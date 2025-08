Hay películas que uno ve por la historia. Otras, por los actores. Pero luego están esas que te atrapan por un detalle que no esperabas: la música. Eso fue exactamente lo que pasa con “Mi año en Oxford”, el nuevo drama romántico de Netflix protagonizado por Sofia Carson y Corey Mylchreest. Además de la genial historia e interpretación, desde los primeros minutos, el soundtrack te seduce por completo y no te suelta en toda la trama.

Esta historia, basada en la novela homónima escrita por Julia Whelan, nos lleva directo a las calles de la Universidad de Oxford, en Reino Unido. Anna De La Vega (interpretada por Carson) viaja desde Estados Unidos con un plan claro: estudiar literatura inglesa durante un año y luego regresar para enfocarse en su carrera política. Pero, como suele suceder en la vida (y en las buenas películas), todo cambia cuando el corazón decide hablar más fuerte que la lógica.

Lo interesante es que “My Oxford Year” no se limita a contar una historia de amor entre una estudiante y su profesor. Tiene momentos de humor, crisis existenciales, conflictos reales y escenarios de ensueño que, acompañados por una selección musical impecable, terminan elevando cada escena. Desde el típico karaoke universitario, hasta bailes en un castillo, fiestas en bares locales o momentos íntimos al aire libre, cada canción tiene su lugar y propósito.

Y aquí es donde viene lo bueno: la música de esta película no solo sirve de fondo. Está pensada para emocionar, provocar nostalgia y marcar ritmo. Escuchamos desde pop británico y electro suave, hasta canciones indie, himnos de los 2000 y hasta un toque de reggaetón latino, lo que me sorprendió bastante en una historia ambientada en un entorno tan clásico como Oxford. Hay hasta un villancico cantado por un coro universitario, por si eso no era lo suficientemente británico.

Así que si viste la cinta y saliste pensando “necesito esa playlist ya”, o si simplemente quieres saber qué temas le dan vida a esta producción de Netflix lanzada el 1 de agosto, aquí te dejo la lista completa de canciones que suenan en “Mi año en Oxford”.

Corey Mylchreest como Jamie Davenport y Sofia Carson como Anna De La Vega en la comedia romántica "Mi año en Oxford" (Foto: Netflix)

TODAS LAS CANCIONES DE “MY OXFORD YEAR” EN NETFLIX:

“Make It Happen” – Laura Welsh

“Helicopter” – Bloc Party

“Consolation Prize” – Marchelle Bradanini

“Oscar Wilde” – Marchelle Bradanini

“...Baby One More Time” – Interpretada por el elenco (original de Britney Spears)

“Yellow” – Interpretada por Corey Mylchreest como Jamie Davenport (original de Coldplay)

“Say Something (Zac Samuel Remix)” – Karen Harding

“Back on 74” – Jungle

“Yo x Ti, Tu x Mí” – Rosalía y Ozuna

“A Moment in the Sun” – Sunflower Bean

“Ding Dong Merrily on High” – Choir of New College Oxford

“She’s Gone, Dance On” – Disclosure

“Something About Your Love” – SG Lewis

“Sing It Back” – Deja

“Everybody Dance” – Deja

“Illusion” – Dua Lipa

“Can’t Get You Out of My Head” – Kylie Minogue

“Rush” – Troye Sivan

“You Give a Little Love” – Interpretada por el elenco

“Kaleidoscope” – Chappell Roan

“All My Love” – Coldplay

