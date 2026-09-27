“Medusa” vuelve a Netflix con su temporada 2, la cual retoma en pantalla la historia de la poderosa familia Hidalgo. Así, la serie colombiana de suspenso y drama presenta nuevos episodios marcados por los secretos, las traiciones y las luchas de poder que vuelven a poner a Bárbara (Juana Acosta) frente a múltiples peligros. Por lo tanto, si te gustaría saber cuándo se estrena la segunda entrega de la producción, dónde verla y otros detalles del show televisivo, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que, en la primera temporada, la ficción presentó a Bárbara Hidalgo a punto de asumir la presidencia del conglomerado familiar Medusa cuando sufrió un atentado: la explosión de su yate la dejó por muerta ante todos.

Entonces, tras sobrevivir en secreto, se unió al detective Danger Carmelo (Manolo Cardona) para investigar quién intentó asesinarla y destapar los secretos de su propia familia.

Ahora, la segunda entrega del espectáculo arranca con un atentado contra Cristian Hidalgo (Carlos Torres), hecho que obliga a Bárbara y Danger a regresar a Barranquilla tras haber intentado alejarse de los conflictos del conglomerado.

En este contexto, ella retoma el liderazgo de la empresa, una decisión que la expone a nuevos peligros.

Por otro lado, Danger sigue una pista relacionada con “El Demonio Hidalgo”, mientras Esteban Arco (Sebastián Martínez) sale de prisión decidido a recuperar su fortuna.

Todo esto mientras una cadena de homicidios genera temor en la ciudad, en paralelo al litigio judicial de Damián Hidalgo (Diego Trujillo) contra sus propios hijos por el control del corporativo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Medusa” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “MEDUSA” - TEMPORADA 2?

La nueva entrega de la serie colombiana se estrena el miércoles 30 de septiembre del 2026, con sus 12 episodios disponibles desde esa fecha.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “MEDUSA” - TEMPORADA 2?

Netflix suele habilitar el lanzamiento de sus títulos originales a la medianoche (hora del Pacífico) de Estados Unidos. Es decir, respeta el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del miércoles 30 de septiembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del miércoles 30 de septiembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del miércoles 30 de septiembre Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del miércoles 30 de septiembre Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. del miércoles 30 de septiembre España 9:00 a.m. del miércoles 30 de septiembre

¿CÓMO VER “MEDUSA” - TEMPORADA 2?

La segunda entrega de la serie colombiana “Medusa” forma parte del catálogo internacional de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de los nuevos episodios de la ficción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

La temporada 2 de "Medusa" continuará desenredando la red de conspiraciones, crímenes secretos, mentiras y encarnizadas disputas por el control del multimillonario imperio comercial de la familia Hidalgo (Foto: TIS Productions / Netflix)

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