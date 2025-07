Anna (Sofia Carson) está lista para cumplir su sueño de la infancia en “Mi año en Oxford” (“My Oxford Year” en su idioma original). Aunque tenía todo planeado, el encantador e inteligente Jamie (Corey Mylchreest) aparece para cambiar su vida. Lo que empieza como una simple aventura se convierte en algo más intenso para los protagonistas de la nueva comedia romántica de Netflix. Entonces, ¿quiénes conforman el elenco principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La cinta dirigida por Iain Morris y escrita por Allison Burnett y Melissa Osborne se basa en la novela del mismo nombre de Julia Whelan. “La comedia es su especialidad (de Morris), así que su visión de esta película creó con maestría un romance atemporal, desgarrador y apasionante, basado en la risa. En una sola escena, puedes enamorarte perdidamente, puedes llorar, pero él siempre se asegurará de que la alegría de la risa esté presente”, explicó Carson a Tudum.

Sofia Carson y Corey Mylchreest encabezan el reparto de “My Oxford Year”. Mientras que Dougray Scott, Catherine McCormack, Harry Trevaldwyn, Hugh Coles, Poppy Gilbert y Barney Harris también forman parte del elenco.

“Tuvimos mucha suerte y nos propusimos rodear la película de personajes muy divertidos, divertidos y dinámicos”, señaló Laura Quicksilver, quien también produce la película para Temple Hill. “Nos encantó nuestro elenco y había muchísima química entre todos”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MI AÑO EN OXFORD”

1. Sofia Carson como Anna De La Vega

Sofia Carson, que ha aparecido en “Descendants”, “Adventures in Babysitting”, “A Cinderella Story: If the Shoe Fits”, “Purple Hearts”, “Carry-On” y “The Life List”, da vida a Anna De La Vega, quien se presenta a un programa de poesía de un año en la Universidad de Oxford, donde conoce a Jamie, con quien inicia un romance apasionado.

Sofia Carson interpreta a Anna De La Vega, quien inicia un romance con Jamie, en la comedia romántica "Mi año en Oxford" (Foto: Netflix)

2. Corey Mylchreest como Jamie Davenport

Corey Mylchreest, conocido por su papel protagónico como el rey Jorge III en la miniserie dramática de época de Netflix, “Queen Charlotte: Una historia de Bridgerton”, asume el rol de Jamie Davenport, quien conecta con Anna gracias a su amor por la poesía. Esconde un secreto que lo obliga a separarse de Anna.

Corey Mylchreest asume el rol de Jamie Davenport, el profesor de Anna, en la comedia romántica "Mi año en Oxford" (Foto: Netflix)

3. Dougray Scott como William Davenport

Dougray Scott, que fue parte de películas como “Ever After”, “Mission: Impossible 2”, “Enigma”, “Ripley’s Game”, “My Week with Marilyn”, interpreta a William Davenport en “Mi año en Oxford”. Se trata del padre de Jamie. “Su amor y preocupación por su hijo a veces crea distancia entre ambos, quienes tienen perspectivas opuestas sobre las decisiones importantes de la vida”, se lee en la descripción de Netflix.

Dougray Scott da vida a William Davenport, el padre de Jamie (Corey Mylchreest), en la comedia romántica "Mi año en Oxford" (Foto: Netflix)

4. Catherine McCormack como Antonia Davenport

Catherine McCormack, que apareció en “Braveheart”, “The Land Girls”, “Dangerous Beauty”, “Dancing at Lughnasa”, “Spy Game” y “28 Weeks Later”, asume el rol de Antonia Davenport, la madre de Jamie. “Antonia contrarresta el enfoque estricto de su marido hacia su hijo con un descarado sentido de travesura y estilo.”

5. Harry Trevaldwyn como Charlie Butler

Harry Trevaldwyn que participó en “Cómo entrenar a tu dragón” y “Ten Percent”, da vida a Charlie Butler, compañero de piso de Anna y uno de sus mejores amigos en Oxford. “La ayuda a desenvolverse en el nuevo campus con un invaluable sentido del humor y consejos útiles sobre calzado.”

Harry Trevaldwyn interpreta a Charlie Butler, amigo de Anna, en la comedia romántica "Mi año en Oxford" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Mi año en Oxford”:

Hugh Coles como Ridley

Poppy Gilbert como Cecelia Knowles

Barney Harris como Ian

¿DE QUÉ TRATA “MI AÑO EN OXFORD”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “My Oxford Year”, “una estadounidense ambiciosa cumple su sueño de estudiar en Oxford, pero se enamora de un encantador profesor que esconde un secreto que podría cambiar todos sus planes.”

¿CÓMO VER “MI AÑO EN OXFORD”?

“Mi año en Oxford” se estrenará el viernes 1 de agosto de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

