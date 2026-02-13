“Menudas piezas” (en inglés: “Checkmates”) es una comedia del 2024 que está disponible en el catálogo de Netflix España desde este viernes 13 de febrero del 2026. Así, si te gustaría saber quién es quién en la película dirigida por Nacho G. Velilla, esta nota es para ti. En las siguientes líneas, te traigo la guía completa del reparto principal de la producción, con los nombres de los actores, sus personajes y el rol que cumplen en la historia. ¡Seguro encuentras varios rostros conocidos en la lista!

Vale precisar que la cinta narra la historia de una profesora que cree haber alcanzado la vida perfecta en un colegio de élite de Madrid... hasta que un divorcio escandaloso la deja sin trabajo ni prestigio y la obliga a regresar a su barrio de origen.

Allí, ella acepta un puesto de apoyo en su antiguo instituto y se hace cargo de un grupo de alumnos considerados “casos perdidos”.

Entonces, apoyándose en el ajedrez que aprendió de su padre, la mujer intenta conectar con estos chicos, enseñarles a pensar sus movimientos dentro y fuera del tablero y demostrar que, con oportunidades y acompañamiento, pueden llegar a convertirse en campeones.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MENUDAS PIEZAS”?

1. Alexandra Jiménez como Candela Miranda Gálvez

Empiezo la guía del elenco con la protagonista: Candela, una profesora que pasa de un elitista colegio madrileño a un instituto público de Zaragoza tras un sonado escándalo personal y profesional.

Resulta que ella es el eje de la historia: la docente que decide aplicar las estrategias del ajedrez para motivar a estudiantes a los que el sistema ha ido dejando de lado.

2. Luis Callejo como Lope

Lope, por su parte, es el director del Instituto Luis Buñuel. Y si bien él inicialmente se muestra escéptico al proyecto de Candela, más tarde termina implicándose en la clase de apoyo.

3. Rocío Velayos como Luna

Por otro lado, Luna es una adolescente que, según los expedientes que revisa Candela, vivía una vida de fiestas y excesos hasta quedarse embarazada.

4. Pablo Louazel como Diego

Diego es un chico que causa varios conflictos al inicio de la historia. Sin embargo, Candela se empeña en que él compita en ajedrez contra el mejor alumno del instituto... convirtiendo su evolución personal en uno de los arcos más importantes del relato.

Otros actores y personajes de “Menudas piezas”:

5. Verónica Senra como Iria , una estudiante marcada por problemas de salud.

, una estudiante marcada por problemas de salud. 6. Kiko Bena como Keko , un exfutbolista juvenil cuya carrera se truncó por una grave lesión.

, un exfutbolista juvenil cuya carrera se truncó por una grave lesión. 7. Tuoxin Qiu como Yao , un alumno muy listo y aplicado que dedica la mayor parte de su talento a trabajar en la tienda de sus padres.

, un alumno muy listo y aplicado que dedica la mayor parte de su talento a trabajar en la tienda de sus padres. 8. María Adánez como Virginia Miranda Gálvez , la hermana de Candela.

, la hermana de Candela. 9. Francesc Orella como Emilio Miranda , el padre de Candela.

, el padre de Candela. 10. Miguel Rellán como Santiago , amigo de Emilio y compañero habitual de partidas de ajedrez.

, amigo de Emilio y compañero habitual de partidas de ajedrez. 11. Alain Hernández como Lucas Goyanes , el marido de Candela al inicio de la película.

, el marido de Candela al inicio de la película. 12. José Manuel Poga como Germán

como Germán 13. Cristina Alcázar como Natalia, una agente de policía y amiga de Candela.

