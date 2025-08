“Mi año en Oxford”, protagonizada por Sofia Carson y Corey Mylchreest, es una película que emociona por su historia de amor intensa, intelectual y efímera. Pero lo que más ha desconcertado al público no es lo que muestra, sino precisamente lo que decide no mostrar directamente: la muerte de Jamie, el joven profesor universitario que decide vivir intensamente sus últimos días tras renunciar a un tratamiento contra el cáncer. ¿Por qué Netflix y los creadores de la película optaron por ese final simbólico en lugar de mostrar su muerte de forma explícita?

A lo largo del filme, la relación entre Anna y Jamie se va construyendo con una mezcla de deseo, contención y descubrimiento. Cuando Anna descubre que Jamie padece una enfermedad terminal, todo cobra un nuevo sentido: las escapadas, la intensidad, el miedo al compromiso. Sin embargo, lejos de derrumbarse, Anna decide acompañarlo, amar sin garantías, sabiendo que no hay un “para siempre”, solo un “ahora”.

¿POR QUÉ LA PELÍCULA NO MUESTRA LA MUERTE DE JAMIE?

En la novela original de Julia Whelan, el personaje de Jamie logra extender su tiempo gracias a un ensayo médico, y ambos cumplen su sueño de viajar por Europa. Pero la película toma una dirección distinta y más arriesgada: Jamie muere, aunque el espectador solo lo deduce. Se desvanece, literalmente, de las memorias de Anna mientras viajan juntos por los destinos soñados. No hay una escena clínica, no hay despedidas explícitas. Solo ausencia. Y es justamente en esa ausencia donde la película se vuelve más poderosa.

Corey Mylchreest, quien interpreta a Jamie, lo explicó sin rodeos: “El tipo está muerto”. Para él, mostrar su muerte directamente habría sido una traición a todo lo que Jamie representaba: alguien que eligió vivir cada momento intensamente, con la dignidad de decidir cómo despedirse del mundo. Mostrar su muerte con crudeza le habría robado fuerza a su filosofía de vida: el “para siempre se compone de ahoras”.

La directora y los actores debatieron ese final hasta el último momento. De hecho, el productor Marty Bowen no quería que Jamie muriera. Se grabaron y editaron versiones alternativas del final, con él vivo o sin dejar clara su desaparición. Pero fue el montaje donde Jamie desaparece gradualmente mientras Anna continúa sola su viaje el que conmovió más al público. Porque transmite algo esencial: Anna ahora es quien lleva consigo las lecciones de Jamie. Ella vive por ambos.

Corey Mylchreest y Sofia Carson aportaron una energía emotiva a "Mi año en Oxford" (Foto: Netflix)

EL FINAL TAMBIÉN SIRVE COMO REFLEXIÓN SOBRE EL DERECHO A MORIR CON DIGNIDAD

Jamie no quiere tratamientos que lo mantengan vivo de forma artificial, y tras ver a su hermano sufrir lo mismo, decide que su legado será amar, enseñar, compartir y despedirse a su modo. La película nos invita a reflexionar sobre este tema complejo, pero lo hace sin panfletos ni dramatismos exagerados. Simplemente lo sugiere, con belleza.

Al mostrar a Anna dando clases como Jamie, repitiendo sus frases, y luego viajando por Europa sola, la película resalta que lo vivido con Jamie transformó su vida. Ella no lo olvida, sino que lo honra al vivir como él le enseñó. El montaje final no muestra una muerte, sino una continuidad emocional. Y es que “Mi año en Oxford” no es una historia sobre el final de un amor, sino sobre su permanencia más allá de la muerte.

