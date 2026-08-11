Ambientada en la Australia de 1900, “Mi brillante carrera” (“My Brilliant Career” en su idioma original) es una miniserie australiana de Netflix que narra la historia de Sybylla Melvyn (Philippa Northeast), una joven rebelde y apasionada que sueña con convertirse en escritora, pero la sociedad y su familia la presionan para cumplir las estrictas expectativas de la época: matrimonio y sumisión. Además, mientras realiza sus planes de independencia y libertad creativa, se enamora de un joven. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto?

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Este drama de época, que mezcla romance, drama y una profunda crítica social sobre el rol de la mujer a principios del siglo XX, fue dirigido por Alyssa McClelland y Anne Renton a partir del guion de Liz Doran (“Barons”, “Please Like Me”), Sarinah Masukor y Rachael Turk.

Philippa Northeast, Christopher Chung, Kate Mulvany y Anna Chancellor son los protagonistas de “My Brilliant Career”, que también cuenta con las actuaciones de Genevieve O’Reilly, Jake Dunn, Alexander England, Sherry-Lee Watson, Miah Madden, Ella Oliphant y Molly Lewis.

Philippa Northeast asume el papel de Sybylla Melvyn y Christopher Chung asume el papel de Harry Beecham en la miniserie australiana "Mi brillante carrera" (Foto: Netflix)

¿EN QUE SE BASA “MI BRILLANTE CARRERA”?

“My Brilliant Career” está basada en una novela semiautobiográfica homónima de 1901 de la autora australiana Miles Franklin, quien escribió la historia cuando era adolescente. Se trata de un clásico de la literatura australiana.

“Durante la adaptación, nunca perdimos de vista el objetivo más importante de Sybylla: elegir su propio camino en contra de los deseos de la sociedad”, explicó Doran a Tudum. “El amor frente a la carrera profesional es el hilo conductor de todas nuestras historias. Las mujeres contemporáneas no se enfrentan a los mismos obstáculos matrimoniales que Sybylla, pero eso no significa que no sigan existiendo enormes dificultades para las jóvenes que intentan abrirse camino en el mundo”.

¿DE QUÉ TRATA “MI BRILLANTE CARRERA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “My Brilliant Career”, “Sybylla es una joven adelantada a su época con un anhelo: ser escritora. Sin embargo, su familia solo piensa en buscarle un buen esposo. Sybylla, impulsada por su incontenible espíritu inquieto, desafía todas las convenciones de la sociedad australiana de 1900 mientras busca la historia que le dará las llaves de su independencia. Para ella, decidir entre la aventura y el matrimonio es fácil…, hasta que se enamora. ¿Terminará casándose o lo arriesgará todo por una vida creativa?”

Por lo visto en el tráiler, Sybylla es una joven ingeniosa y obstinada que se niega a encajar en los moldes tradicionales de la Australia de 1900. Aunque su abuela y su familia insisten en que debe casarse, ella prefiere buscar su independencia como escritora, pero nadie la toma en serio.

Cuando conoce a Harry Beecham, un terrateniente adinerado, superpectiva sobre el amor empieza a cambiar. Pero ¿será capaz de sacrificarlo todo por ese sentimiento? ¿Renunciará a sus sueños?

¿CÓMO VER “MI BRILLANTE CARRERA”?

“Mi brillante carrera” se estrenará el jueves 13 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva miniserie australiana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming

TRÁILER DE “MY BRILLIANT CAREER”

ACTORES Y PERSONAJES DE “MI BRILLANTE CARRERA”

Philippa Northeast como Sybylla Melvyn

Christopher Chung como Harry Beecham

Anna Chancellor como Mrs Bossier

Genevieve O’Reilly como Helen Bossier

Kate Mulvany como Augusta Beecham

Jake Dunn como Frank Hawden

Alexander England como Julius Bossier

Sherry-Lee Watson como Nell Kirby

Miah Madden como Betty Kirby

Anna Chancellor como Winifred Bossier

Ella Oliphant como Gertie Melvyn

Molly Lewis como Whistler

Jarron Andy como Charlie

Mirrah Foulkes como Lucy Melvyn

Nathan Page como Richard Melvyn

Reagan Mannix

Alexander England como Julius

Erik Thomson como Theodore

Max Mayer-Rayment como Jim Reid

Rohan Nichol como Mr. McSwat

Anna Chancellor, Alexander England, Kate Mulvany y Jake Dunn en una escena de la miniserie australiana "Mi brillante carrera" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “MY BRILLIANT CAREER”?

“Mi brillante carrera”, que cuenta con Chloe Rickard, Liz Doran y Alyssa McClelland como productores ejecutivos, tiene seis episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “MI BRILLANTE CARRERA”?

El rodaje de “My Brilliant Career”, producida por las compañías Jungle Entertainment y South Australian Film Corporation, se realizó en junio de 2025 cerca de Penola, en el sureste de Australia Meridional.

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