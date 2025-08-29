Con el Día del Trabajo a la vuelta de la esquina, los pueblos costeros de California se consolidan como el destino ideal para una escapada de último minuto. Conoce la lista de estos lugares especiales para sumergirse en la esencia californiana y disfrutar de paisajes icónicos, de acuerdo con una reciente selección de Condé Nast Traveler.

La página destacó cinco joyas del “Estado Dorado” ideales para quienes buscan playas pintorescas, gastronomía de primer nivel y atmósfera bohemia o sofisticada.

LOS 5 MEJORES PUEBLO COSTEROS DE CALIFORNIA

Según Condé Nast Traveler, estos son los pueblos que podrían ser visitados durante el festivo federal:

Sausalito: situado justo después del Golden Gate en el condado de Marin, pasó de ser un pueblo de pescadores a un refugio de artistas y alta sociedad. Las panorámicas de la bahía, los restaurantes junto al mar y sus mercados artesanales le dan un aire incomparable. Muy cerca encontrarás la playa y laguna Rodeo, famosa entre surfistas y amantes de la naturaleza.

Point Reyes Station: a menos de una hora de San Francisco, cautiva por su ambiente del viejo oeste modernizado. Es la base perfecta para descubrir el Parque Nacional de Point Reyes, con playas, senderos y praderas que invitan al picnic, la fotografía y largas caminatas.

Avalon: es la única ciudad de la Isla Catalina y, según los editores de Condé Nast Traveler, tiene un aire que recuerda a los pueblos de la Costa Amalfitana. Impresionan sus tiendas en Front Street, el recorrido por el Casino Catalina de arte decó y sus experiencias náuticas, desde submarinos turísticos hasta deportes acuáticos.

El puerto turístico de Avalon, en la isla Catalina, es la localidad más grande en el archipiélago (Foto: Getty Images)

Carmel-by-the-Sea : sobresale por su arquitectura de cuento, playas de arena blanca y vibrante escena artística. La avenida Ocean Avenue, que desemboca en la famosa Carmel Beach, está repleta de galerías, panaderías y restaurantes de alto nivel. El destino también es la puerta de entrada a la asombrosa 17-Mile Drive y acoge a viajeros en busca de autenticidad y sofisticación.

Newport Beach: en el condado de Orange, deslumbra por su elegancia relajada. Con casi 10 mil barcos en su puerto y acceso a la Isla Balboa, conjuga actividades de lujo, gastronomía premiada y deportes acuáticos para todas las edades.

Newport Beach, California, es un buen lugar para descansar en el feriado por el Labor Day. (Foto: EFE)

¿Qué ofrecen estos pueblos costeros?

Estos destinos californianos fusionan naturaleza y estilo de vida: desde arte y vino en Carmel, compras y gastronomía en Newport, hasta historia y paseos náuticos en Avalon o escapadas a parques nacionales en Point Reyes. Sus playas, mercados y proximidades a rutas como la Pacific Coast Highway los convierten en favoritos para turistas exigentes y locales en busca de relax.

Ya sea en pareja, en familia o por aventura, estos pueblos prometen paisajes memorables, cultura vibrante y una experiencia única bajo el sol californiano.