juanita Molina como Viviana, la media hermana de Bárbara

como Viviana, la media hermana de Bárbara 12. Sebastián Osorio como Jacobo, primo y subdirector deportivo del Club de Béisbol Babilla

como Jacobo, primo y subdirector deportivo del Club de Béisbol Babilla 13. Luis Fernando Hoyos como Camilo, el tío de Bárbara

como Camilo, el tío de Bárbara 14. Adriana Arango como Jacqueline

como Jacqueline 15. Mariana Mozo como Maya, la hija de Bárbara

como Maya, la hija de Bárbara 16. Johan Rivera como el detective Porras

como el detective Porras 17. Jacqueline Arenal como Esperanza

Arenal como Esperanza 18. Ángela Rodríguez como Eluney

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