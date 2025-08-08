“Mi año en Oxford” (en su idioma original: “My Oxford Year”) ya está disponible en Netflix, por lo que miles de seguidores de las historias románticas han podido disfrutar -sin problemas- de la película. No obstante, quizá muchos de ellos ni se imaginan que una escena del largometraje fue tan peculiar que obligó al equipo a repetirla varias veces. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la película de Netflix se basa en la novela homónima de Julia Whelan y, en su elenco, destacan las estrellas Sofia Carson y Corey Mylchreest.

Esta se centra en una estadounidense ambiciosa que cumple su sueño de estudiar en Oxford, pero se enamora de un encantador profesor que esconde un secreto que podría cambiar todos sus planes.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Mi año en Oxford”:

¿CUÁL ES LA ESCENA DE “MI AÑO EN OXFORD” QUE NETFLIX TUVO QUE GRABAR VARIAS VECES?

Aunque no lo creas, la escena del drama romántico que requirió múltiples tomas es la de la noche de karaoke, en la que Jamie -interpretado por Corey Mylchreest- canta torpemente “Yellow” de Coldplay.

Sin dudas, un momento muy divertido de la cinta y que le ofrece al profesor ficticio la oportunidad de enamorar a Anna con su escaso miedo al ridículo.

¿POR QUÉ LA ESCENA DEL KARAOKE DE “MI AÑO EN OXFORD” DEBIÓ FILMARSE VARIAS VECES?

En declaraciones para The Hollywood Reporter, Corey Mylchreest reveló que se consideraron dos versiones de la escena: una con “Yellow” y otra con "Careless Whisper" de George Michael, dado que -en un primer momento- había cierta incertidumbre sobre los derechos de qué canción conseguirían.

Adicionalmente, tuvieron que grabar dos versiones de cada composición: una con Jamie intentando cantar el tema correctamente desde el inicio, fallando y luego bromeando; y la otra con él actuando de forma desenfadada desde el principio.

“Esa escena es muy dolorosa para mí de ver (...) Fui a una proyección para el reparto y el equipo, llevaba un sombrero, me lo bajé, me subí la camiseta y, literalmente, me tapé los oídos. No puedo hacerlo”, bromeó Mylchreest.

Al ser consultado sobre la elección de la escena que se ve en la película, el actor admitió que comprende las razones detrás de la decisión de conservarla en el metraje final de “Mi año en Oxford”.

“Entiendo por qué eligieron esa. Porque, hasta ese momento, Jamie, sin que haya una superioridad, tiene ventaja sobre Anna (...) Creo que era importante que, en ese momento, ella tomara la delantera y él no se hiciera cargo de la situación. En ese momento, él está en la palma de su mano. Así que entiendo por qué lo han hecho. Pero, Dios, fue horrible. También fue horrible hacerla”, puntualizó.

