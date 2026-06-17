Tras la muerte de su hermana Isabelle (Ciara Bravo), Jill (Zoey Deutch) intenta sobrellevar el duelo dejando mensajes de voz en los que comparte los detalles de su caótica vida. Cuando la compañía telefónica reasigna el número, un agente inmobiliario comienza a escuchar todas sus confidencias. Poco a poco el desconocido se enamora de la protagonista de “Mensajes de voz para Isabelle” (“Voicemails for Isabelle” en su idioma original) sin siquiera verla. Entonces, ¿quiénes conforman el reparto de la nueva película de Netflix?

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La fotografía principal de la comedia romántica escrita y dirigida por Leah McKendrick (“Scrambled”) comenzó en julio de 2025 en Vancouver, Canadá. Todd Black, Becky Sanderman, Jason Blumenthal y Steve Tisch se encargaron de la producción de la cinta que se estrenará el 19 de junio de 2026 en Netflix.

Zoey Deutch y Nick Robinson son los protagonistas de “Voicemails for Isabelle”, que también cuenta con las actuaciones de Nick Offerman, Lukas Gage, Harry Shum Jr., Ciara Bravo, Spencer Lord, Gil Bellows, Tanis Dolman y Leah McKendrick.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MENSAJES DE VOZ PARA ISABELLE”

1. Zoey Deutch como Jill

Zoey Deutch, que fue parte de películas como “Before I Fall”, “Set It Up” y “Buffaloed”, “Zombieland: Double Tap”, “Not Okay”, “Something from Tiffany’s” y “Nouvelle Vague”, interpreta a Jill, una joven que utiliza el antiguo número de teléfono de su hermana fallecida como una especie de diario íntimo o terapia.

“El viaje de Jill abarca desde un dolor oscuro y devastador hasta un nuevo romance vibrante al estilo de Taylor Swift en la época de ‘Lover’”, señaló McKendrick a Tudum. “Siempre supimos que necesitábamos una actriz que fuera encantadora y divertidísima, pero a la vez profundamente auténtica. Nadie puede acceder a todos los matices como Zoey. Es infinitamente adorable”.

En "Voicemails for Isabelle", Jill (Zoey Deutch) lidia con la muerte de su hermana enviándole mensajes de voz a su antiguo número (Foto: Netflix)

2. Nick Robinson como Wes

Nick Robinson, que participó en “Jurassic World”, “The Kings of Summer”, “Everything, Everything”, “Love, Simon”, “A Teacher” y “Maid”, asume el rol de Wes, un agente inmobiliario de Austin que consigue un nuevo teléfono de trabajo y al que le asignan el antiguo número de Isabelle. Tras escuchar los mensajes de Jill, se enamora de ella y decide buscarla, aunque no le cuenta la verdad.

“Wes podría parecer insensible o incluso manipulador en las manos equivocadas. Era una preocupación en el guion, pero desapareció en cuanto elegimos a Nick”, explicó McKendrick. “Tiene una sensibilidad genuina, tanto dentro como fuera de la pantalla. ¡Y esa sonrisa! Todos lo seguiríamos a donde fuera”.

Nick Robinson interpreta a Wes, un agente inmobiliario que se enamora de Jill tras esuchar sus mensajes, en la película "Voicemails for Isabelle" (Foto: Netflix)

3. Ciara Bravo como Isabelle

Ciara Bravo, que apareció en las películas “Angels & Demons”, “Neighbors 2: Sorority Rising”, “The Long Dumb Road”, “Small Engine Repair”, “Last Days”, “Due West”, “Swiped” y “You’re Dating a Narcissist!”, interpreta a Isabelle, la hermana de Jill a la que envía mensajes de voz constantemente.

Ciara Bravo asume el papel de Isabelle, la hermana de Jill, en la comedia romántica "Mensajes de voz para Isabelle" (Foto: Netflix)

4. Nick Offerman como el Chef Bastien

Nick Offerman, que fue parte de “The Kings of Summer”, “Me and Earl and the Dying Girl”, “The Founder”, “The House of Tomorrow”, “Civil War” y “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, da vida al Chef Bastien en “Mensajes de voz para Isabelle”. Se trata del jefe de Jill.

Nick Offerman da vida al Chef Bastien, el jefe de Jill, en la comedia romántica "Mensajes de voz para Isabelle" (Foto: Netflix)

5. Leah McKendrick como Breeda

Leah McKendrick, que apareció en “Misconduct”, “Bad Moms”, “The Turkey Bowl”, “A Nice Girl Like You”, “Scrambled” y “I Know What You Did Last Summer”, asume el rol de Breeda, amiga de Wes que le aconseja decirle la verdad a Jill.

Harry Shum Jr. interpreta a Andy y Leah McKendrick interpreta a Breeda en la comedia romántica "Mensajes de voz para Isabelle" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Mensajes de voz para Isabelle”:

Lukas Gage como Arthur

Harry Shum Jr. como Andy

Spencer Lord como Scott

Gil Bellows como el padre de Jill e Isabelle

Tanis Dolman como la madre de Jill e Isabelle

¿DE QUÉ TRATA “MENSAJES DE VOZ PARA ISABELLE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Voicemails for Isabelle’ narra la historia de Jill (Deutch) mientras intenta sobrellevar la muerte de su hermana dejándole mensajes de voz sobre su caótica vida en San Francisco. Cuando el número es reasignado sin su conocimiento, un escurridizo agente inmobiliario de Austin, Texas ( Robinson ), comienza a recibir los mensajes, que resultan hilarantes y confesionales.”

¿CÓMO VER “MENSAJES DE VOZ PARA ISABELLE”?

“Mensajes de voz para Isabelle” se estrenará el viernes 19 de junio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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