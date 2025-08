Desde su estreno, el 1 de agosto de 2025, “Mi año en Oxford” (“My Oxford Year” en su idioma original) se ha posicionado en el Top 10 de las películas más populares de Netflix, pero no solo en Estados Unidos y Latinoamérica, también en otros países del mundo. Por lo tanto, no es una sorpresa que los fanáticos de los dramas románticos, busquen títulos similares en la plataforma de streaming de la N roja. A continuación, te comparto una pequeña lista.

La trágica historia de amor de Anna De La Vega (Sofia Carson) y Jamie Davenport (Corey Mylchreest) ha impactado a los espectadores que aman el romance. Aunque no es la primera vez una película de este tipo no tiene un clásico cierre feliz, no deja de ser difícil de procesar para los fans, que extrañamente buscan tramas parecidas en Netflix.

Si bien la más parecida es “Yo antes de ti” (“Me before you”), ya que tiene un final similar para los protagonistas interpretados por Emilia Clarke y Sam Claflin, y se basa en un popular libro, no está disponible en Netflix, al menos no en Latinoamérica. No obstante, puedes disfrutar de estos títulos.

PELÍCULAS PARECIDAS A “MI AÑO EN OXFORD” QUE TAMBIÉN PUEDES VER EN NETFLIX

1. Te esperaré en Venus

Dirigida por Joaquín Llamas a partir del guion Victoria Vinuesa, “Te esperaré en Venus” (“See You on Venus”) es una película de 2003 que narra la historia de una joven huérfana de 18 años que se está muriendo y quiere viajar a Europa para localizar a su madre biológica. En el camino sufre la culpa de un accidente mortal.

Sinopsis: “Con la esperanza de sanar sus corazones rotos, Mia y Kyle viajan a España para buscar a la madre biológica de la chica ..., sin sospechar que, en el camino, encontrarán el amor.”

Virginia Gardner y Alex Aiono son los protagonistas de en la película romántica "Te esperaré en Venus" (Foto: Vertical Entertainment)

2. Una parte de ti

“Una parte de ti” (“Del Av Dig” en su idioma original y “A Part of You” en inglés) es una película sueca de Netflix escrita por Michaela Hamilton. Mientras Julia es extrovertida y segura de sí misma, Agnes es todo lo contrario y en ocasiones siente envidia del magnetismo de su hermana. Sin embargo, cuando la pierde se queda a la deriva y trata de adormecer el dolor.

Sinopsis: “Una chica lucha por reconstruir su mundo devastado en este emotivo y agridulce drama sobre el fin de la adolescencia y quienes se quedan atrás.”

Felicia Maxime es la protagonista de la película sueca "Una parte de ti", donde interpreta a Agnes (Foto: Netflix)

3. Un lugar seguro

Protagonizada por Aslı Enver y Kaan Urgancıoğlu, “Un lugar seguro” es una película turca de Netflix en la que una madre soltera que padece una enfermedad terminal conoce a un encantador soltero mientras lidia con el futuro de su hijo de seis años.

Sinopsis: “Una madre soltera, diagnosticada con una enfermedad terminal, se cruza con un soltero encantador, mientras enfrenta el futuro con su obstinado hijo de seis años.”

Melisa (Aslı Enver) busca desesperadamente un padre para su hijo Can y Firat (Kaan Urgancıoğlu) parece la mejor opción en "Un lugar seguro" (Foto: Netflix)

4. Una vida maravillosa

Dirigida por Mehdi Avaz, “Una vida maravillosa” (“A Beautiful Life” en inglés) es una película danesa de Netflix que narra la historia de Elliott, un joven pescador que acompaña con la guitarra a su amigo Oliver, quien sueña con convertirse en un gran cantante.

Sinopsis: “Un joven pescador con un talento oculto es descubierto por una productora musical y debe decidir si está listo para abrirse al estrellato... y al amor.”

Elliott Winther es el protagonista de la película danesa "Una vida maravillosa", dirigida por Mehdi Avaz (Foto: Netflix)

5. Hola, adiós y todo lo que pasó

Basada en la novela homónima de Jennifer E. Smith, “Hola, adiós y todo lo que pasó” (“Hello, Goodbye, and Everything In Between”) es una película dirigida por Michael Lewen, en su debut como director, a partir de un guion de Ben York Jones y Amy Reed. El drama romántico de 2022 cuenta con Talia Ryder, Jordan Fisher y Ayo Edebiri en los roles protagónicos.

Sinopsis: “Pactaron terminar su relación antes de ir a la universidad: sin remordimientos ni corazones rotos. Pero, ¿tendrá el amor una última oportunidad en su cita de despedida?”

Talia Ryder y Jordan Fisher son los protagonistas de la película "Hola, adiós y todo lo que pasó" (Foto: Ace Entertainment, TriStar Productions)

