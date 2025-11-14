“Para ser el héroe de tu propia historia, a veces tienes que ser el villano en la de otros”. Este es el lema de “Merteuil: Juegos de Seducción” (en inglés: “The Seduction”), la serie francesa de época que rompe esquemas para mostrarnos cómo las mujeres en la alta sociedad europea buscaban la manera de sobresalir, algo casi imposible de lograr a menos que usaran la inteligencia y el deseo como sus únicas armas. Si te interesa esta producción – cargada de intriga, romance, traiciones, conflictos, encuentros íntimos y más –, te doy a conocer todo lo que debes saber sobre ella.

Vale precisar que este drama sirve como una precuela de “Dangerous Liaisons” (“Relaciones Peligrosas”), una película de 1988 de Glenn Close y John Malkovich, en la que una viuda y su examante apuestan para seducir a una recién casada con el fin de demostrar que puede corromperse, algo que termina en un absoluto caos.

“Ser héroe implica ser villano”. Conoce todo sobre el drama histórico “Merteuil: Juegos de Seducción" (Foto: Felicita Films / Nabi Films / HBO)

EL DESEO ES UN ARMA… EL PODER ES TODO

“Merteuil: Juegos de Seducción” sigue a la joven huérfana Isabelle, quien es enviada a vivir a un convento, donde se enamora del carismático aristócrata Valmont. Este muchacho promete amarla y cuidarla; sin embargo, termina traicionándola. Destrozada por lo ocurrido, pide ayuda a Rosemonde, una mujer que tiene conexión con Valmont; si bien, acepta apoyarla, ve en la chica una manera de volver a tener poder en la sociedad francesa, así que forman una alianza. ¿En qué consiste? En enseñarle a dominar el arte de la seducción, aprovechando su juventud y belleza, para ganar una posición en la aristocracia.

De esta forma, sobre todo mediante el sexo, logra conseguir lo que más anhelaba, pasando a convertirse en Isabelle de Merteuil, la esposa de un hombre poderoso. Pero su relación con Valmont también va cambiando, ya que participan de orgías, encuentro íntimos, fiestas y todo tipo de eventos y escándalos. Ella sabe que para sobrevivir al “delicioso infierno de la alta sociedad” debe jugar bien sus cartas y – cuando sea necesario – romper las reglas.

Es así como pasa a ser la cortesana más poderosa de París, cuyo camino lo construyó en base a una potente red de seducción y manipulación, que además de desafiar las jerarquías sociales y el poder masculino de aquella época, también rompe la moral.

Isabelle de Merteuil es la cortesana que desafiaba las reglas (Foto: Felicita Films / Nabi Films / HBO)

FECHA DE ESTRENO DE “MERTEUIL: JUEGOS DE SEDUCCIÓN”

La serie francesa de época “Merteuil: Juegos de Seducción” se estrenó este 14 de noviembre de 2025 por HBO Max. Tendrá un total seis capítulos que serán emitidos semanalmente (cada viernes) por la plataforma de streaming. Por lo tanto, el calendario es:

Episodio 1: 14 de noviembre de 2025

14 de noviembre de 2025 Episodio 2: 21 de noviembre de 2025

21 de noviembre de 2025 Episodio 3: 28 de noviembre de 2025

28 de noviembre de 2025 Episodio 4: 5 de diciembre de 2025

5 de diciembre de 2025 Episodio 5: 12 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025 Episodio 6: 19 de diciembre de 2025

TRÁILER DE “MERTEUIL: JUEGOS DE SEDUCCIÓN”

En la breve descripción que le da HBO Max a “Merteuil: Juegos de seducción” se lee: “Tras ser traicionada, Isabelle convierte su hambre de venganza en seducción y comienza a ascender en la deslumbrante élite parisina”.

ELENCO DE “MERTEUIL: JUEGOS DE SEDUCCIÓN”

Anamaria Vartolomei como Isabelle de Merteuil

Diane Kruger como Rosemonde

Vincent Lacoste como Valmont

Lucas Bravo como Gercourt

Noée Abita

Julien de Saint Jean

Fantine Harduin

Sandrine Blancke

Patrick d’Assumçao

De otro lado, vale mencionar que “Merteuil: Juegos de seducción” destaca por los elementos históricos y simbólicos que nos presenta a lo largo de sus episodios, además de un vestuario y sets impresionantes.

Rosemonde le ensañará el arte de la seducción a Isabelle de Merteuil (Foto: Felicita Films / Nabi Films / HBO)

