Anna (Sofia Carson), la protagonista de “Mi año en Oxford” (“My Oxford Year” en su idioma original), tiene todo planeado antes de su viaje a Londres, pero al llegar conoce a un apuesto e inteligente hombre que cambia su vida. La pareja vive un romance marcado por la pasión, la vulnerabilidad, la incertidumbre y un gran secreto. Pero, este nuevo drama romántico de Netflix, ¿se basa en una historia de la vida real? A continuación, te cuento lo que sabe al respecto.

La película dirigida por Iain Morris y escrita por Allison Burnett y Melissa Osborne se estrena el 1 de agosto de 2025 en la plataforma de streaming de la N roja y “reafirma la creencia de que la vida es demasiado corta para vivirla sin amor. Para vivirla sin alegría”, señaló Sofia Carson a Tudum.

Además de Carson, “Mi año en Oxford” cuenta con las actuaciones de Corey Mylchreest, Dougray Scott, Catherine McCormack, Harry Trevaldwyn, Hugh Coles, Poppy Gilbert y Barney Harris.

Anna (Sofia Carson) y Jamie (Corey Mylchreest) viven un apasionado romance en la película "Mi año en Oxford" (Foto: Netflix)

“MY OXFORD YEAR”, ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

“Mi año en Oxford” no está basada en una historia real, pero es una adaptación de la novela homónima de Julia Whelan, actriz conocida por su papel de Grace Manning en la serie “Once and Again” y su papel en la película “The Secret Life of Zoey”.

“My Oxford Year”, que un viaje emocional que mezcla la intensidad de un amor adulto con la belleza histórica de esa ciudad, fue la primera novela de Whelan y fue publicada en 2018. En 2022, lanzó su segundo libro, “Thank You for Listening”.

Aunque no se basa en una historia real, la autora se inspiró en su propia experiencia en la Universidad de Oxford, por eso puede describir con tanta exactitud cada lugar del campus y los sentimientos que evocan.

Sofia Carson y Corey Mylchreest en Oxford

Para Corey Mylchreest, quien interpreta a Jamie en “Mi año en Oxford”, la historia resulta cercana, ya que nació y creció en Londres y tuvo su propia versión de un año en Oxford. “Tengo un amigo que estudió en la universidad en Oxford, así que hubo una época en mi vida en la que iba y tomaba el tren a Oxford con bastante frecuencia”, contó a Netflix.

Mientras que para Sofia Carson, la experiencia en esa reconocida universidad fue similar a la de su personaje en el nuevo drama romántico de Netflix. “Decidí no visitar todas las locaciones donde íbamos a filmar porque quería guardar mi reacción honesta al presenciar la magia de Oxford por primera vez, para una vez que las cámaras estuvieran grabando”, relató, “para experimentar Oxford de verdad como lo haría Anna”.

Corey Mylchreest es el encargado de interpretar al profesor Jamie Davenport en el drama romántico "Mi año en Oxford" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí